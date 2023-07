Sexismus und schlabbernde Uniformen – Der Lohn für die Superheldinnen der Ukraine?

Von: Tadhg Nagel

Die ukrainischen Soldatinnen werden als Heldinnen gefeiert, versorgt werden sie trotzdem unzureichend. Zu große Uniformen und mangelnde Hygienegüter erschweren das Kämpfen unnötig.

Kiew - Die Ukraine kämpft seit über einem Jahr gegen eine Invasion durch russische Truppen. Im Ukraine-Krieg geht es also um die Freiheit des Landes von einer Fremdbestimmung. Doch es geht, so zumindest ein gängiges Narrativ, auch um die Freiheit der Bürger:innen. Schließlich habe sich die Ukraine nicht nur geopolitisch an den Westen angenähert, auch die Einstellungen der dort lebenden Menschen seien westlicher geworden. Wie tiefgreifend der Wandel wirklich ist, lässt sich schwer feststellen. Die Zustimmungswerte zu „Homosexuelle sollten die gleichen Rechte haben“ stagnieren jedenfalls seit Jahren bei knapp über 30 Prozent. Auch wenn Wolodymir Selenskyj sich für LGBTQ-Personen starkmachen will, gelten sie bei vielen als krank und pervers.

Wenn der Helm nicht passt, hilft auch die Ehrung als Superheldin nicht viel. © IMAGO/Dmytro Smolienko

Ein ebenso zweischneidiges Schwert ist die Einstellung der ukrainischen Bevölkerung zur Gleichberechtigung von Frauen. In einer Umfrage von Rating Pro aus dem Jahr 2015, gaben über 80 Prozent der Befragten an, der Mann solle alleine für die Familie sorgen. 69 Prozent der Männer gaben an, die Frau müsse sich an erster Stelle um die Familie kümmern und kochen. Traditionelle Rollenbilder herrschen also vor. Doch der Krieg macht aus Nöten Tugenden, rund 60.000 Soldatinnen dienen, laut der US-amerikanischen Botschaft, zurzeit in der Ukraine. „Die ukrainische Armee war und bleibt eine der Armeen, in welchen die meisten Frauen dienen“, ließ Präsident Selenskyj stolz verlauten; seine Frau Olena bezeichnete die Soldatinnen sogar als Superheldinnen.

Die ukrainischen Soldatinnen kämpfen mutig - Auch gegen Sexismus aus den eigenen Reihen

Alina Panina war eine von ihnen. Mit ihrem Mann zusammen war die Grenzbeamtin kurz vor dem Krieg nach Mariupol ans Asowsche Meer gezogen, wie sie im Interview mit der Welt erzählt. Eigentlich habe es nur eine berufliche Veränderung sein sollen, beide hätten von langen Spaziergängen am Strand geträumt. Dann sei der Krieg gekommen und alles sei anders geworden. Beide seien in die Armee eingetreten, sie hätte in Asowmasch gekämpft, ihr Mann in Iljitsch. Am 12. April 2022 habe sie das letzte Mal von ihm gehört, kurz darauf sei sie als eine der letzten Kämpferinnen im Asowstal-Werk in russische Kriegsgefangenschaft geraten.

Inzwischen ist sei sie durch einen Gefangenentausch zurück in ihrer Heimat, ihr Mann sei noch immer gefangen. Sie habe versucht, wieder an die Front zu gehen, aber man habe ihr gesagt, sie solle erst einmal bleiben, wo sie ist. „Die Jungs kämpfen da draußen“, habe sie als letztes gesagt, bevor ein Mantel des Schweigens über sie gefallen sei. Dabei hatte sie, eine Frau, doch genau so gekämpft. Leider scheint der Sexismus also auch vor den kämpferischen Ukrainerinnen keinen Halt zu machen. Kampffähigkeit auf dem Schlachtfeld wird noch immer nach dem Geschlecht beurteilt, wie aus den Berichten anderer Soldatinnen hervorgeht.

„Du bist ein Mädchen, wie kannst du an die Front gehen?“ - Bloß keine Befehle von einer Frau erhalten

Yuliia Mykytenko ist Oberleutnantin und Kommandantin eines Luftaufklärungstrupps. Gegenüber dem Kyiv Independent erzählt sie, dass geschlechterspezifische Diskriminierung über die Jahre zwar abgenommen habe, eine traditionell männlich geprägte Mentalität aber weiter vorherrsche. Oft müsse sie sich sexistischen Sprüche anhören, beispielsweise: „Du bist ein Mädchen, wie kannst du an die Front gehen?“ oder: „Hast du keine Angst vor dem Beschuss?“ Als Mykytenko ihrem Zug vorgestellt wurde, hätten 80 Prozent der Soldaten protestiert, sie hätten keine Befehle von einer Frau annehmen wollen. Deshalb sind laut der Zeitung auch nur rund 5000 der insgesamt etwa 60.000 Soldatinnen in aktiven Kampfpositionen.

Wie steht es um Soldatinnen bei der Bundeswehr? Erst durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2000 dürfen Frauen uneingeschränkt alle militärischen Laufbahnen antreten. Inzwischen leisten über 24.000 Soldatinnen ihren Dienst bei der Bundeswehr – Tendenz steigend. Damit sind rund 13 Prozent der insgesamt rund 182.000 militärischen Angehörigen der Bundeswehr Frauen. Die Bundeswehr präsentiert sich gerne als „bunte Truppe“. Doch Recherchen des SWR-Investigativformats Vollbild zeigen, dass das leider oft nicht stimmt. 21,1 Prozent der in der Bundeswehr beschäftigten befragten Frauen gaben danach an, innerhalb der vergangenen zwei Jahre mindestens einmal aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert worden zu sein. Im bundesweiten Arbeitskontext sind es dagegen 7,3 Prozent. Auch die Bundeswehr hat also noch einiges zu tun.

Dass Frauen an der Front eher die Ausnahme sind, zeigt auch die mangelhafte Ausrüstung, mit der sie in die Schlacht ziehen müssen. Die Soldatinnen tragen oft Uniformen, die mehrere Nummern zu groß sind, wie das Portal Daily Beast berichtet. Die „gigantischen“ Hosen würden ihre Bewegungsfreiheit einschränken und sie somit in kritischen Momenten des Kampfgeschehens maßgeblich behindern. „Am schwierigsten ist es, in der standardmäßigen, 30 Pfund (ca. 14 kg) schweren kugelsicheren Weste der Armee zu laufen – die einfach nie gut am Körper sitzt, wenn man wie ich einen Busen hat“, habe eine 28-jährige Soldatin geklagt.

Viele Soldatinnen in der Ukraine werden krank – es fehlt an passenden Uniformen und an Hygieneartikeln

Und weiter: „Wenn ich den Armeepanzer ausziehe und verwundet oder getötet werde, erhalten ich und meine Familie keine Entschädigung. Unser Leben, unsere Sicherheit, hängt oft davon ab, was wir am Körper und an den Füßen tragen, wie gesund wir sind.“ Um die Gesundheit der Soldatinnen ist es allerdings oftmals ebenso schlecht bestellt wie um die Passform ihrer Bekleidung. Es fehle an Binden und Hygieneartikeln, viele würden krank, weil sie sich auf dem Schlachtfeld nicht richtig erleichtern könnten. „Versuchen Sie mal, bei 4 Grad Fahrenheit (ca. -16 °C) im Wald auf die Toilette zu gehen“, habe die 24-jährige Julia geschimpft.

„Jede von uns hat eine Blasenentzündung oder eine Eierstockentzündung und Rückenschmerzen. Nach einem Jahr Krieg haben wir eine Bandbreite aller möglichen Gesundheitsprobleme“, so Julia weiter. Inzwischen scheint die Problematik Gehör zu finden. Die Hilfsorganisation Zemliachky habe kürzlich eine Veranstaltung zur Unterstützung der ukrainischen Soldatinnen organisiert. Es seine Spenden gesammelt worden, um Frauen mit passenden Uniformen auszustatten. Auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov scheint die Notlage erkannt zu haben. Letzte Woche gab er bekannt, dass derzeit weitere Modelle von Schutzwesten und Helmen für Frauen getestet würden. Ein guter erster Schritt auf dem langen Weg zur Gleichberechtigung. (Tadhg Nagel)

