Schwärme von Kampfdrohnen: Russland greift Ukraine aus der Luft an

Von: Christian Stör

Orbán blockiert Ukraine-Hilfen der EU. Russland greift die Ukraine mit Raketen und Kampfdrohnen an. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Verstärkte Luftangriffe : Russland greift die Ukraine mit Raketen und Kampfdrohnen an

im Einsatz: Russland setzt im Ukraine-Krieg Hyperschallrakete ein Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland und Ukraine sowie ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 15. Dezember, 06.25 Uhr: Ungarn hat beim EU-Gipfel in Brüssel die Auszahlung weiterer EU-Hilfen für die Ukraine blockiert. „Veto gegen die zusätzlichen Mittel für die Ukraine“, schrieb Regierungschef Viktor Orbán in der Nacht im Kurznachrichtendienst X. Nach Angaben aus EU-Kreisen werden die 27 EU-Staats- und Regierungschef sich im Januar erneut mit dem Thema befassen.

Nach Angaben des Kiewer Generalstabs gehen die heftigen Gefechte am Boden weiter. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Russland greift die Ukraine mit Raketen und Kampfdrohnen an

Kiew – Seit Tagen greift Russland die Ukraine mit Raketen und Kampfdrohnen aus der Luft an. Auch in der Nacht auf Freitag herrschte über weiten Teilen der Süd- und Westukraine Luftalarm. Die Luftwaffe meldete Schwärme russischer Kampfdrohnen, die die Gebiete Odessa, Mykolajiw, Kirowohrad, Winnyzja und Tscherkassy bedrohten.

Russland setzt im Ukraine-Krieg Hyperschallrakete Kinschal ein

Am Donnerstag musste in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im ganzen Land fünfmal Luftalarm ausgelöst werden. Nachmittags starteten russische Kampfjets vom Typ MiG-31 drei Raketen vom Typ Kinschal, die mehrfache Schallgeschwindigkeit erreichen. Ein Ziel des Angriffs war offenbar die ukrainische Luftwaffenbasis Starokostjantyniwka. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, bestätigte im Fernsehen, dass es zumindest einen Einschlag dort im Gebiet Chmelnyzkyj gegeben habe. Zu Schäden wurde nichts mitgeteilt. Eine Kinschal wurde abgeschossen, als sie Richtung Kiew flog.

Im vergangenen Winter hatte Russland gezielt das Energiesystem der Ukraine bombardiert. In diesem Winter ist die ukrainische Flugabwehr allerdings dank ausländischer Hilfe besser ausgerüstet. Die Bundesregierung in Berlin teilte mit, aus Deutschland sei ein zweites Patriot-Flugabwehrsystem mit Munition an die Ukraine übergeben worden.

Hohe Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert 1300 Soldaten an einem Tag

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages 1300 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verwundet worden. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht.

Soldaten : 342.800 (+1300 zum Vortag)

: 342.800 (+1300 zum Vortag) Panzer : 5692 (+10)

: 5692 (+10) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.616 (+22)

: 10.616 (+22) Artilleriesysteme : 8088 (+12)

: 8088 (+12) Mehrfachraketenwerfer : 920 (+1)

: 920 (+1) Luftabwehrgeschütze : 605

: 605 Flugzeuge : 324

: 324 Hubschrauber : 324

: 324 Raketen/Marschflugkörper : 1606 (+10)

: 1606 (+10) Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge: 10,675 (+13)



Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 14. Dezember 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Putin äußert sich zu Russlands Zielen im Ukraine-Krieg

Kremlchef Wladimir Putin hielt nach einem Jahr Pause wieder eine Pressekonferenz ab, diesmal verbunden mit der landesweiten Bürgerfragestunde „Direkter Draht“. Dabei bekräftigte er, dass der Ukraine-Krieg erst enden werde, wenn das Land demilitarisiert sei und dann einen neutralen Status habe – also nicht der Nato beitrete. Wieder einmal sprach Putin auch vom Ziel einer „Entnazifizierung“ der Ukraine. Moskau unterstellt, dass in der ukrainischen Führung Nazis am Werk sind. Absicht ist die Einsetzung einer russlandtreuen Regierung.

All dies würde auf eine Kapitulation der Ukraine hinauslaufen, die bereits zu einem Fünftel von russischen Truppen besetzt ist. „Der Frieden kommt dann, wenn wir unsere Ziele erreicht haben“, sagte Putin. (mit Agenturen)