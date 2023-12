Selenskyj übergibt Wunschliste - Ukraine fordert neue US-Drohne für Krieg gegen Russland

Von: Nadja Zinsmeister

Die Ukraine wünscht sich neue Kampfjets, Drohnen und Hubschrauber aus den USA. Doch die Lieferung einiger Waffen gestaltet sich schwierig.

Kiew/Washington D.C. - Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums haben während einer geschlossenen Sitzung in Washington DC am Mittwoch (6. Dezember) neue US-Waffen und Ausrüstung angefordert, die das Land laut eigener Aussage im Kampf gegen Russland benötigt. In den Dokumenten, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, sollen unter anderem neue Waffen vorkommen, die bislang noch nicht an die Ukraine geliefert wurden. Das Land erhält aktuell immer weniger Hilfe von seinen internationalen Verbündeten.

Selenskyj fordert neue Unterstützung für Krieg gegen Russland - einige Waffen wurden bislang nie geliefert

Das Treffen zwischen dem ukrainischen Verteidigungsministerium und amerikanischen Regierungsvertretern sowie Führungskräften aus der Rüstungsindustrie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit während einer Konferenz in der Hauptstadt der USA statt. Konkret soll eine „Liste von Rüstungsgütern zur Deckung des Bedarfs der ukrainischen Verteidigungskräfte“ diskutiert worden sein, wie die Nachrichtenagentur am Mittwoch berichtete. Die Waffenkäufe oder -spenden auf der Liste sollen mehrere Milliarden Dollar wert sein.

Einige angeforderte Waffen auf der Liste seien bereits aus vergangenen Lieferungen während des Ukraine-Kriegs bekannt. So wünsche sich das ukrainische Verteidigungsministerium zum Beispiel weitere M1 Abrams-Panzer, 155-mm-Artilleriesysteme, F-16-Mehrzweckkampfflugzeuge und TACMS-Langstreckenraketen aus den USA. Andere Waffen kommen - zumindest für die Öffentlichkeit - hingegen überraschend: darunter das von Lockheed Martin entwickelte Raketenabwehrsystem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). THAAD ist das einzige US-amerikanische System, das Ziele außerhalb und innerhalb der Atmosphäre abfangen kann.

Ukrainisches Verteidigungsministerium wünscht sich neue Kampfjets, Hubschrauber und Drohnen für den Krieg

Auch hinsichtlich Flugzeuge soll die Ukraine überraschende Wünsche geäußert haben. So bittet das Verteidigungsministerium für den anhaltenden Krieg gegen Russland um teure F-18 „Hornet“-Kampfjets sowie Apache-Kampfhubschrauber von Boeing und Black Hawk-Hubschrauber (ebenfalls von Lockheed Martin). Weitere Flugzeuge auf der Liste waren nach Angabe von Reuters: TransportC-17 Globemaster-Transportflugzeuge von Boeing, C-130 Super Hercules von Lockheed Martin und drei neue Drohnentypen von General Atomics.

Washington ist der wichtigste Unterstützer Kiews im Krieg gegen die russischen Invasionstruppen, doch die Hilfszahlungen sind zuletzt stark zurückgegangen. US-Präsident Joe Biden wollte in diesem Jahr eigentlich ein Hilfspaket im Wert von 61,4 Milliarden Dollar auf den Weg bringen, dieses wurde aber von den Abgeordneten der Republikanischen Partei blockiert. Dort gibt es mittlerweile Widerstände gegen neue Mittel für die Ukraine. Die 61,4 Milliarden Dollar waren als Teil eines insgesamt 106 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket geplant, das neben der Ukraine auch Israel, weitere Verbündete wie Taiwan unterstützen sowie den Schutz der Südgrenze der USA zu Mexiko stärken sollte. (nz)