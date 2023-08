Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner sollen Tod Prigoschins rächen

Von: Stefan Krieger

Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin ist unklar, wie die Wagner-Söldner reagieren. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Tod von Prigoschin : Auch USA vermuten Attentat

von : Auch USA vermuten Attentat Russische Verluste : Moskau verliert mehr als 300 Soldaten binnen 24 Stunden

: Moskau verliert mehr als 300 Soldaten binnen 24 Stunden Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 25. August, 06.30 Uhr: Der Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), Denis Kapustin, fordert die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner auf, den Tod ihres Gründers Jewgeni Prigoschin und ihres Kommandanten Dmitri Utkin zu rächen.

„Ihr steht jetzt vor einer schweren Entscheidung. Ihr könnt euch in ein Wachhaus des russischen Verteidigungsministeriums stellen und als Wachhunde für die Vollstrecker eurer Befehlshaber dienen oder Rache nehmen“, sagte Kapustin in einer am späten Donnerstag veröffentlichten Videoansprache. Um Rache zu nehmen, würden sie aber auf die Seite der Ukraine wechseln müssen. Der RVC ist eine Gruppe russischer Kämpfer, die auf ukrainischer Seite kämpfen.

Russische Soldaten bewachen eine Straße in der Nähe des abgestürzten Privatjets in der Region Twer. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Tod von Prigoschin: Auch USA vermuten Attentat

Erstmeldung: Kiew – Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz herrscht noch immer keine Klarheit über die Umstände. Die „New York Times“ und andere US-Medien berichteten unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise, dass vermutlich eine Explosion an Bord des Flugzeugs den Absturz ausgelöst habe. Eine endgültige Schlussfolgerung sei noch nicht gezogen, eine Explosion aber derzeit die wahrscheinlichste Begründung, schrieb die „New York Times“. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, es gebe keine Hinweise, dass der Jet von einer Boden-Luft-Rakete getroffen worden sei. Dies hatten Prigoschin nahestehende Webseiten und Kanäle in sozialen Medien gemutmaßt.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Moskau verliert mehr als 300 Soldaten

Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind innerhalb von 24 Stunden weitere 340 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen 15 Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen, da sie direkt von Kiews Streitkräften stammen.

Soldaten: 259.160 (+340 zum Vortag)

259.160 (+340 zum Vortag) Panzer : 4375 (+2)

: 4375 (+2) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8511 (+23)

: 8511 (+23) Artilleriesysteme : 5333 (+15)

: 5333 (+15) Luftabwehrsysteme : 494 (+3)

: 494 (+3) Raketenwerfer : 723 (+1)

: 723 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7773 (+28)

: 7773 (+28) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4344 (+20)

: 4344 (+20) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 24. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Ukraine-Krieg: USA steigen in Ausbildung der Ukraine auf F-16 ein

Das US-Militär will ukrainische Piloten in den USA an Kampfjets vom Typ F-16 ausbilden, wie Pentagon-Sprecher Pat Ryder ankündigte. Im September solle zunächst ein Englisch-Training beginnen, im Oktober dann das Flugtraining. Die US-Regierung will damit einen weiteren Trainingsort einrichten, neben den Ausbildungsstätten bei europäischen Partnerländern. Die Ukraine hatte ihre internationalen Partner monatelang um westliche Kampfjets gebeten, um die russische Invasion besser abwehren zu können. (Mit Agenturmaterial)