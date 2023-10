Ukrainer ruft wegen kaputtem erbeuteten Panzer beim Kundendienst in Russland an – und bekommt Hilfe

Von: Bettina Menzel

Panzer in der Region Charkiw in der Ukraine (Symbolbild). © IMAGO/Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto

Die Ukraine zeigt immer wieder großen Einfallsreichtum. So auch im Falle eines kaputten Panzers. Ein ukrainischer Soldat rief mitten in der Gegenoffensive den Kundendienst des russischen Herstellers an.

Kiew – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs konnten Kiews Truppen über 3000 russische Waffen und Fahrzeuge erbeuten. Russland wird so unfreiwillig zum Waffenlieferanten für der Ukraine. Unter der Kriegsbeute sind auch rund 200 T-72B2-Panzer, mit denen die Ukrainer einem Forbes-Bericht zufolge noch nicht viel Erfahrung haben. Als eines dieser Modelle streikte, rief ein ukrainischer Panzerfahrer kurzerhand beim Kundendienst des russischen Rüstungsunternehmens Uralwagonsawod an – und bekam Hilfe.

Gegenoffensive: Russischer Kundendienst hilft Ukraine bei technischen Problemen eines Panzers

Der Panzer spuckte Öl, seine Kompressoren funktionierte nicht und der Panzerturm ließ sich teilweise nur per Handkurbel drehen, da der elektrische Mechanismus immer wieder ausfiel. Ein Soldat der 54. mechanisierten Brigade der ukrainischen Armee mit dem Decknamen „Kochevnik“ und seine Einheit konnten die Probleme nicht selbst lösen. Doch Kochevnik wusste sich offenbar zu helfen. Der Soldat rief kurzerhand beim technischen Kundendienst des Rüstungskonzerns Uralwagonsawod an. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Russe, der sich als Aleksander Anatolewitsch vorstellte. Das Gespräch der beiden wurde aufgezeichnet und auf dem Youtube-Kanal des Medienunternehmens Militarnyi veröffentlicht.

Es ließ sich nicht unabhängig verifizieren, wer am anderen Ende der Leitung war. Dem mutmaßlichen Kundendienst-Mitarbeiter aus Russland dürfte wohl nicht bewusst gewesen sein, dass er mit einem ukrainischen Soldaten sprach. „Ich bin der Kommandant einer Panzergruppe. Das Problem ist, dass wir den Panzer einfach nicht bedienen können“, so der ukrainische Soldat und schilderte die Probleme seines Fahrzeugs. Anatolewitsch beteuerte daraufhin laut Forbes, die technischen Fehler mit dem Konstruktionsbüro der Firma zu besprechen. Auch den Motorenhersteller wolle er kontaktieren, bekräftigte der Mitarbeiter. Eine direkte Lösung der technischen Probleme war offenbar nicht zur Hand.

Kundendienstmitarbeiter leitet ukrainischen Soldaten an Direktor des Rüstungsherstellers weiter

Der Kundendienstmitarbeiter leitete den ukrainischen Anrufer dann offenbar laut Forbes-Bericht an einen der Direktoren des Rüstungskonzerns, Andrey Abakumow, weiter. Dieser wiederum bat den Soldaten darum, die technischen Probleme per Whatsapp zu schildern. Am Ende des Telefonats erbarmte sich der Ukrainer und enthüllte seine Identität. „Hören Sie, ich bin der Kommandeur der Panzergruppe K-2. Das ist das zweite Bataillon der 54. Brigade der Ukraine“, offenbarte Kochevnik. „Wenn wir mehr von diesen Panzern als Trophäen mitnehmen, verbessern Sie sie bitte, damit wir sie leichter bedienen können. Okay?“, so der Soldat ironisch und ergänzte: „Ich danke Ihnen sehr. Slawa Ukrajini (zu Deutsch: Ehre der Ukraine).“ Der Anruf endete mit einem Lachen.