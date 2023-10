Russlands Frankenstein-Panzer gehen an der Front in Rauch auf

Von: Nadja Austel

Immer wieder tauchen DIY-Panzer aufseiten Russlands im Ukraine-Krieg auf. Eine beliebte Variante erleidet nun einen weiteren Fehlschlag an der Front.

Moskau – Aus Mangel an modernem militärischen Material ersetzt Russland im Ukraine-Krieg laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle. Unter anderem werden modifizierte Transport-Panzer eingesetzt, die 1954 hergestellt wurden, wie das Ministerium in London im Frühjahr unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitteilte.

Russlands „Panik“ aufgrund der mangelnden militärischen Ressourcen führte laut Kyiv Independent zu den sogenannten „Frankenstein-Panzern“, wie das ukrainische Nachrichtenportal sie bezeichnet. Dabei handelt es sich um improvisierte Kampf-Panzer, die aus dem zusammengesetzt werden, was das russische Arsenal hergibt.

Eins der russischen Frankenstein-Modelle: Ein modifizierter MT-LB mit zusätzlich montiertem A-22-Ogon-Raketenwerfer. (Archivbild) © Screenshot X / UkrainianFront

Russland im Ukraine-Krieg: Seperatistengarde lässt Frankenstein-Panzer zurück und bricht Angriff ab

Eine dieser Kreationen soll eine Einheit Russlands nun am Dienstag (10. Oktober) an der Front zurückgelassen haben, wie Newsweek berichtete. Bei einem Vormarsch auf ukrainische Truppen seien die russischen Panzer, die im Do-it-yourself-Stil (DIY) zusammengeflickt worden waren, beschädigt worden. Die russischen Streitkräfte brachen daraufhin den Angriff ab und ließen die zerstörten Panzer, sowie der Körper eines gefallenen russischen Soldaten sollen vor Ort zurückgelassen worden sein, so der Bericht weiter.

Nach Angaben des Generalstabs der Ukraine führte die russische Separatistengarde an diesem Tag einen Angriff auf eine Stadt im Süden der ukrainischen Oblast Donezk durch. Laut Informationen des X-Accounts (ehemals Twitter) „Ukraine Weapons Tracker“ sind die russischen Fahrzeuge „beschädigt worden, nachdem sie über Panzerabwehrminen gefahren waren“.

Ukraine-Krieg: Russland hat bereits 486 dieser Flicken-Panzer-Variante verloren

Die zwei improvisierten Transport-Panzer der Russen sollen auf dem gepanzerten MT-LB-Fahrzeug basieren, ein amphibisches, gepanzertes Kettenfahrzeug aus der Sowjetära, das seit den 1970er Jahren im Einsatz ist. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat Russland 486 dieser Fahrzeuge verloren, wie aus den Informationen der Webseite Oryx hervorgeht. Diese erfasst anhand offizieller Quellen die Ausrüstungsverluste auf beiden Seiten der Kriegsparteien Russland und Ukraine.

Laut dem Forbes Magazine waren die Panzer mit einer zusätzlichen 23-Millimeter-Kanone und einer offenen Kabine mit abnehmbarem Dach für die Besatzung ausgestattet, die dadurch auch direkten Angriffen durch Mörser, Artillerie und Drohnen schutzlos ausgeliefert war. Russische Nutzer hatten via Telegram erläutert, dass diese Bauweise den Soldaten eine bessere Übersicht über das Terrain ermögliche und eine eventuelle Evakuierung der Fahrzeuge erleichtern würde.

Ukraine-Krieg: Blogger feiern, doch ISW sieht keine strategischen Erfolge für Russland

Zum aktuellen Zeitpunkt setzen die ukrainischen Streitkräfte ihre Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete in der Südukraine fort. Aufnahmen vom Dienstag und Mittwoch bestätigen gleichzeitig laut Newsweek den Vormarsch russischer Truppen in der Region Donezk. Auf russischen Webseiten feiere man die Vorstöße.

Das Institute for the Study of War (ISW) erklärte, dass Moskaus Truppen „die aus den Operationen in der Südukraine gezogenen Lehren“ auf andere Frontabschnitte anwendeten. Diese Erfolge würden allerdings „wahrscheinlich nicht zu größeren operativen und strategischen Erfolgen der russischen Streitkräfte führen“. (na)