Exekutiert Russland eigene Soldaten im Ukraine-Krieg? USA sind davon überzeugt

Von: Andreas Apetz

Moskau soll laut den USA seine eigenen Soldaten exekutieren, sollten diese Befehle verweigern. (Archivfoto) © ITAR-TASS/Imago Images

Im Osten der Ukraine gehen die russischen Soldaten auf dem Zahnfleisch. Um seinen Zielen Nachdruck zu verleihen, greift der Kreml zu brutalen Methoden.

Washington/Moskau – Im Ukraine-Krieg konzentrieren sich die Kämpfe auf die fast 1.000 Kilometer lange Front im Osten und Süden. Während die Ukraine im Süden eine zermürbende Offensive führt, hat Moskau im Nordosten zum blutigen Gegenschlag ausgeholt. Um dort seine Ziele zu erreichen, soll der Kreml wortwörtlich über Leichen gehen. Das behauptet zumindest die US-Regierung.

Ukraine-Krieg: Russland tötet eigene Soldaten bei Befehlsverweigerung

Demnach richte Russland seine eigenen Soldaten hin, welche bei der Offensive im Osten Befehle verweigern. „Wir haben Informationen, wonach das russische Militär tatsächlich Soldaten hingerichtet hat, die sich weigern, Befehlen zu gehorchen“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag (27. Oktober). Russische Kommandeure würden sogar mit der Hinrichtung ganzer Armee-Einheiten drohen, „wenn diese vor ukrainischem Artilleriefeuer zurückweichen wollen“.

Russland habe im Osten der Ukraine seine Offensive neu verstärkt, sagte Kirby bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus weiter. Die russischen Streitkräfte würden dabei „bedeutende“ Verluste an Soldaten und Material erleiden. Russland schicke in großer Zahl schlecht ausgebildete und ausgerüstete Soldaten wie „menschliche Wellen“ ins Gefecht. „Es ist nicht überraschend, dass die russischen Streitkräfte angesichts dieser Bedingungen unter schlechter Moral leiden.“

Auf Nachfrage wollte Kirby keine näheren Angaben über die Hinrichtung russischer Soldaten machen. Auch woher die USA die Informationen hat, wurde nicht aufgeklärt. Der Kommunikationsdirektor betonte stattdessen, wie wichtig eine weitere Unterstützung der Ukraine durch die USA sei, um sich gegen die russischen Angriffe zur Wehr setzen zu können.

Awdijiwka wird zur „Problem“-Stadt: Hohe Verluste sorgen für russische Meuterei

Besonders brutal sind die Gefechte derzeit rund um die ostukrainische Kleinstadt Awdijiwka. Dies verdeutlichte zuletzt ein Video auf X, früher Twitter. Seit Mitte Oktober bleibt die Stadt an vorderster Front hart umkämpft und sorgt für enorme Verluste auf russischer Seite. Nach Angaben der Ukraine habe der Kreml in Awdijiwka bereits rund 5.000 Soldaten verloren. Die US-Regierung legt auf die Schätzungen noch „mindestens“ 125 gepanzerte Fahrzeuge obendrauf.

Ein ukrainischer Armeesprecher erklärte, dass sich die russischen Truppen aufgrund schwerer Verluste weigern würden, ukrainische Stellungen in der Nähe von Awdijiwka anzugreifen. In einigen Einheiten sei es bereits zu Meutereien gekommen. Doch Einnahme von Awdijiwka – das in der Nähe der von Russland besetzten Stadt Donezk liegt – bleibt für den Kreml von erheblicher strategischer Bedeutung: Die Kontrolle über die Kleinstadt würde es den ukrainischen Streitkräften enorm erschweren weiter in die Region Donezk vorzustoßen. Darüber berichtete BBC. Der Kampf um Awdijiwka wird für Russlands Präsidenten Wladimir Putin mehr und mehr zur Zerreißprobe.

Stellungskrieg im Süden und Osten der Ukraine

An der Frontlinie im Osten und Süden der Ukraine gibt es nach Angaben des ukrainischen Generalstabs zwar schwere Gefechte, aber kaum Veränderungen der Stellungen. Die ukrainische Armee wehrt täglich russische Sturmangriffe bei den Orten Kupjansk, Lyman, Bachmut und Awdijiwka ab. Ihrerseits setze die Ukraine Angriffe bei Bachmut im Osten und Werbowe im Süden fort, heißt es im Kiewer Lagebericht Ende Oktober. (aa/afp)