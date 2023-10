Notstand oder Ablenkungsmanöver? Russlands Armee setzt offenbar Holz-Drohnen im Ukraine-Krieg ein

Von: Nadja Zinsmeister

Die Ukraine hat erneut eine selbstgebastelte Holz-Drohne aus Russland abgeschossen. Was steckt hinter dem skurrilen Einsatz solcher Flugkörper?

Kiew - Russland soll im Krieg gegen die Ukraine offenbar immer wieder Holz-Drohnen einsetzen. Nach des erfolgreichen Abschusses mehrerer russischer Flugkörper am Montag (23. Oktober) hieß es in offiziellen Angaben der Ukraine, dass sich eine „Drohne unbekannten Typs“ unter den sichergestellten Drohnen aus Russland befindet. Dabei handelte sich offenbar um eine selbstgebastelte Drohne aus Holz - und sie stellt kein Einzelfall von russischer Seite im Ukraine-Krieg dar. Ein Nachbarland verweigert währenddessen nun Drohnen-Exporte nach Russland.

Laut Angaben der Ukraine wurden am Montag insgesamt vierzehn Drohnen und eine Rakete abgewehrt. Zu den Flugkörpern zählten unter anderem Shahed-136-Leichenmunition, Kh-59-Marschflugkörper und eine Drohne unbekannten Typs. Doch was bedeutet das eigentlich, Drohne „unbekannten Typs“? Wie der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ihnat, in einem Interview mit dem ukrainischen TV-Sender United News am Samstag erklärte, könnten solche Drohnen grundsätzlich aus allem gebaut werden, „was gerade verfügbar ist: ein einfacher Motor, den man online kaufen kann, und eine Flugzeugzelle, die man in jedem Modellbauclub zusammenbauen kann.“ Zunächst hatte das Online-Portal Defense Express über das Interview berichtet.

Russland setzt offenbar Holz-Drohnen als Ablenkung im Ukraine-Krieg ein

Wie eine selbst gebastelte Drohne konkret aussehen kann, zeigen Veröffentlichungen aus den letzten Monaten. Die Organisation Ukrainian Military Center teilte Ende Mai Fotos einer Drohne aus Holz, die von ukrainischen Streitkräften neutralisiert wurde. Darauf zu sehen: ein Rumpf aus Sperrholz, eine Plastikflasche anstelle eines Treibstofftanks und ein Reflektor, der die Drohne für Radare auffälliger macht. Damals wurde vermutet, dass die Drohnen zur Ablenkung ukrainischer Abwehrsysteme als Köder eingesetzt werden, damit echte Drohnen parallel unbemerkt operieren können.

Das Foto der „National Guard of Ukraine“ zeigt eine abgeschossene Drohne aus Holz, die von ukrainischen Streitkräften neutralisiert wurde. (Archivfoto) © National Guard of Ukraine

Laut Informationen von Defense Express war die abgeschossene Drohne vom Montagabend mit dem DLE-60-Triebwerk ausgestattet. Dieses Bauteil kann beispielsweise ganz leicht über die Online-Plattform „AliExpress“ zu einem Preis von weniger als 500 Dollar pro Stück bestellt werden. Das Problem: Die billig hergestellten Holz-Drohnen müssen trotzdem abgeschossen werden, da man aus der Distanz nie herausfinden kann, ob der Flugkörper Sprengsatz mit sich trägt oder harmlos ist. „Das ist ein Ziel, auf das wir reagieren und das wir eliminieren müssen“, so Ihnat weiter.

Ablenkungsmanöver im Ukraine-Krieg: Neben Holz-Drohnen auch neue inländisch hergestellte Drohnen im Einsatz

Russland nutzt im Ukraine-Krieg immer wieder Drohnen als Ablenkungsmanöver für ukrainische Abwehrsysteme ein. Als die Shahed-136-Munition im letzten Winter zum ersten Mal in Russland auftauchte, sei diese ebenfalls als Mittel zur Erschöpfung und Ablenkung der ukrainischen Luftabwehr betrachtet worden. Doch genau diese Drohnentypen könnten laut einer neuen Einschätzung der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) mittlerweile Mangelware in Russland sein. „Bei Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur scheint Russland den Einsatz der Shahed-131/136-Drohnen zunehmend durch billigere und leichtere im Inland hergestellte Drohnenvarianten zu ergänzen“, heißt es in einer Analyse vom Montag (24. Oktober).

Russische Medien hätten laut ISW-Informationen spekuliert, dass bei dem großflächigen Drohnenangriff auf die Ukraine am Montag zum ersten Mal die neuen Langstreckendrohnen „Italmas“ und Italmas-Varianten eingesetzt worden sind. Italmas-Drohnen seien zwar leichter und schwerer zu erkennen, aber grundsätzlich qualitativ schlechter und daher „billiger“ sind als Shaheds. Es sei naheliegend, dass das russische Militär die Drohnen daher nur als eine Ergänzung, nicht als einen vollständigen Ersatz sieht. Allgemein versuche Russland vermutlich, sein Arsenal an Drohnen, Raketen und Lenkbomben für Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine aktuell vor der Herbst-Winter-Saison zu erweitern und damit eine „Risikostreuung“ hinsichtlich der Drohnen-Abschüsse durch die Ukraine bezwecken. (nz)