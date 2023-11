Ukraine-Krieg: Schwere russische Angriffe bei Awdijiwka und Marjinka

Von: Stefan Krieger

Im Osten der Ukraine toben schwere Gefechte, russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

an einem : Generalstab beziffert Russlands Verluste Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 15. November, 6.15 Uhr: Russland versucht nach Kiewer Einschätzung, mit verstärkten Angriffen nahe der ostukrainischen Großstadt Donezk einen militärischen Erfolg zu erzwingen. Der Generalstab der Ukraine berichtete am Dienstagabend (14. November) von einer Vielzahl russischer Angriffe bei Awdijiwka und Marjinka. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sah dabei einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024. Kremlchef Wladimir Putin wolle zuvor unbedingt einen Erfolg vorweisen können, sagte er in Kiew

Ukrainischer Brückenkopf am Dnipro wird ausgeweitet

Erstmeldung: Kiew – Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bestätigte einen Brückenkopf auf dem eigentlich russisch besetzten Südufer des Dnipro im Gebiet Cherson. „Gegen alle Widerstände haben die Streitkräfte der Ukraine am linken Ufer des Dnipro Fuß gefasst“, sagte Jermak bei einer Rede in Washington. Ziel sei es auch hier, dichter an die von Russland annektierte Halbinsel Krim heranzukommen. „Wir haben 70 Prozent der Strecke zurückgelegt. Und unsere Gegenoffensive geht weiter“, sagte er.

Ukrainische Soldaten patrouillieren in Awdijiwka in der Ostukraine. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/dpa

Nach Analysen westlicher Beobachter haben die Ukrainer in den vergangenen Tagen den Brückenkopf bei Krynki ausgeweitet und auch leichte Panzertechnik nach dort gebracht. Russische Militärblogger beklagen, dass russische Truppen dort unter Feuer gerieten und die Initiative bei den Ukrainern liege.

Generalstab nennt aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sollen allein in den vergangenen 24 Stunden mehr als 900 russische Soldaten im Ukraine-Krieg entweder getötet oder verwundet worden sein. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht – der Kreml veröffentlicht keine Zahlen zu eigenen Verlusten.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht:

Soldaten : 313.470 (+920 zum Vortag)

: 313.470 (+920 zum Vortag) Panzer : 5362 (+8)

: 5362 (+8) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.086 (+7)

: 10.086 (+7) Artilleriesysteme : 7589 (+20)

: 7589 (+20) Luftabwehrsysteme : 580

: 580 Mehrfachraketenwerfer : 882 (+1)

: 882 (+1) Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 9973 (+24)

: 9973 (+24) Raketen : 1560

: 1560 Flugzeuge : 322

: 322 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5649 (+15)

: 5649 (+15) Schiffe und Boote : 22

: 22 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 14. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Dutzende russische Angriffe bei Donezk

Entlang der gesamten Front habe es am Dienstag 57 Gefechte gegeben, schrieb der Generalstab der Ukraine in seinem Lagebericht am Dienstagabend (14. November). Allein 18 Angriffe habe die Ukraine bei den Orten Marjinka und Nowomychajliwka westlich von Donezk abgewehrt. Weitere 15 Angriffe seien bei der Stadt Awdijiwka im Norden von Donezk abgewehrt worden, hieß es.

Donezk ist mit knapp einer Million Einwohner Zentrum des ostukrainischen Kohle- und Stahlreviers Donbass und seit 2014 in der Hand russisch gesteuerter Kräfte. Die Front verlief seitdem dicht an der Stadt; die ukrainische Armee unterhält dort stark befestigte Stellungen. Deshalb hat sich die Frontlinie auch nach Beginn der großangelegten russischen Invasion 2022 kaum verändert.

In den vergangenen Wochen hat die russische Armee ihre Angriffe im Raum Donezk verstärkt. Selbst wenn die Verluste an Soldaten und Fahrzeugen hoch sind, setzt die Zahl der Angreifer die ukrainischen Verteidiger unter Druck. (Mit Agenturmaterial)