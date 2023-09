„Russland muss seine Verluste spüren“: Ukraine nimmt Rüstungsfabriken ins Visier

Von: Franziska Schwarz

Die Ukraine will in ihrer Gegenoffensive stärker auf die Rüstungsindustrie Russlands zielen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 27. September, 8.09 Uhr: In den russischen Kampfeinheiten soll Spannungen zwischen den ethnischen Gruppen geben – und dies könnte ihre Kampfhandlungen in der Region Saporischschja beeinträchtigen. Das berichtet das Institut für Kriegsstudien (ISW), das auf ein kürzlich von einem russischen Soldaten veröffentliches Video aufmerksam wurde.

innerethnische Spannungen geben. Die internationalen Spannungen zwischen den Osseten und dem russischen Militär führen zu einer Spaltung des 42. Garde-Motorschützenregiments, das sich gegen eine ukrainische Gegenoffensive in der Region Saporischschja wehrt.

Laut ISW veröffentlichte Arsen Temiraev, der aus der Republik Nordossetien-Alanien mobilisiert wurde und im 70. Garde-Motorschützenregiment dient, am 25. September ein Video, in dem er behauptet, russische Soldaten des 70. Regiments hätten Temiraev geschlagen und zwei weitere Kämpfer des 71. Guards Motorized Rifle Regiment.

Temiraev sagte, die Militärpolizei habe ihn nach seiner ethnischen Zugehörigkeit gefragt und gesagt: „Russland ist für Russen.“

Der verletzte russische Soldat sagte auch, dass Militärpolizisten ihn und andere Soldaten geschlagen hätten, weil ein Anwohner von Tokmak behauptete, die Soldaten hätten Kinder sexuell missbraucht. Temiraev selbst bestritt das Verbrechen.

Temiraev beschwerte sich, er dachte, dass „die Nazis auf der anderen [ukrainischen] Seite sind, [und] es stellt sich heraus, dass sie [die Nazis] unter uns sind.“

Laut Militäranalysten könnten interethnische Spannungen zwischen russischen Einheiten, die an der Vorder- und Rückseite der Region Saporischschja operieren, die Integrität der russischen Verteidigung und den Zusammenhalt der Einheiten angesichts der jüngsten ukrainischen Vorstöße in der Region gefährden.

Erstmeldung vom 27. September: Kiew – Kommen Angriffe auf russische Rüstungsfabriken? Moskau hat wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Rüstungsproduktion hochgefahren. Kiew ist besorgt, weil die russische Industrie sich trotz der Sanktionen immer noch Elektronikbauteile aus anderen Ländern verschaffen kann.

Es hat im Verlauf des Krieges immer wieder rätselhafte Brände in russischen Fabriken und Anlagen gegeben, die der Rüstungsbranche zugeordnet werden – teilweise auch im Inland weit von der ukrainischen Grenze entfernt.

Aufnahme vom Juli: Ein ukrainischer Soldat feuert an der Frontlinie in Bachmut die Munition auf russische Stellungen. © Libkos/dpa

Ukraine zielt auf russische Rüstungsbranche

„Wir können deutlich erkennen, in welchen Bereichen der Druck auf Russland verstärkt werden muss“, sagte Wolodmyr Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache. Einzelheiten nannte er nicht. Er hatte zuvor mit seiner Führung einen Bericht zur Lage in Russlands militärisch-industriellem Komplex gehört. „Es wird mehr eigene, ukrainische Maßnahmen gegen den terroristischen Staat geben“, drohte der ukrainische Präsident. „Solange Russlands Aggression anhält, muss Russland seine Verluste spüren.“

Der engste Führungkreis in Kiew beschäftigte sich auch mit dem Nachschub von Artilleriemunition. Gegen die traditionell starke russische Artillerie hat die Ukraine mithilfe neuer Geschütze aus westlichen Ländern an einigen Frontabschnitten eine Überlegenheit an Feuerkraft erreicht. Der Nachschub an Munition ist indes immer wieder knapp.

Klitschko will Putin sich „verschlucken“ sehen

Der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko sieht indes derzeit keinerlei Chancen, mit Russland über Frieden zu verhandeln. „Verhandlungen mit wem, mit Russland, mit Putin, Lawrow, mit wem?“, beantwortete Klitschko eine entsprechende Frage in der Sendung „Markus Lanz“ (ZDF) vom 26. September. Wenn man in Verhandlungen gehe, dann nicht aus einer Position der Schwäche.

Es sei klar geworden, dass Putins Russland sich an diesem Krieg „verschlucken“ sollte – mit den Konsequenzen, dass der Krieg aufhöre und so etwas nicht wieder passiere. „Das Böse hat kein Ende, wenn wir das Ende nicht dem Bösen geben.“

Der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko äußerte auch die Sorge, dass die Menschen in Deutschland und weiteren Ländern kriegsmüde werden könnten. „Die Preise sind höher geworden, das Leben ist teurer geworden, das Leben in Europa hat sich verändert“, sagte Klitschko. Trotzdem hätten die meisten Menschen nach wie vor Verständnis und unterstützten die Ukrainer. „Im Sport so wie im Krieg, Ausdauer schlägt alles.“ (mit Nachrichtenagenturmaterial)