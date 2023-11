In größter Gefahr: Russischer Soldat zerschlägt Drohne mit Schaufel

Von: Patrick Mayer

Die ukrainische Armee setzt den russischen Invasionstruppen offenbar verstärkt mit Drohnen zu. Ein russischer Soldat muss sich mit einer Schaufel wehren.

Donezk – Moskau-Machthaber Wladimir Putin schickt sie in den hochgradig gefährlichen Ukraine-Krieg. Doch in den Schützengräben in der Ukraine lässt der Autokrat aus dem Kreml die Soldaten Russlands dann allein. Oft auf sich gestellt, mit alten Waffen und schlechter Versorgung.

Das belegen mittlerweile schier unzählige Berichte, Fotos und Videos von der Front. Laut des ukrainischen Generalstabs aus Kiew haben die russischen Invasionstruppen seit Beginn des völkerrechtswidrigen Überfalls am 24. Februar 2022 so geschätzt 321.800 Soldaten (Stand 23. November 2023) durch Tod oder Verwundung verloren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

Winter erschwert im Ukraine-Krieg Schutz gegen feindliche Drohnen-Angriffe

Da der Winter bevorsteht und viele Bäume sowie Büsche ihre Blätter verlieren, bieten sie an den Frontlinien kaum noch natürlichen Schutz für beide Seiten. Das macht es erheblich schwieriger, Artillerie-Stellungen, Unterstände und Schützengräben gegen Drohnen-Angriffe des jeweiligen Feindes zu verstecken. In den sozialen Netzwerken ist nun ein weiteres Video aufgetaucht. Es zeigt, wie ein mutmaßlich russischer Soldat angeblich eine ukrainische Drohne mit einer Schaufel zerstört, nachdem diese in seinem Schützengraben eingeschlagen ist, aber nicht detonierte.

Der viel zitierte X-Account (vormals Twitter) „OSINTtechnical“ teilte das Video in dem sozialen Netzwerk. Der Account hat mehr als 900.000 Follower, darunter sind viele Journalisten. „OSINTtechnical“ recherchiert und verbreitet offenbar reihenweise Videos von der Front, die bei X selbst oder bei Telegram aufgespürt werden.

Russischer Soldat zerstört im Ukraine-Krieg Drohne mit einer Schaufel

So ist zum Beispiel ein US-amerikanischer Bradley auf Seiten der Ukrainer zu sehen, wie aus dem Schützenpanzer heraus ein russischer Schützengraben beschossen wird. Oder etwa, wie eine ukrainische FPV-Kamikaze-Drohne einen russischen Kleinbus über eine Landstraße jagt. Ein anderes Video zeigt dagegen, wie eine ebensolche Drohne in einem mutmaßlich russischen Schützengraben landet.

Und wie ein mutmaßlich russischer Soldat kurzerhand eine bereitliegende Schaufel nimmt und mit dieser auf das unbemannte Luftgefährt einschlägt. Sehr wahrscheinlich, um die Drohne mit einfachsten, aber in diesem Fall effektiven Mitteln unschädlich zu machen. Das Video soll an einem unbekannten Ort in der östlichen Region Donezk aufgenommen worden sein, schreibt das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek in einem Bericht dazu. Offenbar kam es zu einer Fehlzündung und die montierte Granate explodierte nicht.

Kiew-General fordert mehr Drohnen für den Krieg gegen Russland

Während die russische Armee offenbar eine Winter-Offensive gegen die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet, hatte Kiew jüngst den verstärkten Einsatz von Drohnen in der kalten Jahreszeit angekündigt. Unter anderem, weil Offensivaktionen mit den gelieferten westlichen Panzern wegen der widrigen Witterungsverhältnisse deutlich schwieriger werden.

„Nun tritt der Krieg in eine neue Phase ein: In das, was wir Militärs den ‚Stellungskrieg‘ nennen, also stagnierende und zermürbende Kämpfe wie im Ersten Weltkrieg, im Gegensatz zum ‚Manöverkrieg‘, der durch Bewegung und Geschwindigkeit gekennzeichnet ist“, hatte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj The Economist zum weiteren Kriegsverlauf erklärt: „Drohnen müssen Teil unserer Antwort sein. Die Ukraine muss massive Angriffe mit Täuschungs- und Angriffsdrohnen durchführen, um die russischen Luftverteidigungssysteme zu überlasten. Wir müssen russische Drohnen jagen, indem wir unsere eigenen, mit Fangnetzen ausgestatteten Kampfdrohnen einsetzen.“

Ukraine fährt Drohnen-Produktion weiter hoch

Der General forderte dafür eine Ausweitung der Drohnenproduktion, während der Minister für digitale Transformation Mychajlo Fedorow laut Newsweek jüngst erzählte, dass das Land auf dem Weg sei, „weltweit führend in der Drohnenproduktion“ zu werden. Die Ukrainer hatten eigens die Spendenorganisation United24 (siehe Tweet oben) ins Leben gerufen, die in Zusammenarbeit zwischen dem Präsidialamt Wolodymyr Selenskyjs und der Initiative „Armee der Drohnen“ organisiert wird.

Gemeinsam sammeln sie Spenden aus der Wirtschaft und von Privatleuten, um (Kampf-)Drohnen für die ukrainische Armee zu finanzieren. Die „Armee der Drohnen“ versorgt dann die regulären Streitkräfte mit Nachschub. Wie das beschriebene Video oben belegen soll, wird manche Drohne jedoch von russischen Soldaten unschädlich gemacht. (pm)