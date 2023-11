Russland rüstet Tarnkappen-Jäger auf: „Kopfschmerz für die Nato“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Ein Jet vom Typ Sukhoi Su-57 der Russischen Luftstreitkräfte fliegt während der russischen Militärparade zum Tag des Sieges über Moskau. © Pavel Golovkin/dpa

Inmitten des Ukraine-Krieges arbeitet Putins Militär weiterhin an neuen Waffen und Aufrüstung. Jetzt sollen die Su-57-Jets mit neuen Raketen bestückt werden.

Moskau – Der Ukraine-Krieg steckt regelrecht fest: Weder Kreml-Chef Wladimir Putins Soldaten noch die ukrainischen Einheiten können bedeutungsvolle militärische Erfolge erzielen. Experten und inzwischen auch der ukrainische Generalstabschef Walery Saluschny betonen, dass es sich um eine „Pattsituation“ handelt. Während die Ukraine weiterhin militärische Hilfe aus dem Westen erhält, arbeitet auch die russische Verteidigungsindustrie an Schritten, die wohl einen Durchbruch im Krieg bringen sollen.

Russland entwickelt Marschflugkörper für Su-57-Jet

Nach Angaben einer informierten Quelle gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti hat Russland einen neuen Marschflugkörper speziell für den Tarnkappen-Jäger Su-57 entwickelt. Die Besonderheit dabei: Die Rakete ist so ausgelegt, dass sie innerhalb des Rumpfes der Su-57 untergebracht werden kann. Denn die Su-57 kann – wie bei allen Tarnkappenjets – keine Waffen außerhalb des Rumpfes tragen, da dies sonst die Radarsignatur des Jets erhöhen und anfällig für Erkennung machen würde. Das wiederum würde nicht gerade dem Sinn eines Tarnkappen-Jägers entsprechen.

Insofern befindet sich die Bewaffnung von Tarnkappenjets wie die Su-57 in sogenannten inneren Waffenmodulen. Die Waffen werden lediglich bei Bedarf ausgefahren und abgefeuert. Sonst werden sie im Innenraum verstaut und halten sich versteckt. Genau hierfür sei die Rakete wesentlich kleiner als ihre Vorgänger, schilderte die Quelle. Das habe man dank eines kleineren Motors, der Neustrukturierung des Innenraums und des „perfekt raffinierten Designs der faltbaren Flügel“ erreicht.

Reichweite neuer russischer Rakete ist ein Rätsel: „Etwas besser“ als Storm Shadow?

Eine genaue Angabe zur Reichweite der neuen Rakete machte die Quelle nicht. Bisherige Informationen zur Reichweite erinnern eher an ein Rätselraten. Laut Ria Nowosti haben von Kampfjets aus der Luft abgefeuerte Marschflugkörper eine Reichweite von mehr als 600 Kilometer. Die Staatsagentur schrieb aber auch, dass es Marschflugkörper mit einer Reichweite von 1000 bis 6500 Kilometer gibt.

Die Quelle der Agentur teilte lediglich mit, dass die Reichweite der neuen Rakete ähnlich wie die von den Tu-95MS und Tu-160 strategischen Bombern eingesetzten Raketen ist. Dabei handelt es sich um die Kh-101/102-Rakete, die eine Reichweite von 3000 bis 4000 Kilometer hat.

Allerdings wird die neue russische Rakete auch als Antwort auf die britische Storm-Shadow im Dienst der Ukraine bezeichnet. Angaben zur Reichweite der britischen Rakete reichen von 250 bis 600 Kilometer. Der ehemalige russische Pilot Yuri Sytnik bezeichnete die Reichweite der neu entwickelten russischen Rakete gegenüber dem Nachrichtenportal News.ru als „wahrscheinlich etwas besser“ als die Storm-Shadow. Sollte die Rakete jedoch tatsächlich wie die Kh-101/102 sein, dann ist sie mit Blick auf die Reichweite nicht nur „etwas“, sondern um ein vielfaches besser.

Zerstörung und Vernichtung: Bilder aus Kiew, Butscha und Borodjanka Fotostrecke ansehen

Russische Rakete für Su-57: Ex-Pilot sieht „Kopfschmerz“ für Nato

Daran, dass die Rakete zumindest bei ihrer Zerstörungskraft mit Raketen wie die Kh-101 oder die Kh-55 mithalten kann, zweifelt jedoch Wladimir Popov, ein weiterer russischer Ex-Pilot. Schließlich hätten die verschiedenen Raketen „komplett verschiedene Aufgaben“, sagte er News.ru. Die Su-57, die die neue Rakete einsetzen wird, habe andere Aufgaben und brauche nicht 300 bis 400 Kilogramm schwere Sprengköpfe, erklärte Popov. Um einen feindlichen Jet zu zerstören, seien auch 10 bis 20 Kilogramm genug.

Offenbar erhofft sich Russland genauere Luftschläge mit der neuen Rakete, die Angaben in russischen Medien zufolge sehr treffsicher sein soll. So könne man Einrichtungen des ukrainischen Militärs und Treffen ukrainischer Militärführer in Stadtgebieten attackieren, äußerte sich Sytnik, der die Rakete außerdem als „Kopfschmerz“ für die Nato beschrieb. Da sich die Rakete in hoher Geschwindigkeit und zudem mit Tarnkappen-Technologie fortbewegen werde, sei ein Abschuss schwer.

Die neue Rakete mag zwar zuversichtlich sein, doch an der nuklearen Front läuft es derzeit nicht gerade hoffnungsvoll für Russland. Mehrere Atomtests des russischen Militärs scheiterten. (bb)