Ukraine-Krieg im Ausland? Kiews Spezialeinheiten attackieren Wagner im Sudan

Von: Maximilian Kurz

Ukrainische Geheimdienste könnten womöglich hinter Angriffen im Sudan stecken.

Kiew - Eine Serie von Bodenoperationen und Drohnenangriffen im Sudan könnte das Werk von ukrainischen Geheimdiensten sein. Die Vermutung verdichtet sich, dass der Konflikt in der Ukraine nun auch auf internationalem Terrain ausgetragen wird. Darüber berichtet unter anderem CNN.

Verdacht: Ukraine-Krieg auf afrikanischem Boden

Laut Militärexperten war es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Ukraine-Krieg auf internationales Gebiet ausdehnen könnte. Eine CNN-Untersuchung hat nun ergeben, dass ukrainische Geheimdienste mehrere Attacken auf paramilitärische Einheiten der „Rapid Support Forces“ (RFS) im Sudan verübt haben könnten. Diese Einheit wird verdächtigt, von der russischen Wagner-Gruppe im Kampf gegen die sudanesische Armee unterstützt zu werden.

Eine ukrainische Militärquelle enthüllte, dass die Angriffe vermutlich von „nicht-sudanesischen Militärs“ ausgeführt wurden. Mehrere Videoaufnahmen zeigten Drohnenangriffe im „ukrainischen Stil“ - die Beteiligung der Ukraine an der Angriffsserie konnte der amerikanische Nachrichtensender nicht unabhängig bestätigen.

Drohnen: Ungewöhnliches Angriffsmuster

In jüngster Zeit gab es wiederhalt Angriffe auf RFS-Truppen mithilfe von Drohnen. An mindestens acht dieser Attacken waren kommerziell erhältliche Drohnen beteiligt, die in der Ukraine weit verbreitet sind. Das Angriffsmuster, bei dem die Drohnen direkt auf ihr Ziel zusteuern, ist in der gesamten afrikanischen Region sehr ungewöhnlich. Ein weiteres Detail der Videoaufnahme wirft Spekulationen auf: Auf dem Steuerungscontroller einer Drohne sind ukrainische Texte erkennbar.

Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, dass die Ukraine verdeckte Angriffe im Sudan verübt, wäre die nächste große Provokation gegenüber Moskau. Bisher konzentrierte sich die ukrainische Gegenoffensive - abgesehen von einigen Drohnenangriffen auf russischem Territorium - auf den Süden und den besetzten Osten des Landes. Zu den Vorfällen im Sudan hat sich die Regierung in Kiew noch nicht geäußert.

Drohnen im Sudan: US-Beamte ohne Kenntnis, niederländischer Experte packt aus

Von den mutmaßlichen ukrainischen Angriffen zeigten sich mehrere US-Beamte überrascht. Sie wären über die Vorfälle in und um Omdurman nicht informiert. Omdurman liegt gegenüber der Hauptstadt Khartum, auf der anderen Seite des Nils. Das Gebiet wurde zum Brennpunkt der Kämpfe zwischen den verfeindeten Fraktionen.

Wim Zwijnenburg, Projektleiter bei der niederländischen Friedensorganisation Pax, kommentierte. „Solche Drohnen werden zum ersten Mal überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent gesehen. Allerdings haben wir im letzten Jahr einen Anstieg des Einsatzes solcher Drohnen in der Ukraine beobachtet.“ Zwijnenburg ist auf neue Militärtechnologien spezialisiert.

Die Wagner-Truppen kämpfen mittlerweile in einer Vielzahl afrikanischer Staaten. Bestätigt ist nicht nur der Einsatz im Sudan - auch in Libyen, Mali und in der Zentralafrikanischen Republik werden die russischen Söldner eingesetzt. Den Kämpfern werden in Afrika schwere Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt.