61 Kampfjets für Kiew: Selenskyj spricht von Durchbruch im Ukraine-Krieg

Von: Stefan Krieger

Teilen

Die bisher schleppend verlaufende ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung der Gebiete von der russischen Besatzung geht weiter. Der New-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Hohe russische Verluste : Kiew nennt aktuelle Zahlen

: Kiew nennt aktuelle Zahlen Russischer Angriff auf Tschernihiw: Selenskyj kündigt „spürbare“ Reaktion an

auf Tschernihiw: Selenskyj kündigt „spürbare“ Reaktion an Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 21. August, 5.45 Uhr: Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupiansk im östlichen Gebiet Charkiw sind am Sonntag (20. August) nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden. Sieben von ihnen schwer, teilt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, über Telegram mit. „Zu sagen, dass die Evakuierung gut läuft, würde wie Sarkasmus klingen“, sagt Dmytro Luzenko, der eine Freiwilligengruppe leitet, die Zivilisten bei der Flucht vor den Kämpfen hilft, im Fernsehen.

In den vergangenen zehn Tagen seien rund 600 Menschen aus dem Gebiet gebracht worden, darunter mehr als 120 Kinder. „Das Schlimmste ist, dass die Menschen schon lange in diesem Krieg leben und viele an den Beschuss gewöhnt sind.“ Die Aufforderung, die Region zu verlassen, könne daher zu einer Zwangsevakuierung werden, „zumindest für Familien mit Kindern und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die sich nicht selbst versorgen können“. Die Behörden der Region hatten Anfang des Monats wegen des täglichen russischen Beschlusses die Evakuierung der Zivilbevölkerung in der Nähe der Kupiansk-Front angeordnet. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen.

Krieg in der Ukraine: Selenskyj bezeichnet F-16-Kampfjetlieferungen als „historisch“

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die geplanten F-16-Kampfjetlieferungen der Niederlande und Dänemarks als „historisch“ bezeichnet. „Die F-16 werden den Kämpfern und den einfachen Bürgern frisches Vertrauen und Motivation bringen“, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag bei X (früher Twitter) mit. Die Kampfflugzeuge würden helfen, die ukrainischen Städte vor russischen Angriffen zu schützen.

Wolodymyr Selenskyj in einem F-16-Kampfjet auf dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup. Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16-Kampfjets liefern. © Mads Claus Rasmussen/dpa

Zuvor hatten die Niederlande und Dänemark nach Angaben des Präsidentenamtes in Kiew die Lieferung von insgesamt 61 Kampfjets zugesagt. „Sie werden frische Ergebnisse bringen für die Ukraine und den Rest-Europa“, sagte Selenskyj nach einem Treffen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen.

Ukraine-News: Russische Verluste steigen weiter

Die Ukraine hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Binnen 24 Stunden seien mehr als 400 weitere russische Soldaten gefallen. Außerdem habe man sechs russische Panzer zerstört. Die Angaben stammen direkt von den ukrainischen Streitkräften und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

Soldaten: 257.470 (+460 zum Vortag)

257.470 (+460 zum Vortag) Flugzeuge : 315

: 315 Hubschrauber : 316

: 316 Panzer : 4346 (+6)

: 4346 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8435 (+11)

: 8435 (+11) Artilleriesysteme : 5245 (+33)

: 5245 (+33) Flugabwehrsysteme : 489 (+3)

: 489 (+3) Mehrfachraketenwerfer : 717 (+3)

: 717 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 7680 (+15)

: 7680 (+15) Schiffe : 18

: 18 Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4304 (+22)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 20. August 2023

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt „spürbare“ Reaktion auf russischen Angriff auf Tschernihiw an

Nach dem tödlichen russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw in der Nordukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entschlossene Reaktion angekündigt. „Unsere Soldaten werden Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben – eine spürbare Antwort“, sagte er am Samstag. Unter den sieben Todesopfern des Raketenangriffs im Stadtzentrum war nach seinen Angaben ein siebenjähriges Mädchen. 144 Menschen seien verletzt worden. Die UNO verurteilte die „abscheulichen“ Attacke. (mit Agenturen)