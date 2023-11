Zerstörte Schulen: Ukraines Kampf um Bildung im Krieg

Von: Lisa Mariella Löw

Im Ukraine-Krieg hinterlässt Russland Schulen in Trümmern. Wie weitreichend sind die Folgen der Bildungs-Zerstörung für die Kinder?

Kiew – Zerbombte Klassenzimmer, zerstörte Bibliotheken und jahrelang kein Unterricht: Der Ukraine-Krieg hat für die Bildung der Kinder verheerende Folgen. Laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wurden von Februar 2022 bis Oktober diesen Jahres 3428 Bildungseinrichtungen in der Ukraine beschädigt und 365 zerstört.

Russlands Angriffe würden den Zugang ukrainischer Kinder zu Bildung nicht nur während des Krieges, sondern wahrscheinlich noch lange danach erschweren. Denn die Reparatur und der Wiederaufbau von Schulen erfordere große Ressourcen und Zeit.

Russlands Angriffe: Ukraine schützt Bildung mit Safe Schools Declaration

Schon vor dem Angriffskrieg der Ukraine im Februar 2022 habe die ukrainische Regierung Maßnahmen unternommen, um die Bildung der Kinder vor den Anschlägen zu schützen. Im Jahr 2019 verpflichtete sich das Land der Safe Schools Declaration – eine internationale politische Verpflichtung, die Bildung in Kriegszeiten schützt, indem die Prävention und Reaktion auf Angriffe auf Schulen und Universitäten gestärkt wird. In der Erklärung verpflichtete die Ukraine sich, die „Richtlinien zum Schutz von Schulen und Universitäten vor militärischer Nutzung während bewaffneter Konflikte“ umzusetzen. Das bedeutet unter anderem, dass die Streitkräfte Schulen und Universitäten nicht für militärische Zwecke nutzen soll.



Seitdem hat Kiew einen Aktionsplan zur Umsetzung erstellt. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Coalition to Protect Education from Attack wurden bis Januar letzten Jahres 1000 ukrainische Militärbeamte in der Safe Schools Declaration und den „Guidelines“ geschult. Nach Informationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurde im Juli Befehl erlassen, um die militärische Nutzung von Bildungseinrichtungen weiter einzuschränken. Human Rights Watch sei nicht bekannt, dass die russische Regierung ihrerseits Maßnahmen ergriffen hat, um die Bildung vor Angriffen im Krieg zu schützen.

Ein zerstörtes Schulbegäude in der ostukrainischen Stadt Kupjansk. (Archivfoto) © Bram Janssen/AP

Russland stiehlt Schulcomputer: Schulen in Ukraine dienen als Stützpunkt

Den größten Schäden nahmen die ukrainischen Schulen durch Luftangriffe, Artilleriebeschuss und Raketenangriffe, wie Human Rights Watch berichtete. Bei mehreren Angriffen sei auch Streumunition zum Einsatz gekommen. Die Keller vieler Schulen und Kindergärten dienten der ukrainischen Zivilbevölkerung als Schutz vor den russischen Streitkräften. Hunderte Menschen sollen sich dort aufgehalten haben. Beispielsweise befanden sich nach Angaben von Human Rights Watch am 10. März 2022 fast 200 Zivilpersonen im Keller der Schule Nr. 5 in Isjum, als sie zweimal von einem russischen Luftangriff getroffen wurde. Keiner sei getötet oder verletzt worden.

Das geltende Kriegsrecht besage, dass Schulen nicht vorsätzlich angegriffen werden dürfen. Eine Ausnahme sei dann gegeben, wenn die Einrichtung für militärische Zwecke genutzt werde. Die Kriegsparteien müssten alle möglichen Vorkehrungen treffen, um den Schaden für Zivilisten bei Angriffen so gering wie möglich zu halten. Allerdings habe Russland in den Regionen Charkiwska und Tschernihiwska Angriffe auf Schulen verübt, die nicht für militärische Zwecke genutzt wurden.

Russland nutzte ukrainische Schulen und Kindergärten häufig als Stützpunkt für seine Soldaten, wie Human Rights Watch schreibt. Militärfahrzeuge hätten auf den Schulhöfen geparkt. Manchmal hätte Russland die Bildungsräume auch für medizinische Zwecke oder zur Inhaftierung von Zivilisten genutzt. Dabei hätten sie Computer, Fernseher, elektronische Tafeln, andere Schulgeräte und Heizsysteme gestohlen. Die Soldaten hätten Graffiti an Wände gemalt, die den Hass gegen die Ukraine ausdrückten.

Russische Armee nutzte Schulgebäude für Schießübungen

Als russische Soldaten im März 2022 einen Monat lang eine Schule in Borodianka in der Region Kiew besetzten, nutzten sie das Schulgebäude als Stützpunkt und um auf ukrainische Streitkräfte zu schießen. Forscher von Human Rights Watch, die die Schule im Juni 2022 besuchten, hätten anti-ukrainische Graffiti an den Wänden des Klassenzimmers sowie eine Fahne mit einem Nazi-Hakenkreuz gesehen. Die Turnhalle sei für Schießübungen genutzt worden: „Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten“, sagte der Direktor der Schule. „Die Cafeteria haben sie (die russischen Streitkräfte) als Bad benutzt. In einem anderen Raum war Blut an den Wänden zu sehen. Sie machten alle Computer kaputt und hinterließen einen Haufen Dreck. Die Laptops haben sie einfach mitgenommen.“

Insgesamt habe der Krieg die Bildung der Kinder erheblich beeinträchtigt und sich negativ auf ihr psychosoziales Wohlbefinden ausgewirkt. Eine landesweite Umfrage, die zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 von der ukrainischen Denkfabrik Cedos mit den Stiftungen SavED und der International Renaissance Foundation durchgeführt wurde, ergab: 72 Prozent der ukrainischen Eltern finden, ihre Kinder bräuchten zusätzliche Maßnahmen, um Bildungslücken in ihren Kenntnissen und Fähigkeiten auszugleichen. Zum einen aufgrund der Covid-19-Pandemie, zum anderen wegen des Krieges mit Russland. Die Mehrheit der Eltern berichtete auch über Stresssymptome ihrer Kinder, wie beispielsweise eine Verschlechterung der Schlafqualität und -dauer, Konzentrationsprobleme und Kommunikationsschwierigkeiten.

Wiederaufbau der Schulen in Ukraine: Durch russische Besatzung nur langsam

Im Dezember 2022 berichtete auch die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zur Ukraine, dass „zerstörte und abgerissene Schulen in vielen Fällen, insbesondere in der Zone militärischer Angriffe, den physischen Zugang zu Bildung verhindern“. Zudem sei die Online-Bildung durch „Angriffe auf das Energiesystem“ gefährdet.



Der Wiederaufbau zerstörter Schulen sei sehr unterschiedlich verlaufen. Beispielsweise berichtete das ukrainische Ministerium für Bildung und Wissenschaft im Januar 2023, dass in der Region Kiew 87 zerstörte Bildungseinrichtungen wiederhergestellt würden, darunter 10 Schulen in den Gemeinden Borodianska und Buchanska, 11 in Makariwska und 8 in Iwankiwska. Im Gegensatz dazu seien die Wiederaufbaubemühungen in der Region Charkiw aufgrund der anhaltenden russischen Besatzung viel langsamer verlaufen: Bis Januar 2023 waren nur 13 der 296 betroffenen Schulen repariert worden.

Laut dem MDR hätten die anhaltenden russischen Angriffe zur Folge, dass nur ein Drittel der schulpflichtigen Kinder regelmäßig in die Schule gehen könne. Viele Schüler würden überdies bereits erlernten Stoff wieder vergessen. Die Angriffe ließen sie tief verstört zurück. Unicef erklärte, in der Ukraine hätten die Kinder keinen sicheren Raum zum Lernen. Für Kinder, die mit ihren Familien ins Ausland geflohen seien, sei die Lage nicht viel besser. Mehr als die Hälfte besuchten in ihrem Gastland keine Schule. (Lisa Mariella Löw)