Mit schwedischer Waffe: Ukraine jagt Russlands „Alligator“-Hubschrauber

Von: Erkan Pehlivan

Mit schwedischen Boden-Luft-Raketen wollen die Ukrainer jetzt zunehmend russische Hubschrauber abschießen – was die Streitkräfte entlasten könnte.

Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte haben bereits im April dieses Jahres Boden-Luft-Raketen vom Typ RBS-70 erhalten. Das schultergestützte Waffensystem aus Schweden sollte vor allem gegen russische Kampfhubschrauber eingesetzt werden. Jetzt wurde offenbar ein erster erfolgreicher Einsatz aufgezeichnet. In einem Video soll die Zerstörung eines gefürchteten Ka-52 „Alligator“ zu sehen sein.

Der Kampfhubschrauber soll durch eine Flugabwehrrakete in der Nähe des Dorfes Robotyne in der Region Saporischschja abgeschossen worden sein. Das Video wurde auf dem Telegram-Kanal der „Operativen Streitkräfte der Ukraine“ veröffentlicht.

Russischer „Alligator“ abgeschossen: Ukrainische Truppe veröffentlichen Aufnahme

„Der Morgen der Soldaten der 47. mechanisierten Brigade begann mit der Zerstörung eines russischen Ka-52-Hubschraubers in der Nähe von Robotyne, Saporischschja. Gegen 7.40 Uhr entdeckte eine Schießgruppe einer Flugabwehrraketen- und Artilleriedivision einen feindlichen Alligator“, heißt es unter dem Video. Inzwischen sollen mehrere solche Kampfhubschrauber abgeschossen worden sein. „Dies ist der achte Ka-52, der dauerhaft außer Dienst gestellt wurde. Die Kosten für eines dieser Flugzeuge belaufen sich auf 16 Millionen Dollar“, schreiben die ukrainischen Soldaten in ihrem Text zu dem Video über den Abschuss.

Boden-Luft-Rakete wird mit Laser gelenkt

Die RBS-70, mit der die ukrainischen Truppen die Ka-52 abgeschossen haben sollen, hat eine Besonderheit. Die Rakete wird durch einen sogenannten „Lasertrail“ gelent. Dabei fliegt die Rakete im leitenden Laserstrahl und der Bediener hat das Ziel bis zu seiner Zerstörung im Visier. Ähnliche Raketen werden mit einem Infrarot-Zielsuchkopf gelenkt. Diese können allerdings abgelenkt werden, etwa wenn der Hubschrauber Ablenkraketen abwirft.

Der russische Ka-52 „Alligator“ ist eines der gefürchteten Kampfgeräte im Ukraine-Krieg. © IMAGO/Evgeny Biyatov

Das schwedische Flugabwehrsystem ist auch deswegen so beliebt, weil es eine geringe Sichtbarkeit des Raketentriebwerks hat. Für die Bedienerin oder den Bediener ist das sehr wichtig. In der Regel wird der Abschussort durch die Rauchfahne deutlich, was im Krieg äußerst gefährlich sein kann. Die Waffe eignet sich gegen Flugobjekte in geringen Flughöhen.

Auch Deutschland liefert Luftabwehrraketen an die Ukraine

Russland hat im Ukraine-Krieg die Lufthoheit. Solche Flugabwehrraketen könnten verhindern, dass Kampfhubschrauber ukrainische Soldaten und Militärfahrzeuge angreifen. Auch Deutschland beliefert die Ukraine mit dringend benötigten Flugabwehrraketen. In seiner abendlichen Ansprache via Telegram dankte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Deutschland für die jüngste Lieferung von weiteren Startgeräten für das Flugabwehrsystem Iris-T. „Es ist ein kraftvolles und notwendiges Flugabwehrsystem. Ich danke Deutschland für die Hilfe beim Schutz gegen den russischen Terror“, sagte Selenskyj. (erpe/dpa)