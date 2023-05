Nervosität im Kreml, Putin-Rede und Lukaschenko-Frühstück: So läuft der „Tag des Sieges“ in Moskau

Von: Andreas Schmid

Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Siegesparade in Moskau am 9. Mai 2021. © Mikhail Metzel/Imago

Angespanntes Russland? Vor der Militärparade zum 9. Mai gibt es für Putin moralische Unterstützung aus dem Ex-Sowjet-Block. Seine Rede und alle Infos im News-Ticker.

Moskau – Russland feiert am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland; es ist einer der wichtigsten Tage des Landes – und dennoch ist in Russland nicht jedem zu Feiern zu mute. Entgleisende Züge, brennende Treibstofflager, gekappte Stromleitungen, plus der angeblich versuchte Drohnenanschlag auf Wladimir Putin im Kreml: Die jüngste Serie mutmaßlicher Sabotageakte und Angriffe auf russisches Territorium hat die Vorbereitungen Moskaus für die Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ überschattet. Die Vorbereitungen gingen dennoch weiter – die große Militärparade an diesem Dienstag findet statt. Auch Putin soll dabei sein.

Mehrere Städte nahe der ukrainischen Grenze sagten Veranstaltungen ab. Sie waren während des Ukraine-Kriegs wiederholt Drohnenangriffen und Beschuss ausgesetzt. Auch anderswo in Russland gab es solche Absagen. Zu den Feiern in Moskau sagte Kremlchef Dmitri Peskow in der vergangenen Woche aber: „Es gibt keine Änderungen an den Plänen.“

Dennoch scheint die russische Hauptstadt angespannt. Der britische Guardian zitiert einen Insider aus dem Büro des Moskauer Bürgermeisters zu den Vorbereitungen für den 9. Mai: „Die Nervosität ist größer als je zuvor.“ Aber: „Der Tag des Sieges muss stattfinden, es gibt keine andere Option.“

Belarus-Unterstützung für Putin: Lukaschenko kommt zum „Tag des Sieges“

Die alljährliche Parade zum Weltkriegsende auf dem Roten Platz soll die militärische Stärke Russlands demonstrieren – für Putin hat sie deshalb zentrale Bedeutung. „Zwischenfälle sind unerwünscht, weil sie das Ziel der Propaganda gefährden und das Sicherheitsgefühl der Moskauer schwächen“, erklärte Andrej Kolesnikow von der Denkfabrik Carnegie Russia Eurasia Center der Nachrichtenagentur AFP.

Putin gehe es auch um Demonstration von Macht und Geschlossenheit. Dazu passt, dass Politiker aus mehreren Nachfolgestaaten der Sowjetunion bei den Feierlichkeiten in Moskau mit dabei sein werden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Sie werden Blumen ablegen und mit Putin frühstücken, hieß es. Mit dabei ist auch Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko. Gewöhnlich nimmt er nicht an der Militärparade teil, weil er gleichzeitig in Minsk die Feierlichkeiten im eigenen Land leitet.

Mitglieder der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kasachstand, Kirgisistan, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. Nicht mit dabei sind die Ex-Sowjetstaaten Estland, Lettland, Litauen, Georgien und Ukraine.

Seit Putin im Jahr 2000 an die Macht kam, hat er einen patriotischen Kult gefördert, der auf dem sowjetischen Sieg gegen die Nazis aufbaut und Putin als Erben der Sowjetmacht legitimieren soll. Aktuell sei der Feiertag besonders wichtig, denn so könne der Präsident wieder einmal seine „einfache, aber verrückte Idee ins öffentliche Bewusstsein einpflanzen, dass seine ‚Spezialoperation‘ in der Ukraine eine Fortsetzung“ des Krieges gegen Hitler sei, sagte Kolesnikow. (as/AFP)