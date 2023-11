„Mystic-B“ vor Comeback im Ukraine-Krieg? Russland will offenbar Sowjet-Flugzeug reaktivieren

Von: Stefan Krieger

Russlands Luftwaffe könnte auf ein altbewährtes Mittel zurückgreifen. Das Ziel: Die Aufklärung im Krieg gegen die Ukraine verbessern.

Moskau – Die russischen Streitkräfte erwägen angeblich die Wiedereinführung eines Flugzeugs aus der Sowjet-Ära. Zuletzt waren Überwachungsmaßnahmen fehlgeschlagen, wie britische Geheimdienstquellen am Sonntag (19. November) berichteten. Die Informationen kamen vom britischen Verteidigungsministerium, das regelmäßig über den Stand im Ukraine-Krieg berichtet.

Uralt-Flugzeug soll Russland helfen

In einem Beitrag auf X (früher als Twitter bekannt), berichtete das Ministerium, dass „Russland wahrscheinlich die Wiedereinführung eines Höhenaufklärungsflugzeugs in Erwägung zieht“, das die Sowjetunion als Reaktion auf ähnlich konzipierte amerikanische Flugzeuge entwickelt hatte.

Das fragliche Flugzeug ist in Russland als Mjasischtschew M-55 bekannt. Die Nato bezeichnet es als „M-55 Mystic-B“.

Ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Mjasischtschew M-55. (Archivbild) © IMAGO/xPhotovaultx

„Russland erwägt wahrscheinlich, das sowjetische Höhenaufklärungsflugzeug M-55 Mystic-B wieder in Betrieb zu nehmen“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. „Mit einer Betriebshöhe von über 70.000 Fuß (ca. 21 km) wurde das Flugzeug in letzter Zeit als Forschungsplattform für die Geowissenschaften eingesetzt. Es wurde jedoch beobachtet, wie es eine militärische Aufklärungskapsel trug, die für den Einsatz in russischen Kampfflugzeugen entwickelt wurde.“

Ukraine-Krieg: Einsatz aus dem gesicherten Luftraum

Das Ministerium fügte hinzu, dass die russischen Streitkräfte die Wiedereinführung des Flugkörpers möglicherweise deshalb anstreben, weil es nach wie vor Probleme mit angemessenen Überwachungsmöglichkeiten gibt. Verbesserungen in Bereichen wie diesem könnten Russland zu Angriffen auf Ziele in der Ukraine dienen.

„Ein entscheidender Fehler in der russischen Strategie war das Versäumnis, eine angemessene Taktik zur Aufklärung, Überwachung, Zielerfassung und Aufklärung aufzubauen“, erläuterte das britische Verteidigungsministerium. „Dies aber ist entscheidend für die rechtzeitige und genaue Verfolgung von Zielen durch Luft-, See- und Bodentruppen.“

Das britische Ministerium sieht eine „realistische Möglichkeit“, dass die M-55 gegen die Ukraine eingesetzt wird, um Russlands Aufklärungsfähigkeiten im Krieg zu verbessern. Die große Flughöhe des Flugzeugs ermögliche es, „in beträchtlicher Entfernung zu operieren“. Das Ministerium fügte hinzu, dass „es fast sicher ist, dass das Flugzeug vom relativ beschützten russischen Luftraum aus Einsätze gegen die Ukraine durchführen wird“.

Am Samstag stellte das Ministerium in seinem Bericht fest, dass weder die russischen noch die ukrainischen Streitkräfte in den umkämpftesten Gebieten entscheidende Erfolge verbuchen konnten. Es sei unwahrscheinlich, dass sich im bevorstehenden Winter an dieser Dynamik viel ändern wird.



Keine der beiden Seiten habe wesentliche Fortschritte erzielt, schrieb das Ministerium auf X. „Russland erleidet weiterhin besonders schwere Verluste in der Gegend von Awdijiwka. Mit dem Einsetzen des kalten Winterwetters in der Ostukraine gibt es kaum unmittelbare Aussichten auf größere Veränderungen an der Frontlinie“, schrieben die Briten in ihrer Analyse. (skr)