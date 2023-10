„Ziele festlegen, erfüllen, weitermachen“: Partisanen wollen Russland mit eigener Taktik schlagen

Von: Tadhg Nagel

Die ukrainische Gegenoffensive kommt, trotz kleinerer Erfolge, nur schleppend voran. Mangelt es an einer strikten Hierarchie?

Kiew – Die Gegenoffensive der Streitkräfte von Wolodymyr Selenskyj im Ukraine-Krieg geht, trotz einiger Erfolge, größtenteils nur schleppend voran. Zwar konnte die russische Schwarzmeerflotte durch gezielte Angriffe zum Rückzug von der im Jahr 2014 annektierten Halbinsel Krim gezwungen werden. Zudem gehen Russland langsam die Generäle aus, da diese von den ukrainischen Streitkräften liquidiert wurden oder innenpolitischen Spannungen zum Opfer gefallen sind. Großflächige Geländegewinne sind bisher trotzdem ausgeblieben.

Auch die westlichen Waffenlieferungen können nichts an dem grundsätzlichen Problem der Ukraine ändern: Russland hat ein Vielfaches an Soldaten zur Verfügung und kann weitere Reserven mobilisieren. Dem überfallenen Land bleibt somit nur die Option, die begrenzte Anzahl an Kämpfern bestmöglich zu nutzten. Eine gute Ausbildung und das Nutzen geschickter Kriegstaktik sind entscheidend für einen möglichen Erfolg gegen Wladimir Putins Streitkräfte.

Schützengräben und Befestigungen: Hat Russland die Zeit im Ukraine-Krieg besser genutzt?

Eine Idee, wie das gelingen kann, hat Konstantin Denisow, ein Kämpfer der „Legion Freiheit Russlands“. In einem Beitrag des ukrainischen Radiosenders Radio NV sprach der Russe, der freiwillig für Kiew kämpft, darüber, was die Ukraine von ihrem Feind lernen kann. Die Russen, so Denisow, hätten die Zeit nach dem vollständigen Einmarsch in die Ukraine bis zum Beginn der großen ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 an der Südfront gut genutzt. Es seien Schützengräben ausgehoben und Befestigungen errichtet worden. Im selben Atemzug zweifelte er an, ob es die Ukrainer ihren Besatzern gleichgetan hätten.

Wer ist die „Legion Freiheit Russlands“? Der „Legion Freiheit Russlands“, auch bekannt als „Legion Swoboda Rossii“ auf Russisch und „Legion Volya Rosii“ auf Ukrainisch, ist eine Einheit innerhalb der ukrainischen Streitkräfte. Sie gehört zum internationalen Freiwilligenkorps, das im März 2022 gegründet wurde, nachdem der russische Angriff begonnen hatte. Die Legion setzt sich aus ehemaligen Angehörigen der russischen Streitkräfte sowie anderen russischen und belarussischen Freiwilligen zusammen, die zuvor keine Mitglieder militärischer Einheiten waren.

Letztlich wolle er die Beurteilung der in der Zwischenzeit errichteten ukrainischen Verteidigungsanlagen den Spezialisten überlassen. Bei den Russen sei jedenfalls auffällig, dass sie eine feste Befehlshierarchie hätten. „Sie mussten einige Gräben ausheben. Sie kamen zum Bauern, zum Versorgungsunternehmen, richteten ein Maschinengewehr, nahmen die Ausrüstung und fingen an zu schaufeln, zu graben, abzubauen und zu betonieren“, so Denisow.

Ist die ukrainische Befehlshierarchie im Krieg gegen Russland nicht strikt genug? © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

„In der Nase bohren und nachdenken“: Fehlt der Ukraine eine strikte Hierarchie?

Auf der Seite der ukrainischen Streitkräfte käme es oft vor, dass Beamte oder Verantwortliche noch überzeugt werden müssten. Diese würden dann „in der Nase bohren und darüber nachdenken“, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Die Gesetze der Kriegszeit erforderten jedoch eine starre Befehlsvertikale. Um erfolgreich zu sein, müsse man „Ziele setzen, festlegen, erfüllen und weitermachen“. Die Russen würden die Kriegsführung von den Ukrainern lernen, wieso also nicht auch umgekehrt?

„Wir können auch einige Elemente der Arbeit des Feindes von ihnen lernen - über die Zentralisierung, die Ausführung all dieser Befehle und die Vermeidung dieser Laxheit“, so Denisow. Zwar käme es nur von Zeit zu Zeit vor, doch es habe Fälle gegeben, in denen sie „einen, zwei oder drei Beamte fast dazu überreden mussten, ihre Arbeit zu tun“.

Denisows Sorge könnte berechtigt sein, wie ein weiteres Interview des Radiosenders zeigt. Ende Juli hatte der Chefredakteur des ukrainischen Nachrichtenportals Censor dort erklärt, dass die Ukraine bisher keine Verteidigungslinien errichtet habe. Weder im Sektor Kupjansk noch in den Frontabschnitten Soledar, Bakhmut, Lyssytschansk und Sewerodonezk. (tpn)