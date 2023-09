„Irgendwas stimmt nicht“ – Panik in Russland nach Rückschlägen im Ukraine-Krieg

Von: Tadhg Nagel

Lange konnte Putin die Bevölkerung mit der Erzählung vom starken Russland blenden. Nach einigen Niederlagen im Ukraine-Krieg bröckelt diese Fassade.

Moskau – Lange konnte Wladimir Putin seinen Landsleuten weitestgehend den Eindruck vermitteln, als sei alles sei in Ordnung. Zumindest an der Oberfläche gab es kaum Kritik am Ukraine-Krieg. Die Russinnen und Russen schienen der Erzählung vom Faschismus in der Ukraine und einer Befreiung durch Russland Glauben zu schenken, sie standen hinter ihrem Anführer. Obwohl das Leid in der Bevölkerung groß war und viele Soldaten nicht nach Hause kehrten, schien der Krieg das Richtige zu sein. Zumindest sprach man sich nicht öffentlich gegen ihn aus.

Inzwischen bröckelt das sorgfältig aufgebaute Image Putins und damit seine Glaubwürdigkeit. Die Dauer des Krieges, das Einberufen immer neuer Soldaten und nicht zuletzt der versuchte Putsch der Wagner-Gruppe haben ihre Spuren hinterlassen. Zwar war die Gegenoffensive der Ukraine bisher kein durchschlagender Erfolg, trotzdem scheint der Krieg immer weiter in das von Russland besetzte Territorium hineinzurücken. Der Kreml hatte kaum begonnen, den Verlust der ukrainischen Gas- und Ölförderplattformen von Bojko zu verkraften, da folgte schon der nächste Schlag: ein Raketenangriff auf die Schiffsreparaturwerft S. Ordschonikidse auf der Krim, bei dem ein U-Boot und ein Landungsschiff der Schwarzmeerflotte schwer beschädigt wurden.

Bevölkerung in Russland zunehmend unzufrieden – doch noch hält das Narrativ der faschistischen Ukraine

Viele Russinnen und Russen beginnen inzwischen zu hinterfragen, ob die Geschäfte im Land wirklich ihren gewohnten Gang nehmen, wie die ukrainische Zeitung Kyiv Post schreibt. In einem Kommentar zu russischen Nachrichtenartikeln habe eine Person die Frage gestellt, wie lange man „diese großen Dinge“ noch ignorieren wolle. Die Antwort: „Bis zum Ende. Nur weiß niemand, wessen Ende [das Russlands oder das der Ukraine] größer sein wird“, zeigt deutlich die aufkeimende Unzufriedenheit.

Wladimir Putin bleibt hinter den eigenen Versprechen zurück. (Archivfoto) © IMAGO/The Kremlin Moscow

Allerdings scheint die Erzählung vom Faschismus in der Ukraine ihre Wirkung bisher zu erzielen. Als eine Person sich gefragt habe, ob es, angesichts der 24 Toten bei dem Angriff auf die Schiffswerft, nicht an der Zeit sei „diese Spezialoperation zu beenden“, wurde sie nach Angaben der Kyiv Post zurückgewiesen. Ob die Person glaube, dass die Terroranschläge dann aufhören würden, sei die Gegenfrage gewesen. Das sei verneint worden, immerhin sei die Ukraine voll von „zombifizierten Faschisten“, die ausgelöscht werden müssten.

„Business as usual“ trotz Ukraine-Krieg? Die Skepsis in Russland wächst

Obwohl sich dieses Narrativ tief eingebrannt zu haben scheint, kann es die aufkommende Skepsis nicht unterdrücken. Hinzu kommt, dass die Angst vor den Kriegsfolgen in Russland wächst. Obwohl die Kamikaze-Drohnen, die die Ukraine seit längerem Richtung Moskau schickt, bisher keinen allzu großen Schaden angerichtet haben, bereiten sie den Menschen Unbehagen. Auch die technische Überlegenheit westlicher Waffensystemen bereitet den Russinnen und Russen Sorge. „Und wenn sie diese F-16 oder 17 bekommen, was wird dann passieren? Es wird eine große Schande sein“, habe eine Person das zum Ausdruck gebracht.

Stellenweise schlage die Stimmung in Zynismus um, so die Zeitung. Auf den Kommentar hin, ob die „spezielle Militäroperation“ in der Ukraine gegen das Volk oder das Regime gerichtet sei, sei geschrieben worden: „Kein Unterschied. Die Leute wollen mehr Spektakel, denn das Brot wird jeden Tag teurer und das Spektakel ist immer noch kostenlos“. Nach einem Angriff Anfang dieser Woche habe ein Beitrag das Gefühl so zusammengefasst: „Irgendetwas stimmt nicht in unserem Königreich“.

„Wir warten auf aktive Maßnahmen nach diesen Terroranschlägen“ - die russische Bevölkerung wird unruhig

Die russische Bevölkerung ist zunehmend frustriert von Wladimir Putin und der Führung des Landes. Aussagen wie „Wann wird Moskau auf diese Angriffe reagieren? Werden alle auf der Bremse stehen?“ oder „Wir warten auf aktive Maßnahmen nach diesen Terroranschlägen“ zeigen deutlich, wie bewusst es den Menschen ist, dass ihre Regierung hinter den eigenen Versprechungen zurückbleibt. Die Hoffnung auf einen Sieg bleibt trotzdem bestehen. „Wann wird Russland die gesamte [ukrainische] Regierung und ihre Besucher, einschließlich Blinken und so weiter, vernichten“, habe ein User gefragt.

Nicht in nächster Zeit, scheint es, denn während die Russinnen und Russen weiter auf eine Reaktion des Kreml warten, hat die Ukraine bereits weitere Angriffe angedeutet. Die Bewohner der Halbinsel Krim müssten sich auf weitere Überraschungen einstellen, so die Ankündigung aus Kiew. (tpn)