Ukraine vermeldet „erfolgreiche“ Angriffe auf Krim-Werft

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Kiews Truppen greifen weiter von Russland besetzte Gebiete an. In Awdijiwka gehen die schweren Gefechte weiter. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

„Erfolgreiche“ Angriffe: Ukraine meldet Beschuss russischer Werft auf der Krim

Gefechte um Awdijiwka : Russland soll hunderte Fahrzeuge verloren haben

: Russland soll hunderte Fahrzeuge verloren haben Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Ukrainische Streitkräfte haben am Samstag (4. November) eine Werft in der Hafenstadt Kertsch im Osten der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Die „erfolgreichen“ Angriffe hätten der Saliw-Werft „in der vorübergehend besetzten Stadt“ Kertsch gegolten, teilte die ukrainische Armee am Abend mit.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow erklärte, die Ukraine habe Raketen auf eine Werft in Kertsch abgefeuert, die jedoch abgeschossen worden seien. „Einige der Trümmer der abgeschossenen Raketen fielen auf das Gelände eines der Trockendocks.“ Verletzte habe es keine gegeben, schrieb er in Onlinediensten.

Von Russland annektierte Krim im Ukraine-Krieg immer häufiger unter Beschuss

Die nahegelegene Krim-Brücke zum russischen Festland, die schon früher von ukrainischen Streitkräften beschossen wurde, war am Samstag aus nicht genannten Gründen vorübergehend nicht befahrbar.

Soldaten einer Brigade der ukrainischen Nationalgarde feuern eine rückstoßfreie Kanone während der Gefechtsausbildung auf einem Truppenübungsplatz im Norden der Ukraine ab. © Efrem Lukatsky/dpa

Ukrainische Angriffe auf russische Gebiete haben seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni zugenommen. Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim wird regelmäßig ins Visier genommen, da sie Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte und eine wichtige Nachschubroute für die russischen Streitkräfte in der Süd- und Ostukraine ist.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Gefechte um Awdijiwka – wohl mit schweren Verlusten für Russland

Im Osten der Ukraine gehen die Gefechte um die Industriestadt Awdijiwka weiter. Die russischen Truppen erwarten, die stark zerstörte Stadt bald besetzen zu können. Die russisch kontrollierte Gebietshauptstadt Donezk liegt nur wenige Kilometer südlich von Awdijiwka entfernt. Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten allein in den vergangenen drei Wochen etwa 200 gepanzerte Fahrzeuge im Kampf um Awdijiwka verloren. (lrg/dpa)