Ukraine fürchtet langen Krieg in Israel – Geheimdienst-Chef warnt: Waffenlieferungen könnten stocken

Der Angriff der Hamas auf Israel hat in der Ukraine eine zwiegespaltene Reaktion ausgelöst.

Zum einen bekundeten sowohl die Regierung als auch die breite Gesellschaft ihre Solidarität mit Israel; es keimt sogar eine leise Hoffnung, dass Israel sich gegenüber Russland im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine klarer positioniert.

Bisher hilft Israel vor allem im medizinischen und humanitären Bereich und verhält sich ansonsten eher neutral. Zum anderen existieren aber auch Sorgen: Weniger vor der möglich kleiner werdenden internationalen Aufmerksamkeit für sich als viel mehr vor einem langen Krieg in Israel.



„Wenn der Konflikt zeitlich begrenzt bleibt, etwa auf einige Wochen, besteht im Prinzip kein Grund zur Sorge“, betont Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, gegenüber dem führenden Online-Medium Ukrajinska Prawda. „Wenn sich die Situation jedoch in die Länge zieht, wird es gewisse Probleme damit geben, dass Waffen und Munition nicht nur an die Ukraine geliefert werden müssen.“



Entscheidend ist hier vor allem die Artilleriemunition, die Kiew dringend braucht und die immer noch im Westen nicht ausreichend produziert wird. Bisher bittet Israel um diese nicht, doch im Falle einer großangelegten Bodenoperation könnte es vor allem zu Anfragen an die USA kommen. Das hätte negative Auswirkungen auf die Versorgung der Ukraine.

Selenskyj prüft Reise nach Israel

Die Ukraine um Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) befürchtet, dass der Israel-Krieg länger dauern könnte. © Eric Lalmand/imago/Ilia Yefimovich/dpa/Montage

Rhetorisch versucht die Ukraine, den Krieg in Israel als einen Kampf gegen das globale Böse darzustellen, zu dem sowohl Russland als auch die Hamas gehören. Damit betont Kiew, dass für den Westen jeder Abschnitt dieser großen Front gleich zählen sollte. Die rhetorische Verknüpfung der Situationen in der Ukraine und in Israel zielt nicht zuletzt auf den Ukraine-skeptischen Teil der Republikaner in den USA ab, die vor kurzem Hilfen an Kiew im US-Kongress blockierten. In diesem Zusammenhang rief Präsident Wolodymyr Selenskyj Staats- und Regierungschefs zu Solidaritätsbesuchen in Israel auf – und prüft laut israelischen Medien eine eigene Reise. Ob diese Strategie aufgeht und ob vielleicht die diskutierte gesetzliche Verknüpfung der Ukraine- und Israel-Hilfen in den USA tatsächlich zur längerfristigen Stabilität der Ukraine-Unterstützung beitragen kann, wird sich noch zeigen.



Was ist aber mit der medialen Aufmerksamkeit, verliert die Ukraine diese? „Jeder so lange dauernde Krieg wird irgendwann zum Alltag“, sagt der führende Politologe Wolodymyr Fessenko im Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN. „Der Unterschied ist aber, dass sich dieser Krieg in Europa abspielt und dass es schlicht nicht gelingen wird, sich irgendwie davon zu distanzieren. Es bedeutet nichts Katastrophales, dass das Interesse an der Ukraine alltäglich geworden ist. Es geht vor allem darum, dass der Krieg politisch nicht in Vergessenheit gerät – und dass man es nicht vergisst, dass Risiken nicht nur für uns, sondern für das gesamte Europa bestehen bleiben.“ dt