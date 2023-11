Mehr als 1000 tote Soldaten, viele zerstörte Panzer: Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Von: Stephanie Munk

Russland intensiviert seine Raketenangriffe im Ukraine-Krieg, zuletzt in der Region Donezk. Die Ukraine meldet indes hohe russische Verluste. News-Ticker.

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 30. November, 11.47 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf allen russischen Kanälen, dazu politische Botschaften: Hacker haben einen Großangriff aus das russische Fernsehen gestartet. Darüber berichtet der Nachrichtensender Ntv und bezieht sich dabei auf mehrere Telegram-Kanäle.

Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim schalteten sich demnach die Hacker in das russische TV-Programm und ließen dort auf sämtlichen Fernsehkanälen die Ansprache des ukrainischen Präsidenten laufen, die Selenskyj seit Beginn es Ukraine-Kriegs jeden Abend an sein Volk richtet.

Teils seien auch die Namen der Sender von den Hackern geändert worden, heißt es. Anstelle der Namen der Kanäle Beleidigungen gegen den Putin zu lesen gewesen sein. Ein Sprecher der von Russland eingesetzten Verwaltung auf der Krim habe den Cyberangriff bestätigt, heißt es auf ntv.

Mehr als 1000 tote Soldaten, viele zerstörte Panzer: Hohe Verluste für Russland im Ukraine-Krieg

Kiew – Die Ukraine leidet unter dem einbrechenden Winter. Und das Land fürchtet die mutmaßliche Taktik Russlands, im Ukraine-Krieg die ukrainische Infrastruktur durch Bomben und Raketen derart lahmzulegen, dass die Bevölkerung angesichts von Leid, Kälte und Elend einknickt. Die Gegenoffensive gegen die angreifende russische Armee brachte in den letzten Monaten nicht den erhoffen Erfolg. Und angesichts des Kriegs in Israel droht die internationale Aufmerksamkeit zu schwinden.

Zeitgleich starten Wladimir Putins Truppen weiterhin unermüdlich Raketen- und Bombenangriffe. Auch am Donnerstag (30. November) meldete die Ukraine massive russische Angriffe in der Region Donezk in der Ostukraine, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet.

Angriffe gegen die Ukraine: Russland bombardiert Region Donezk

Offenbar feuerten russische Truppen sechs S-300-Raketen auf die Städte Pokrowsk, Nowogrodiwka und Myrnograd ab. Dabei seien nach Angaben der Ukraine zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. In den Trümmern werde noch nach fünf Vermissten gesucht, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko in Onlinediensten.

Erst am Wochenende hatte es den größten und längsten Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew seit Beginn des Ukraine-Kriegs gegeben – zynischerweise am Tag des Holodomor-Gedenktages, an dem an die von Russland gezielt verursachten Hungersnot 1932 erinnert wird.

Bild von der Front im Ukraine-Krieg nahe Bachmut: Ein verwundeter ukrainischer Soldat in Begleitung von Rettungssanitätern des Militärs. © Sergey Shestak/AFP

Ukraine meldet russische Verluste: Mehr als 1000 gefallene Soldaten an einem Tag

Die Ukraine setzt sich gegen die russischen Attacken zur Wehr und vermeldet auch Erfolge. Wie der Generalstab der russischen Armee am Donnerstag (30. November) laut der ukrainischen Tageszeitung Ukrainska Pravda meldete, haben die ukrainischen Streitkräfte in den 24 Stunden zuvor 1180 russische Soldaten getötet und 13 russische Panzer lahmgelegt. Auch 28 gepanzerte Fahrzeuge der Russen wurden laut der Ukraine zerstört.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg

Die von der Ukraine proklamierten neuen Verluste Russlands sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig verifizieren. Russland veröffentlicht keine Zahlen zu gefallenen Soldaten und anderen Verlusten an der Front.

Soldaten : 328.760 (+1.180 zum Vortag)

: 328.760 (+1.180 zum Vortag) Panzer : 5.551 (+13)

: 5.551 (+13) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.340 (+28)

: 10.340 (+28) Artilleriesysteme : 7909 (+1)

: 7909 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 910

: 910 Luftabwehrsysteme : 600

: 600 Drohnen : 5.954 (+10)

: 5.954 (+10) Raketen/Marschflugkörper : 1567 (+2)

: 1567 (+2) Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.361 (+13)

: 10.361 (+13) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1.124 (+3)

Die Armee Russlands hat einen weiteren herben Verlust zu beklagen: Bei der Explosion einer Landmine ist ein hochrangiger russischer General ums Leben gekommen. Russland hat den Tod des Generalmajors Wladimir Sawadski im Ukraine-Krieg mittlerweile bestätigt. Hohe Verluste auf beiden Seiten gibt es in der Schlacht um die Stadt Awdijiwka. Mutmaßliche Aufnahmen der Ukraine zeigen das Ausmaß der Kämpfe. (smu/dpa)