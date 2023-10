Ukrainische Spezialoperation auf Krim – Soldat schildert geheime Mission: „War so voller Adrenalin“

Von: Marcus Giebel

Geheim-Mission im Ukraine-Krieg: Diese Aufnahmen sollen Soldaten auf dem Weg zur Krim zeigen. © Screenshot Twitter/@DI_Ukraine

Spezialeinheiten der Ukraine landen auf der Krim, um russisches Equipment zu zerstören. Einer der beteiligten Soldaten spricht über den riskanten Einsatz.

Kiew – Sie kamen in der Nacht, denn ihre Mission war geheim. Im Dunkeln sollte Russland ein weiterer Schlag versetzt werden im bereits mehr als anderthalb Jahre andauernden Ukraine-Krieg. In dem die aktuell laufende, zweite große Gegenoffensive noch immer nicht die im Westen und in Kiew erhofften Erfolge erreicht.

Ihr Ziel war die Krim, vor beinahe zehn Jahren von Moskau annektiert. Die Küste der für beide Länder und vor allem Kreml-Chef Wladimir Putin nicht nur aus strategischer Sicht so bedeutsamen Halbinsel erreichten die Spezialeinheiten mit Jetski, wie später vom Geheimdienst veröffentlichte Aufnahmen zeigen sollen.

Soldat spricht im Ukraine-Krieg über Geheim-Mission auf der Krim: „War so voller Adrenalin“

Bei CNN äußerte sich nun ein Soldat, der an der Aktion beteiligt gewesen sein soll. Weil er Violine spielte, ehe er das Instrument gegen eine Waffe eintauschte, trägt der Mann den Rufnamen „Muzykant“, auf Deutsch: Musiker. Er ist Truppenführer des Bratstvo-Bataillons, das Teil der Aktion Anfang Oktober gewesen sein soll.

„Ich war so voller Adrenalin“, wird „Muzykant“ zitiert: „Ich habe wirklich erst verstanden, dass ich auf der Krim war, als wir zu unserer Basis zurückkehrt waren. Mir wurde klar, dass wir eine immense Aufgabe erledigt hatten.“ Demnach war er einer von zehn Bratstvo-Mitgliedern, die in Zusammenarbeit mit anderen ukrainischen Einheiten die Krim infiltrierten.

Geheim-Operation im Ukraine-Krieg auf Schwarzem Meer: „Wellen waren bis zu zwei Meter hoch“

Zunächst seien sie mit Speedbooten durch die raue See gefahren, ehe sie dann in Küstennähe auf die Jetski umstiegen. Es sei enorm stürmisch gewesen auf dem Schwarzen Meer, „die Wellen waren bis zu zwei Meter hoch“. Hinzu kamen die patrouillierenden russischen Kampfschiffe. Vier Raptor zählte „Muzykant“, „auf jeder eine Crew von 20 russischen Soldaten, bewaffnet mit schweren Maschinengewehren und einer 30-Millimeter-Kanone“.

Trotz allem sei es ihnen gelungen, russisches Militärequipment an Land zu zerstören. Binnen weniger Stunden waren sie wieder verschwunden. Laut russischen Angaben wurde einer der Ukrainer festgenommen, was veröffentlichte Videoaufnahmen stützen sollen, doch von ukrainischer Seite gibt es dazu keine Bestätigung. Der Bratstvo-Truppenführer verrät nur so viel: „Auf dem Rückweg haben uns die russischen Kampfschiffe gejagt, aber es ist uns gelungen zu entkommen.“

Ukraine-Krieg: „Menschen sollen Glauben daran bewahren, dass Krim wieder ukrainisch wird“

Der Einsatz sollte auch ein Symbol sein. Ein Zeichen an die Landsleute. „Wir haben das getan, damit die Menschen in der Ukraine und auf der besetzten Krim ihre Hoffnung nicht verlieren und ihren Glauben daran bewahren, dass die Krim wieder ukrainisch wird“, betont „Muzykant“. Auch im Schwarzen Meer selbst war den Ukrainern zuletzt im Ukraine-Krieg ein Erfolg gelungen.

Die Planung der Jetski-Mission habe mehrere Monate in Anspruch genommen: „Wir haben viel für die Mission trainiert. Jeder kannte seine Rolle und wusste, was er an Land zu tun hatte.“ Schließlich musste jederzeit ein Rädchen ins andere greifen. Sie hatten keine Zeit zu verlieren, denn sie waren eine verschwindend kleine Gruppe, die auf keinen Fall in einen offenen Kampf verwickelt werden wollte.

Mission erfüllt: Schon auf den Booten wird der Angriff auf die Krim gefeiert. © Screenshot Twitter/@DI_Ukraine

Ukraine-Operation auf der Krim: „Aufmerksamkeit auf uns gelenkt“

Wichtig sei die Attacke auch mit Blick auf die Front im Süden und Osten der Ukraine und die dort kämpfenden Einheiten gewesen. „Es ging nicht nur um die moralische Unterstützung unserer Leute auf der Krim, sondern auch um Hilfe für unsere Soldaten in den Schützengräben“, erläutert „Muzykant“: „Wir haben die Aufmerksamkeit des Feindes auf uns gelenkt und den Feind gezwungen, sein Personal und seine Fahrzeuge ans Krim-Ufer zu verlegen.“

Trotz allem weiß er es einzuordnen – als kleinen Erfolg in einem langen Krieg. Mehr nicht. Denn zwar sei Russland an einer empfindlichen Stelle geschwächt worden, aber: „Sie werden besser. Deswegen ist jede neue Aufgabe umso schwerer.“

Künftig erwartet „Muzykant“ aber auch Unterstützung von der Krim selbst – von den dort nach wie vor lebenden Ukrainern: „Sie warten nur auf unser Zeichen, um den Kampf gegen die russische Aggression aufzunehmen.“

Ukraine und die Krim: Bratstvo-Gründer sieht Operation als „lebenswichtig“

Zu Wort kommt auch Dmytro Kortschynskyj. Der rechtsextreme Politiker ist Gründer und Leiter der Bratstvo-Bewegung. Und auch der planende Kopf hinter den Angriffen. „Die Krim ist eine Militärbasis, die sie immer noch gut verteidigen. Deshalb ist das für uns lebenswichtig“, verdeutlicht der 59-Jährige: „Auch aus militärisch-politischer Sicht ist es lebenswichtig. Wir dürfen niemanden je vergessen lassen, dass die Krim ukrainisch ist, deshalb werden wir dort immer operieren.“

Lebenswichtig umso mehr, da die Erfolge in den Grabenkämpfen an der Front nicht immer sichtbar seien: „Spezialoperationen wie diese im Hinterland oder auf See sind inspirierend und verschaffen Energie, um weiterzukämpfen.“ Auch Kortschynskyj erhofft sich, dass Russland somit immer wieder abgelenkt wird, denn: „Jeder Soldat, der die Küste bewachen muss, ist einer, der nicht an der Front in Saporischschja eingesetzt werden kann.“ (mg)