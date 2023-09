Selenskyj ist unzufrieden und tauscht weiter Personal aus - Kritik auch am Westen

Keine gute Woche für Selenskyi: Die Gegenoffensive stockt, die Korruption bleibt ein Problem und mit den Verbündeten gibt es Streit.

KIEW - Die umfassende Umstrukturierung des ukrainischen Verteidigungsministeriums wurde am Montag fortgesetzt. Alle sechs stellvertretenden Verteidigungsminister wurden entlassen, zwei Wochen nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj den obersten Minister im Zuge von Ermittlungen wegen überhöhter Ausgaben und Korruption ersetzt hatte.

Die Umbesetzung gibt dem neuen Verteidigungsminister Rustem Umerow die Möglichkeit, sein eigenes Team einzusetzen. Ein konkreter Grund für die Entlassungen wurde nicht genannt.



Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. © Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Imago

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive, mit der sie die russischen Linien durchbrechen wollen, schrittweise Fortschritte erzielt. Aber das zermürbende Tempo der Operation hat im Westen die Befürchtung geweckt, dass Kiew seine Ziele im Ukraine-Krieg in diesem Jahr nicht erreichen wird, trotz Milliarden an gespendeten Waffen und anderer Militärhilfe.

Selenskyj reagiert auf Korruption in der ukrainischen Militärführung

In der Zwischenzeit wurden Beamte des Verteidigungsministeriums der Bestechung im militärischen Rekrutierungssystem des Landes und der überhöhten Ausgaben bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Nachschub beschuldigt. Der entlassene Minister, Oleksii Reznikow, wurde nicht persönlich angeklagt, aber seine Entlassung wurde von Korruptionsbekämpfern gelobt.

In den letzten Wochen hat Russland wiederholt die ukrainische Getreideinfrastruktur ins Visier genommen und versucht, den für die ukrainische Wirtschaft lebenswichtigen Agrarsektor lahmzulegen. Die Ukraine sucht daher verzweifelt nach alternativen Möglichkeiten, Getreide zu exportieren, unter anderem auf dem Landweg durch die Nachbarländer.

Streit ums Getreide: Ukraine reicht Klage gegen Polen, Ungarn und die Slowakei ein

Als Zeichen dafür, dass Moskaus Strategie die Differenzen zwischen der Ukraine und den Ländern der Europäischen Union erfolgreich geschürt hat, kündigte Kiew am Montag an, dass es bei der Welthandelsorganisation Klage gegen Polen, Ungarn und die Slowakei einreichen wird. Diese Länder haben ein Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide verhängt, um ihre eigenen Landwirte zu schützen.

„Es ist für uns von grundlegender Bedeutung zu beweisen, dass einzelne Mitgliedsstaaten die Einfuhr ukrainischer Waren nicht verbieten können“, sagte die ukrainische Wirtschaftsministerin Yuliia Svyridenko in einer Erklärung. Sie sagte, sie hoffe, dass die drei Länder die Beschränkungen aufheben würden und die Ukraine ihre Beziehungen zu ihnen nicht vor Gericht klären“ müsse. Der Zeitpunkt und die Einzelheiten der Beschwerden waren unklar.



Auch prominente Figuren müssen in der Ukraine wegen Korruption ihre Posten räumen

Die Nachbarländer der Ukraine sind im Allgemeinen starke Befürworter. Doch der Zustrom ukrainischer Agrarerzeugnisse hat diese Solidarität auf die Probe gestellt. Am Freitag gab Ungarn bekannt, dass es das Einfuhrverbot von Getreide auf 20 weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse, darunter Gemüse, Fleisch und Honig, ausdehnen werde.

Bei der Umstrukturierung des Militärs am Montag wurde unter anderem die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar entlassen, die den Ukrainern während der russischen Invasion in der Ukraine durch ihre täglichen Berichte über die Lage auf dem Schlachtfeld ein vertrautes Gesicht geworden war. Auch der Staatssekretär des Verteidigungsministeriums, Kostiantyn Waschchenko, wurde entlassen.

Selenskyj ersetzt mitten im Ukraine-Krieg das Führungspersonal

Vor zwei Wochen ersetzte Selenskyj Reznikow durch Umerow, einen prominenten politischen Aktivisten und Leiter des Staatlichen Vermögensfonds des Landes, und versprach „neue Ansätze“. Reznikows Entlassung erfolgte nach Berichten in den ukrainischen Medien, wonach das Verteidigungsministerium zu viel für Militärjacken bezahlt hatte.

Unterdessen erklärte der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyi, dass die ukrainischen Streitkräfte die russischen Verteidigungsanlagen in der Nähe der Stadt Bachmut in der Region Donezk durchbrochen hätten.

Am Sonntag veröffentlichten Soldaten der 80. separaten Luftangriffsbrigade ein Video vor einem zerstörten Gebäude in dem Dorf Klischtschiwka in der Nähe von Bachmut, wie sie sagten. Die ukrainischen Streitkräfte hatten sich im Mai nach monatelangen Kämpfen aus Bachmut zurückgezogen, um es gegen einen russischen Angriff zu halten.

Ukraine feiert Eroberungen im Krieg mit Russland als „Sprungbrett“ für weitere Aktionen

Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes, Illia Jewlasch, bestätigte im ukrainischen Fernsehen die Rückeroberung von Klischtschiwka, das nach seinen Worten ein „Sprungbrett“ für weitere Aktionen im Osten sein und dazu beitragen könnte, „unser Land von den Besatzern zu befreien“.



Die Nachricht von der Befreiung Klischtschiwkas kam zwei Tage, nachdem die ukrainischen Streitkräfte bekannt gegeben hatten, dass sie Andriiwka, ein weiteres Dorf in der Nähe von Bakhmut, befreit haben. Die Nachricht über Klischtschiwka ist zwar zweifellos positiv für Kiew, verdeutlicht aber auch die langsamen Fortschritte der ukrainischen Streitkräfte.

Trotz Gegenoffensive: Ukraine kommt nur langsam voran

Am Montag ertönte am frühen Morgen stundenlang Luftangriffswarnung in der gesamten Ukraine, auch in Kiew. Die ukrainische Luftwaffe erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass russische Bomber in der Nacht 17 Marschflugkörper auf Ziele in der Zentral- und Westukraine abgefeuert hätten, die alle abgefangen wurden.



Die russischen Streitkräfte schossen außerdem 24 selbstzerstörende Drohnen aus iranischer Produktion auf die Regionen Odessa und Mykolaiv ab, von denen die Ukraine nach eigenen Angaben 18 erfolgreich zerstört hat. Die Post konnte diese Behauptungen nicht unabhängig nachprüfen.



Das Auslaufen des EU-Getreideverbots in der vergangenen Woche kam für Polen und die Slowakei zu einem besonders kritischen Zeitpunkt, denn in beiden Ländern stehen im nächsten Monat erbittert umkämpfte Parlamentswahlen an. Polens rechtspopulistische Regierung, die sich auf die landwirtschaftlichen Gebiete an der Grenze zur Ukraine stützt, hat sich verpflichtet, nicht zuzulassen, dass billigeres ukrainisches Getreide, das zuvor über die Schwarzmeerhäfen exportiert wurde, den polnischen Markt überschwemmt und die lokalen Landwirte untergräbt. Polnische Beamte haben angedeutet, dass die EU versucht, die Chancen der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit vor den Wahlen zu beeinträchtigen.

Streit mit der Ukraine vor den Parlamentswahlen in Polen

Die EU treffe „politische Entscheidungen, die nicht auf Verdiensten beruhen“, sagte Polens Landwirtschaftsminister Robert Telus letzte Woche im polnischen Fernsehen. Telus sagte, dass Polen den Antrag der Ukraine auf Beitritt zur EU nicht unterstützen würde, wenn keine Beschränkungen für ukrainische Agrarimporte in die EU eingeführt würden.



„Das ist ein sehr wichtiges Thema“, sagte Sonia Sobczyk-Grygiel, Analystin bei Polityka Insight, einer unabhängigen Denkfabrik in Warschau. „Die Ukraine hat großartige landwirtschaftliche Betriebe, die besten Böden, sie hat billigere Arbeitskräfte und Energie und sie hat nicht die Anforderungen, die wir als Mitglied der Europäischen Union haben.“



Polen hätte mit der EU an einer Lösung arbeiten sollen, anstatt die politische Rhetorik im Vorfeld der Brüsseler Entscheidung zu verstärken, so Dariusz Szymczycha, Vizepräsident der polnisch-ukrainischen Handelskammer. Jetzt vertiefen sich die Risse sowohl in Brüssel als auch in Kiew, fügte er hinzu. „In Moskau ist man natürlich sehr froh darüber.“



Kostiantyn Khudov und Anastacia Galouchka trugen zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren David L. Stern hat für Nachrichtenagenturen in Russland, Osteuropa, dem Kaukasus, dem Nahen Osten und Zentralasien gearbeitet. Er lebt seit 2009 in der Ukraine und berichtete über die Maidan-Revolution 2014, den Krieg im Osten des Landes und die russische Invasion 2022. Emily Rauhala ist die Leiterin des Brüsseler Büros der Washington Post und berichtet über die Europäische Union und die NATO. Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.