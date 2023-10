Verhandlungen mit Putin – Warum das immer noch eine schlechte Idee ist

Von: Foreign Policy

Die Gründe, die die Ukraine zur Einstellung der Kämpfe zu zwingen, ändern sich ständig mit den Fakten vor Ort.

Verhandlungen mit Putin im Ukraine-Krieg: Spielraum ist nicht gegeben

Es gibt wenig überzeugende Argumente, mit Putin zu verhandeln

US-Umfragen zeigen abnehmende Unterstützung für die Ukraine

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 09. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington D.C. – Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine gab es Forderungen an die Vereinigten Staaten, mit Russland zu verhandeln. Während sich der Krieg in die Länge zog, hat sich die Begründung für Verhandlungen mit jeder Phase gewandelt: Die Ukraine kann unmöglich gewinnen, also muss der Westen verhandeln; die Ukraine hat ihr Überleben gesichert, kann aber nicht auf viel mehr hoffen, also ist es Zeit zu reden; die Ukraine gewinnt zu schnell, also sollten wir dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Ausweichmöglichkeit geben, falls er die Welt in die Luft jagen will; der Krieg wird zu teuer, also schicken wir die Diplomaten rein.

Die jüngste Version des Arguments, Washington solle ein Ende des Krieges aushandeln - oder, genauer gesagt, die Ukraine zur Kapitulation zwingen - geht in etwa so: Die Amerikaner, insbesondere diejenigen, die der republikanischen Partei zuneigen, werden immer misstrauischer, wenn es darum geht, der Ukraine Hilfe zukommen zu lassen. Auf dem Capitol Hill verhinderten die Republikaner, dass die Ukraine-Hilfe in den am 30. September verabschiedeten Fortsetzungsbeschluss aufgenommen wurde, der die US-Regierung am Leben erhielt. Auf dem Schlachtfeld erweist sich die ukrainische Gegenoffensive als härter und langsamer, als viele gehofft hatten, und selbst Kiews Unterstützer räumen inzwischen ein, dass ein Sieg noch mindestens ein Jahr entfernt ist.

Ukraine-Krieg: Argumente für Verhandlungen mit Russland fallen schnell auseinander

In der Zwischenzeit hat die Zahl der getöteten und verletzten Soldaten nach einigen Schätzungen die Zahl von einer halben Million überschritten. Warum sollte man angesichts dieser dunklen Wolken sowohl an der politischen als auch an der militärischen Front nicht versuchen, eine Einigung zu erzielen, die möglicherweise Zehntausende von Menschenleben und viele Milliarden Dollar erspart?

Sobald man jedoch unter der Oberfläche kratzt, fallen die Argumente für Verhandlungen mit Russland schnell auseinander. Beginnen wir mit dem angeblichen Wandel der öffentlichen Meinung in den USA. Ja, einige Umfragen zeigen eine abnehmende Unterstützung für die Ukraine. Die eigentliche Frage ist jedoch, aus welchen Gründen einige Amerikaner ihre Meinung geändert zu haben scheinen. Einige mögen in der Tat über die Kosten besorgt sein, aber Analysen deuten auch darauf hin, dass der Rückgang, insbesondere bei den Republikanern, eher allgemeine Bedenken gegenüber US-Präsident Joe Biden und seiner Politik zu Beginn der Wahlsaison widerspiegelt, als die Sache der Ukraine an sich.

USA-Umfrage zeigt abnehmende Unterstützung für Ukraine

Eine Umfrage des Reagan-Instituts vom Juni beispielsweise bestätigt diese Hypothese. Als die Meinungsforscher den skeptischen Befragten mitteilten, dass die Vereinigten Staaten „etwa 24 Milliarden Dollar für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben haben, was etwa 3 % des Budgets des US-Militärs entspricht“ und dass „die Ukraine nach wie vor etwa 83 % ihres Territoriums kontrolliert und die US-Geheimdienste der Meinung sind, dass der Krieg die militärische Macht Russlands und seine Fähigkeit, die NATO-Verbündeten zu bedrohen, ernsthaft geschwächt hat“, führte diese Information zu einem Anstieg der Unterstützung für die Ukraine um 18 % bei den selbsternannten Republikanern und um 12 % bei den Demokraten. Die schwindende Unterstützung für die Ukraine ist möglicherweise eher auf schlechte Botschaften und einen Mangel an Informationen zurückzuführen als auf die tatsächliche Politik.

Die Unterstützung für die Ukraine auf dem Capitol Hill zeigt eine ähnlich nuancierte Geschichte. Zwar ist es einer Gruppe von Republikanern im Repräsentantenhaus gelungen, zusätzliche Hilfen für die Ukraine aus dem Gesetzentwurf herauszuhalten, mit dem die Regierung weiterhin im Amt bleibt. Im Senat ist das Bild jedoch etwas uneinheitlicher. Sogar auf dem Höhepunkt des jüngsten Haushaltsstreits gab eine parteiübergreifende Gruppe von Senatsführern - darunter der Führer der Minderheit Mitch McConnell - eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die Ukraine unterstützten und eine weitere Unterstützung befürworteten. Darüber hinaus hat das Repräsentantenhaus in derselben Woche 300 Millionen Dollar für die Ukraine-Hilfe bewilligt und gleichzeitig zwei weitere Versuche, die Hilfe für die Ukraine einzuschränken, mit breiter Mehrheit abgelehnt, darunter etwa die Hälfte der republikanischen Abgeordneten.

Verhandlungen mit Putin im Ukraine-Krieg? Militärische Argumente wenig überzeugend

Selbst wenn es also Meinungsverschiedenheiten unter den Abgeordneten gibt, ist es keineswegs klar, ob der Kongress Verhandlungen mit Russland unterstützen würde. Während Teile des Repräsentantenhauses darauf gedrängt haben, die Hilfe für die Ukraine zu stoppen, haben mehrere republikanische Senatoren die Regierung Biden in die andere Richtung gedrängt und argumentiert, dass sie bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine aggressiver und entgegenkommender sein sollte.

Betrachtet man das Feld der republikanischen Präsidentschaftskandidaten, so kritisieren etwa ebenso viele die Biden-Regierung dafür, dass sie der Ukraine nicht aggressiver hilft, wie sie Verhandlungen befürworten. Aus rein politischer Sicht gibt es keine konsensfähige Politik, die die verschiedenen Fraktionen im Capitol Hill vereinen würde.

Die militärischen Argumente für Verhandlungen sind auch nicht überzeugender. Es stimmt, dass die ukrainische Gegenoffensive noch nicht den gleichen dramatischen Durchbruch gebracht hat wie die Schlachten um Kiew, Charkiw oder Cherson im letzten Jahr für die Ukraine. Historiker werden darüber debattieren, ob die Entscheidung des Westens, die Waffensysteme langsam ausrollen zu lassen, in der Hoffnung, eine Eskalation zu verhindern, die Zeit wert war, die der russischen Armee dadurch gegeben wurde, um ihre Stellungen zu verschanzen. Ungeachtet dieser Rückschläge macht die Gegenoffensive nach Einschätzung des ehemaligen US-Generalstabschefs Mark Milley und externer Analysen Fortschritte, wenn auch nur langsam.

Russland gerät womöglich bald innenpolitisch ins Wanken

Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass Russland innenpolitisch ins Wanken gerät. Nachdem sich der russische Rubel nach dem Einbruch nach der Invasion vorübergehend stabilisiert hatte, setzte die Währung ihre lange Talfahrt fort. Das ölreiche Land sieht sich nun mit einer Treibstoffknappheit konfrontiert und rationiert die Lieferungen. Nach eigenen Angaben gibt Russland inzwischen etwa ein Drittel seines Staatshaushalts für die Verteidigung aus.

Umfragen, die in autoritären Ländern, in denen Informationen streng kontrolliert und Oppositionelle bestraft werden, bekanntermaßen schwer durchzuführen sind, deuten darauf hin, dass die russische Öffentlichkeit den Druck spürt. Und immer mehr Mitglieder der russischen Elite kommen unter mysteriösen Umständen zu Tode oder werden schwer krank. Niemand weiß, wann der sprichwörtliche Damm brechen wird, aber der Druck scheint auf jeden Fall zuzunehmen.

Verhandlungen mit Russland würden falsche Annahmen über Russland aufstellen

Kommen wir abschließend zu dem vermeintlichen moralischen Impuls für Verhandlungen. Es steht außer Frage, dass der Krieg schreckliche Opfer fordert, und jeder Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie. Aber Washington darf nicht vergessen, dass es die Ukrainer sind, die kämpfen und sterben. Die meisten Ukrainer haben Freunde oder Verwandte, die im Krieg verletzt oder getötet wurden, und sie geben nicht auf. Etwa 84 Prozent der Ukrainer - eine überwältigende Mehrheit - sind für den Fortbestand des Krieges. Diese Zahl hat sich seit vor einem Jahr kaum verändert.

Die Vorstellung, dass der Westen die Ukrainer irgendwie vor sich selbst retten muss, indem er auf Verhandlungen drängt, ist ebenso fehlgeleitet wie arrogant und selbstgerecht. Und es stellt falsche Annahmen über Russland auf und ignoriert dessen ausdrückliche und oft wiederholte Kriegsziele. Russische Beamte und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens rufen regelmäßig zur wiederholten Vernichtung der Ukraine als souveränes Land auf, und laut einer Untersuchung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen „kann die in den staatlichen und anderen russischen Medien verbreitete Rhetorik eine Anstiftung zum Völkermord darstellen“.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew versprach ebenfalls, dass der Krieg „bis zur vollständigen Zerstörung“ der ukrainischen Regierung andauern werde und dass „es weitere neue Regionen innerhalb Russlands geben wird“. Russische Rekrutierungsvideos versuchen, Rekruten mit dem Versprechen von Immobilien in Kiew und Odesa zu locken, sobald Russland das Land erobert hat.

Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass Russlands Appetit mit der Kontrolle über die Ukraine gestillt sein wird. Col.-Gen. Andrej Mordwitschew, der Befehlshaber des Zentralen Militärdistrikts Russlands und der Zentralen Gruppierung der russischen Streitkräfte in der Ukraine, erklärte kürzlich, dass der Krieg in der Ukraine „hier nicht aufhören wird“. Ob Russland in der Lage ist, die Offensive fortzusetzen, ist eine andere Frage, aber eine Niederlage Russlands in der Ukraine ist die beste Garantie dafür, dass Russland seine Ambitionen niemals verwirklichen kann.

Verhandlungsspielraum für ein mögliches Abkommen mit Putin nicht gegeben

Letztlich haben sich die Argumente gegen Verhandlungen mit Russland in den letzten anderthalb Jahren nicht geändert: Es gibt immer noch keinen Verhandlungsspielraum für ein mögliches Abkommen. Die Ukraine will ihr Land zurück, ebenso wie sie Rechenschaft für russische Kriegsverbrechen und Wiedergutmachung für den angerichteten Schaden fordert. Russland ist in all diesen Fragen noch immer nicht bereit, sich zu bewegen. Im Gegenteil: Putin feierte den einjährigen Jahrestag der Annexion der vier östlichen Provinzen der Ukraine, indem er sie dafür lobte, dass sie „ihre Wahl getroffen haben, um bei ihrem Vaterland zu sein“. Eine Rechenschaftspflicht für russische Kriegsverbrechen scheint ebenfalls unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass gegen Putin persönlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen vorliegt. Die düsteren Prognosen für die russische Wirtschaft machen Reparationen ähnlich unwahrscheinlich, selbst wenn der politische Wille vorhanden wäre.

Die Ukraine öffentlich zu einem Friedensabkommen zu drängen, wird nicht nur scheitern, sondern auch die Fragilität der US-Entschlossenheit demonstrieren. Das wäre eine gefährliche Botschaft, insbesondere in einer Welt voller aggressiver, revisionistischer, autoritärer Regime. Es gibt gute Gründe, warum andere Demokratien, die im Fadenkreuz größerer Nachbarn stehen - von Taiwan bis zu den baltischen Staaten - die erfolgreiche Verteidigung der Ukraine als entscheidend für ihre eigene Sicherheit ansehen.

Die Vereinigten Staaten können nicht einseitig einen Krieg beenden, in den sie nur indirekt verwickelt sind, nur weil es ihnen politisch opportun erscheint. Das mag für manche eine bittere Pille sein, aber die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen, wäre weitaus schlimmer.

Zu den Autoren Raphael S. Cohen ist Direktor des Strategie- und Doktrinprogramms im Projekt Air Force der Rand Corporation. Gian Gentile ist stellvertretender Direktor der Army Research Division der Rand Corporation.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 9. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

