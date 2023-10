Ukraine-Krieg: Regierungsakten enthüllen neue Zahlen zu Russlands Verlusten

Von: Sonja Thomaser

Das Budget, das die russische Regierung für die Angehörigen von getötetem Militärpersonal bereitstellt, verrät die wahre Zahl der Toten im Ukraine-Krieg.

Moskau – Der russische Haushaltsvorschlag für 2024 sieht Mittel für die Familien von 102.700 in der Ukraine getöteten Militärangehörigen vor und gibt Aufschluss über die wahrscheinliche Zahl der russischen Todesopfer im Ukraine-Krieg, der im Februar 2022 begann.



Die Zahlen wurden am Donnerstag (12. Oktober) von der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Mozhem Obyasnit gemeldet, die den russischen Bundeshaushaltsentwurf für 2024 bis 2026 analysierte. In der Veröffentlichung heißt es, dass zusätzlich zu den einmaligen Versicherungszahlungen für in der Ukraine getötetes Militärpersonal, deren Angehörige auch eine monatliche Entschädigung in Höhe von 21.922 Rubel (215 Euro) aus dem Sozialfonds Russlands erhalten sollen.

Russland stellt 16.335 Milliarden Rubel für Angehörige bereit

Für den Haushalt 2024 stellt die Regierung 16,335 Milliarden Rubel (159.011.361 Euro) für Angehörige verletzter oder verstorbener Militärangehöriger bereit. Davon entfallen 9,987 Milliarden Rubel (97.217.414 Euro) auf monatliche Zahlungen an die Angehörigen traumatisierter Soldatinnen und Soldaten.

Die Frontlinie wenige Kilometer von Andrijiwka in der Region Donezk. Hier fielen viele russische Soldaten. © Mstyslav Chernov/dpa

Das verbleibende Budget – 5.798 Milliarden Rubel (56.440.029 Euro) – soll an die Familien getöteter Militärangehöriger gezahlt werden, wobei 550 Millionen Rubel (5.353.917 Euro) für die Reparatur von Häusern vorgesehen sind, wenn der getötete Soldat zuvor Hauptverdienender der Familie war.

Russland: Ausgaben der Regierung im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt

Die verbleibenden 5,248 Milliarden Rubel (51.086.111 Euro) des Haushalts, dividiert durch die monatliche Zahlung der Regierung in Höhe von 21.922 Rubel (215 Euro), reichen aus, um die Familien von 239.300 getöteten Militärangehörigen zu bezahlen, berichtete Mozhem Obyasnit und wies darauf hin, dass im Budget auch Personal enthalten ist, das in anderen Konflikten als im Ukraine-Krieg getötet wurde.

Der Veröffentlichung zufolge haben sich die Ausgaben der Regierung im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt, und die Differenz von 2,250 Milliarden Rubel (21.902.391 Euro), dividiert durch die monatliche Zahlung, lässt darauf schließen, dass Russland die Familien von 102.700 Militärangehörigen bezahlen muss, die in Putins Krieg in der Ukraine getötet wurden.



„Nach den Prognosen der Behörden werden innerhalb von zwei Jahren 100.000 russische Militärangehörige sterben“, berichtete Mozhem Obyasnit.

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Zahl der Todesopfer steigt

Die Zahl der russischen Todesopfer steigt angesichts der erbitterten Gegenoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der besetzten Gebiete weiter an. Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine vom Freitag (13. Oktober) hat Moskau in den letzten 24 Stunden 1030 Soldaten verloren, was einer Gesamtzahl von 285.920 entspricht.

Schätzungen zu den Opferzahlen variieren, wobei die Zahlen Kiews in der Regel die seiner westlichen Verbündeten übertreffen.

Medien vermuten noch höhere Zahl der Verluste auf Seiten Russlands

Russland selbst veröffentlicht selten Zahlen zu Truppenverlusten. Im September 2022 erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, seit Ende Februar 2022 seien im Krieg in der Ukraine 5937 russische Soldaten getötet worden.



Eine gemeinsame Untersuchung des russischen Dienstes der BBC und des unabhängigen russischen Nachrichtensenders Mediazona hat am Freitag bisher die Namen von 34.412 russischen Militärangehörigen identifiziert, die im Krieg in der Ukraine gestorben sind. Darin heißt es, dass die tatsächliche Zahl der Verluste höher sei als die in der Untersuchung genannten Zahlen.



Die Ukraine vermeidet es auch, Verlustzahlen für ihre eigenen Streitkräfte zu veröffentlichen. Schätzungen westlicher Geheimdienste deuten jedoch darauf hin, dass sie ebenfalls erheblich sind. Im April schätzte eine durchgesickerte Einschätzung des US-Geheimdienstes, dass Kiew 124.500 bis 131.000 Opfer zu beklagen hatte, darunter 15.500 bis 17.500 Tote und 109.000 bis 113.500 Verwundete. (Sonja Thomaser)