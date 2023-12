Ukraine präsentiert nagelneue Mörser aus Polen für den Kampf gegen Russland

Von: Marcus Giebel

Bereit zum Einsatz: Der Mörser im Video steht in einem Waldgebiet. © Screenshot YouTube/@44 окрема механізована бригада

Die Ukraine kann im Krieg mit Russland auf die aus Polen gelieferten Mörser zurückgreifen. In einem Video wird die neue Waffe vorgestellt.

Kiew – Der Überraschungseffekt kann auch im Ukraine-Krieg ein nicht zu unterschätzender Trumpf sein. Manchmal aber soll der Feind eben auch ganz genau wissen, mit wem oder was er es aufnehmen muss. Wohl auch deshalb veröffentlichte die 44. Separate Mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkräfte in den sozialen Medien Bilder und Videos von ihrer wohl neuesten Errungenschaft.

Ukraine kriegt neue Waffe im Krieg: 120-mm-Rak-Mörser aus Polen in Clip vorgestellt

Dabei handelt es sich um 120-mm-Rak-Mörser des polnischen Militärs. Hergestellt werden sie vom Rüstungsunternehmen Huta Stalowa Wola (HSW), das rund 150 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt seinen Sitz hat. In dem Vorstellungsclip der Ukrainer ist das Militärfahrzeug überwiegend in einem Waldgebiet zu sehen. Und kurz auch auf freier Fläche, während es einmal feuert.

Wie ein Soldat namens „Yevhen“ verrät, wurden die Ukrainer in Polen an den Mörsern ausgebildet. Binnen zwei Wochen hätten sie die Systeme beherrscht. Zunächst trainierten sie an Simulatoren, später an den Fahrzeugen selbst.

Ein Soldat mit dem Rufnamen „Yarosh“ sagt in dem Clip: „Die Hauptaufgabe besteht darin, die Infanterie zu unterstützen und befestige Stellungen zu zerstören.“ Nicht verraten wird, wie viele der Mörser Polen an die Ukraine abgegeben hat. Der Gegner aus Russland soll ja auch nicht alles wissen.

Ukraine bekommt Mörser aus Polen: Geschosse können bis zu zwölf Kilometer weit reichen

Allerdings verweisen Medien wie Defense Express aus der Ukraine oder Polskie Radio und Polon aus Polen darauf, dass bereits im Frühjahr über den Handel berichtet worden war, als Wolodymyr Selenskyj das westliche Nachbarland besucht hatte. Demnach soll es um 24 Mörser gegangen sein, die für den Kampf gegen den Aggressor übergeben werden sollten.

Dem Video ist zu entnehmen, dass die Mörser binnen 30 Sekunden fertig zum Gefecht sind und es nur halb so lange dauert, die Position wieder zu verlassen. Die mit acht Reifen ausgestatteten Fahrzeuge erreichen demnach eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h und verfügen über eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern.

Ihre Geschosse sollen bis zu zwölf Kilometer zurücklegen können. Zudem verfügen die Mörser über ein MRSI-System. Es können also von einem Geschütz mehrere Schüsse abgegeben werden, die gleichzeitig im Ziel einschlagen. Das Fassungsvermögen soll 46 Raketen betragen. Die Besatzung besteht aus vier Personen. Das Gesamtgewicht soll bei 24,5 Tonnen liegen, bei einer Länge von 7,80 Meter, einer Breite von 2,80 Meter und einer Höhe von 3,40 Meter.

Im Krieg gelten die ukrainischen Mörser trotz des Drohnen-Hypes als stärkster Gegner der russischen Truppen. Die Ukrainer vertrauen auch auf eine Handfeuerwaffe, deren Geschosse bis zum 800 km/h erreichen - allerdings wohl zu einem hohen Preis. Für große Verluste bei den Invasoren sorgt derweil eine andere Brigade. (mg)