Erdogan zweifelt an Frieden: „Ukraine und Russland entscheiden, wann der Krieg zu Ende sein wird“

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Der türkische Präsident geht von einem langen Krieg in der Ukraine aus. Gleichzeitig will er auch weiterhin die Sanktionen gegen Russland ignorieren.

New York – Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ursprünglich geplant, den Ukraine-Krieg schon in wenigen Tagen zu beenden. Seit über anderthalb Jahren dauert dieser schon an und Ende ist nicht in Sicht. Offenbar wird der Krieg noch weiter anhalten. Nur die Kriegsparteien könnten entscheiden, wann der Krieg aufhört. „Nur die Ukraine und Russland entscheiden, wann der Krieg zu Ende sein wird“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Interview mit dem US-Sender PBS. „Es ist ganz offensichtlich, dass dieser Krieg noch lange dauern wird“, so Erdogan.

Erdogan wegen Türkei-Bericht von Europaparlament verärgert

Zwischen Erdogan und dem Westen sind die Beziehungen angespannt. Das Europaparlament hatte in ihrem Türkei-Bericht der Türkei vor allem wegen der massiven Menschenrechtsverstöße ein negatives Zeugnis ausgestellt. Die EU-Beitrittsgespräche mit Ankara könnten so nicht mehr fortgeführt werden und müssten daher in einem „realistischen Rahmen“ geführt werden, lautet das Urteil von Nacho Sánchez Amor, dem Türkei-Berichterstatter des Europaparlaments.

Präsident Recep Tayyip Erdogan geht von einem lange anhaltenden Ukraine-Krieg aus. © IMAGO/Hindustan Times

„Die EU versucht sich von der Türkei zu lösen. In dieser Zeit, in der die EU versucht, sich von der Türkei zu lösen, nehmen wir unsere Bewertungen angesichts dieser Entwicklungen vor. Nach diesen Bewertungen können wir uns, wenn nötig, von der EU trennen“, sagte Erdogan verärgert zu dem Türkei-Bericht.

Erdogan will auch weiterhin Russland-Sanktionen ignorieren

Die Türkei beteiligt sich zudem nicht an den westlichen Sanktionen. Das will Erdogan auch weiterhin so beibehalten. Der türkische Präsident betonte, dass er bestrebt sei, sowohl mit der Russischen Föderation als auch mit den USA und anderen Ländern Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen zu unterhalten. „Die Türkei hat eine andere Position in der Welt. Und die EU-Mitgliedsstaaten haben ihre unterschiedlichen Positionen. Russland ist zufällig einer unserer engsten Nachbarn. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte“, so Erdogan.

Die USA hatten erst jüngst Sanktionen gegen vier türkische Unternehmen und einen Geschäftsmann verhängt, weil diese die Sanktionen gegen Russland ignoriert haben.

Erdogan bezeichnet Demirtas und inhaftierte Journalisten als „Terroristen“

In dem Interview mit PBS wurde Erdogan auch den Fall Osman Kavala und den ehemaligen Vorsitzenden der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas angesprochen, die beide seit Jahren im Gefängnis sitzen. Ebenso wurde der türkische Präsident auf die zahlreichen inhaftierten Journalisten in seinem Land angesprochen.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

„Er ist ein Terrorist, der den Tod von mehr als 200 Menschen verursacht hat, und das Urteil über diesen Terroristen wurde wiederum von der Justiz gefällt“, sagte Erdogan über den Oppositionspolitiker. „Diese Leute haben den Terrorismus unterstützt. Sie haben den Terrorismus unterstützt, und die Justiz hat über diese Menschen geurteilt“, sagte Erdogan in einem sichtlich verärgerten Ton. (erpe)