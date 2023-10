Russland greift Ukraine mit Kampfdrohnen an

Von: Stefan Krieger

Die schweren Gefechte im Süden und Osten der Ukraine gehen weiter. Russland kämpft mit hohen Verlusten.

Heftige Gefechte : Kämpfe an der Ost- und Südfront dauern an

: Kämpfe an der Ost- und Südfront dauern an Schwere Verluste für Moskau : Kiew meldet aktuelle Zahlen

für : Kiew meldet aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 30. Oktober, 6:15 Uhr: Russland hat die Ukraine nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. In weiten Teilen der Zentralukraine herrschte am späten Sonntagabend (29. Oktober) zeitweise Luftalarm. Die Luftwaffe teilte mit, dass die Drohnen in Wellen über die Gebiete Winnyzja, Kirowohrad, Tscherkassy und Chmelnyzkyj flogen.

Explosionen wurden aus dem Gebiet Cherson, aber auch aus dem Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet. Angaben zu möglichen Treffern durch die Drohnen wie zu Abschüssen durch die ukrainische Flugabwehr gab es am frühen Montagmorgen noch nicht.

Ein russischer Soldat mit einer FPV-Drohne (First Person View). © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Ukraine-Krieg: Heftige Gefechte entlang der gesamten Front

Erstmeldung: Kiew – An der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden der Ukraine gingen die heftigen Gefechte weiter, wie der Generalstab in Kiew berichtete. Allein am Sonntag seien 40 russische Sturmangriffe abgewehrt worden. „Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig“, hieß es im Abendbericht.

Ein Schwerpunkt russischer Angriffe war wie in den Tagen zuvor die Stadt Awdijiwka. Sie liegt als ukrainische Frontstadt dicht an Donezk, das von Russland kontrolliert wird und Zentrum des Industriereviers Donbass ist. Dort hätten ukrainische Truppen zehn russische Angriffe abgewehrt, hieß es.

Die russische Armee versucht aber weiter, Awdijiwka einzukreisen, und nimmt dafür hohe Verluste an Menschen und Material in Kauf. Nach Schätzungen des ukrainischen Militärs sind dort in den vergangenen Tagen 4000 russische Soldaten getötet worden. Selbst wenn Awdijiwka geräumt werden müsste, erfülle es doch die gleiche Funktion wie zuvor die Stadt Bachmut, sagte der pensionierte ukrainische Major Oleksij Hetman im Fernsehen: Die russische Armee nütze sich dort ab. Bachmut war nach monatelangen Kämpfen im Mai von Russland erobert worden.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine nennt aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat auf Facebook neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen des vergangenen Tages etwa 660 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder schwer verwundet worden. Zudem behauptet die Ukraine, weitere Panzer und russisches Kriegsgerät zerstört zu haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten: 299.080 (+660 zum Vortag)

299.080 (+660 zum Vortag) Panzer: 5175 (+8)

5175 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9758 (+9)

9758 (+9) Artilleriesysteme: 7188 (+8)

7188 (+8) Luftabwehrsysteme: 558

558 Mehrfachraketenwerfer : 834

: 834 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9532 (+8)

: 9532 (+8) Drohnen : 5399

: 5399 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 29. Oktober 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Neun Ukrainer im besetzten Gebiet erschossen

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Wolnowacha in der Ostukraine sind nach Behördenangaben neun Zivilisten erschossen aufgefunden worden. In den spektakulären Fall schaltete sich auch das Staatliche Ermittlungskomitee Russlands ein. Zwei der Toten seien Kinder, teilte das Komitee offiziell mit. Die Toten seien mit Schusswunden in einem Privathaus gefunden worden. Der mutmaßliche Täter sei ein russischer Soldat, berichtete ein unabhängiger russischer Telegramkanal. Vier Tote seien eine Familie mit Vater, Mutter und zwei Kindern; die anderen seien Gäste im Haus gewesen.

Diese Informationen griff auch der Ombudsmann des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte, Dmytro Lubinez, auf: Die Besatzer hätten das Leben einer ganzen Familie ausgelöscht, die einen Geburtstag feierte und ihr Wohnhaus nicht an die Besatzer abtreten wollte, schrieb er auf Telegram. Seinen Angaben nach stammte der mutmaßliche Schütze aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Wolnowacha liegt im Gebiet Donezk und ist seit März 2022 von russischen Truppen besetzt. (Mit Agenturmaterial)