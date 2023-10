Probleme für die Ukraine: Russische Segelbomben überwinden Flugabwehr mit Leichtigkeit

Russland setzt auf eine neue Gleitbomben-Strategie. Ukrainische Luftabwehrsysteme sind nicht in der Lage sie abzuwehren.

Awdijiwka – Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Um sich vor Luftangriffen zu schützen, setzt die Ukraine viele Luftverteidigungssysteme ein. Doch die Abwehr russischer Luftangriffe im Ukraine-Krieg schlägt aktuell fehl. Der Grund ist die stark angestiegene Zahl an neu eingesetzter Gleitbomben seitens Russland. Das könnte die Situation an der Front beeinflussen.

Strategie: Russland setzt auf Gleitbomben und Ukraine kann sie nicht abwehren

Russland scheint auf eine neue Strategie von Massenangriffen mit präzisionsgelenkten Gleitbomben zu setzen. Die Kyiv Post vermutet eine langfristige Strategie, um den Konflikt so lange weiterzuführen, bis die Ukraine und seine westlichen Verbündeten aufgeben müssen. Anstelle konventioneller Artillerie kam es zu mehreren Abwürfen gelenkter Bomben – die auf ukrainische Schützengräben, Bunker und Hauptquartiere zielten.

Die Ukraine verfüge über keine wirksamen Mittel, um die einfliegenden Bomben abzufangen oder die russischen Bomber zu behindern, teilte ukrainische Luftwaffen-Sprecher Juri Ignat am Montag (9. Oktober) in einer Erklärung mit. Derzeit würden sie ungestraft angreifen und Gleitbomben abfeuern. Er sagte, die schwersten Bomben mit einem Gewicht von bis zu 1500 kg seien verheerend gewesen. Munition dieser Größe reichte im russisch-ukrainischen Krieg in der Vergangenheit aus, um mit einer einzigen Explosion ein 14-stöckiges Gebäude dem Erdboden gleichzumachen oder einen Krater von der Größe eines Schwimmbades zu graben.

Ziel: Russische Streitkräfte wollen Awdijiwka einnehmen

Die bisherige Rekordzahl der an einem Tag auf ukrainische Stellungen abgeworfenen Gleitbomben lag am 2. Oktober bei über 40, sagten Beamte aus Kiew. Das derzeitige Ziel sei die Kleinstadt Awdijiwka, an der Frontlinie. Wladimir Putins Militär hätte versucht, sie einzukreisen.

„Seit über einem Jahr besteht die Gefahr, dass [Awdijiwka] besetzt werden kann, aber jetzt hat sich die Situation rapide verschlechtert“, sagte Vitalij Barabash, Leiter der Stadtverwaltung, wie AFP berichtete. Am Montag (9. Oktober) bestätigten ukrainische Streitkräfte auf Telegram neue Angriffe .

Offensive: Ukraine hat nicht genug Abwehrsysteme für Russlands modernisierte Gleitbomben

Die Strategie Russlands sei demnach offensiver als in der vergangenen Zeit. Zuvor hatten russische Militärpiloten Angriffe auf ukrainische Frontstellungen gemieden. Nun setzen sie auf koordinierte Luftangriffe mit Dutzenden von Jägern, von denen jeder zwei oder mehr intelligente Bomben trägt. Denn: Das russische Militär habe alte Sowjetbomben in moderne präzisionsgelenkte Waffen umgewandelt, berichtete die Kyiv Post.

Das aktuelle Problem: Zwar hat die Ukraine eine Vielzahl an Luftabwehrsystemen von westlichen Verbündeten erhalten, davon verfügen aber nur die relativ unbeweglichen Patriot- und SAMP/T-Systeme über ausreichende Reichweite und Zielausrüstung, um die russischen Gleitbomben aufzuhalten. Die Positionierung seiner besten und teuersten Flugabwehrsysteme an der Front würde sie den Angriffen russischer taktischer Raketen aussetzen. Die wenigen fortschrittlichen Systeme würden sich zudem auf wichtige militärische Produktions- und Kommando- und Kontrolleinrichtungen in der Hauptstadt Kiew konzentrieren.

Frühjahr 2024: Abwehr mit Flugzeugen erst im nächsten Jahr

Militäranalysen gehen davon aus, dass eine ausreichende Zahl an Flugzeugen mit Raketen und Radargeräten die Möglichkeiten der russischen Bomberpiloten eingrenzen könnten. Tatsächlich hatte die USA ein kleines Programm zur Ausbildung und dem Einsatz von Kampfflugzeugen genehmigt – unteranderem mit der Unterstützung Dänemarks. Nach ukrainischen Nachrichtenberichten ist der früheste voraussichtliche Einsatz einer kleinen Anzahl der F-16-Kampfflugzeuge im Frühjahr 2024, wobei die Piloten nur in grundlegenden Operationen geschult werden. (hk)