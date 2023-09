Nächstes Ziel Tokmak - doch der Ukraine rennt die Zeit davon: Russland könnte sich neu formieren

Von: Robert Wagner

Der nahende Winter ist gegenwärtig der größte Gegner der Ukraine. Kiew bleiben noch vier Wochen, um „der Krim das Messer an die Kehle zu halten“.

Kiew - Die Zeit wird knapp für einen durchschlagenden Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive. Zwar hat Kiew in den vergangenen Wochen und Tagen wichtige Etappenziele im Ukraine-Krieg erreicht. Gemeint sind die Rückeroberungen der strategisch bedeutenden Dörfer Robotyne in der südlichen Oblast Saporischja sowie von Klischtschijiwka und Andrijewka bei Bachmut in der Oblast Donezk, die zuletzt die Epizentren der Gegenoffensive waren.

Allerdings müssen die ukrainischen Streitkräfte immer noch viel Boden gut machen, um einen Erfolg der Gegenoffensive über den Winter hinaus zu gewährleisten. Und dafür wird die Zeit knapp. Am 10. September schätzte US-Generalstabschef Mark Milley gegenüber der BBC das verbleibende Zeitfenster des „Kampfwetters“ im Ukraine-Krieg für dieses Jahr auf 30 bis 45 Tage. Und die Kämpfe seien noch nicht ausgefochten. „Sie haben noch nicht den Kampf-Part dessen beendet, was wir erreichen wollen“, erklärte Milley.

Ukrainische Soldaten der 3. Sturmbrigade an der Frontlinie in der Nähe von Andrijewka in der Region Donezk. © Mstyslav Chernov/dpa

Der Ukraine bleiben im Süden für nachhaltige Erfolge nur noch vier Wochen

Der britische Historiker und Experte für russische Sicherheitspolitik Mark Galeotti drückte sich nun gegenüber dem Independent drastischer aus. Die Ukraine habe nur noch vier Wochen, um der von Russland besetzten Krim „das Messer an die Kehle zu halten“ und Wladimir Putin zu Verhandlungen zu zwingen. Um das metaphorische Messer richtig ansetzen zu können, müssten die Truppen Kiews aber von Robotyne aus weitere 16 Kilometer Richtung Süden vordringen. Erst dann geraten die wichtigen russischen Versorgungswege zur Krim in die Reichweite der ukrainischen Artillerie.

Das sei die einzige „ernsthafte“ Möglichkeit, Russland in die Enge zu treiben und Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, sagte der Historiker, der mehr als 20 Bücher zum Thema Russland geschrieben hat und am University College London lehrt. „Aber wenn die Dinge sich verzögern, werden die Russen den Winter nutzen, um sich neu zu formieren und das Ganze wird im kommenden Frühjahr von vorne beginnen“, warnte der Russland-Experte, der auch am Institut für Internationale Beziehungen in Prag tätig ist.

Südliche Front im Ukraine-Krieg von entscheidender Bedeutung - nächste Etappe Tokmak

Die russisch besetzte Krim von der Versorgung aus Russland abzuschneiden, ist ein zentrales strategisches Ziel der ukrainischen Gegenoffensive. Die nordöstlich an die Krim grenzende Oblast Saporischschja im Süden der Ukraine spielt daher eine entscheidende Rolle. Ein Durchbruch hier würde Kiew in die Lage versetzen, die Versorgungswege zwischen der westrussischen Stadt Rostow am Don und der Krim nachhaltig zu zerstören.

Das nächste größere strategische Ziel der Gegenoffensive im Süden ist daher die Stadt Tokmak, die allerdings 25 Kilometer vom aktuellen Frontverlauf bei Robotyne entfernt liegt. Noch mal 50 Kilometer weiter südlich liegt die besetzte Großstadt Melitopol, deren Rückeroberung ursprünglich zu den Hauptzielen der diesjährigen Gegenoffensive gehörte. Und von dort sind es nochmal gut 40 Kilometer bis zum Asowschen Meer. Dieses müssten die ukrainischen Streitkräfte erreichen, um die Versorgungswege zur Krim zu kappen, wie die New York Times in einer aufwendigen Analyse ausführte.

Offensive gegen Russland: Das Herbst-Wetter ist der eigentliche Gegner der Ukraine

Diese Distanzen, die ein Vielfaches des bisher Erreichten darstellen, und der bevorstehende Winter sorgen für viel Pessimismus bei westlichen Beobachtern. Marina Miron etwa, Militärexpertin vom Kings College London, hält es für „sehr unwahrscheinlich“, dass der Ukraine dieses Jahr noch ein größerer Durchbruch gelingt. „Der Regen setzt bereits ein“, sagte sie dem Independent. „Und das Wetter wird noch viel schlechter werden.“ Es stehe auf der Kippe, ob die Ukraine dieses Jahr noch einen „echten, entscheidenden Unterschied“ im Kriegsverlauf machen kann.

Das infolge des Regens verschlammte Gelände werde ein weiteres Vorrücken der Ukraine schwierig bis unmöglich machen, da die von Kiew eingesetzten Leopard-2- und Challenger-2-Panzer für den Einsatz auf feuchten, schlammigem Terrain nicht geeignet seien. „Die Hauptanstrengung wird darin bestehen, die Truppen über den ganzen Winter zu versorgen. Die Ukraine wird nicht in der Lage sein, die Offensive fortzusetzen“, so Miron.

Ukraine vor Problemen: Russland spielt auf Zeit, Unterstützung des Westens könnte bröckeln

Russland weiß natürlich um die Bedeutung der südlichen Front und das knappe Zeitfenster. Von Beginn an hatte sich Moskau intensiv auf die ukrainische Gegenoffensive, die erst im Juni gestartet ist, vorbereitet. Die Zeit, die die Russen dafür hatten, zahlte sich aus. Sie bauten eine Verteidigungsfront auf, wie sie es in Europa „seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat“, wie die New York Times schreibt. Die Ukraine konnte daher bislang nur wenige Kilometer vorrücken und die nächsten Etappenziele Richtung Krim werden wohl nicht einfacher zu erreichen sein.

Russland soll seine Kräfte an der südlichen Front bereits verstärkt haben. Befürchtungen, dass die Unterstützung des Westens mit zunehmender Dauer des Krieges schwinden könnte, sorgen nicht für mehr Optimismus. Die jüngste Ankündigung Polens, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern, sorgt in Kiew für Entsetzen. Zeit bleibt der entscheidende Faktor. „Keine Seite verfügt über einen unbegrenzten Vorrat an Geld oder Soldaten. Aber die Russen haben Zeit. Und darauf spekulieren sie“, so Miron.