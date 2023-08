Wieder Drohnenangriffe in Moskau – 25 Jahre Straflager für Putin-Kritiker

Auch Selenskyjs Heimatort steht nun unter Beschuss. Russland weist die Berufung Kara-Mursas zurück. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Erneut sind den russischen Angriffen im Ukraine-Krieg zahlreiche Zivilisten zum Opfer gefallen. Wolodymyr Selenskyj fordert deshalb ein härteres Vorgehen gegen die russische Waffenindustrie – auch die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten stand nun unter Beschuss: Sowohl in Krywyj Rih als auch in der Stadt Cherson stiegen die Opferzahlen bis zum Montagabend (31. Juli) weiter.

Russland meldet im Ukraine-Krieg neue Drohnenangriffe auf Moskau

Russland meldete unterdessen weitere Drohnenangriffe auf sein Territorium. In der russischen Hauptstadt Moskau sind laut Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht zum Dienstag mehrere Drohnen dabei mithilfe von Luftverteidigungssystemen abgeschossen worden.

Eine Drohne habe die Fassade eines Hochhauses beschädigt, teilte Sobjanin auf Telegram mit. Informationen über Verletzte gebe es nicht. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass traf eine Drohne das Hochhaus der Stadtverwaltung. Im 17. Stockwerk gebe es Schäden. Laut russischen Verteidigungsministerium habe es sich um ukrainische Drohnen gehandelt, berichtete Tass.

Die Millionenmetropole Moskau war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden.

Aufnahme vom 1. August: Polizisten sichern ein von Drohnen angegriffenes Gebäude in Moskau. © Alexander Nemenov/AFP

Putin-Gegner Kara-Mursa soll für 25 Jahre ins Straflager

Russlands Justiz hat unterdessen das harte Urteil von 25 Jahren Straflagerhaft gegen den Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa bestätigt. Die von Kara-Mursas Anwälten eingereichte Berufung wurde von einem Gericht in der Hauptstadt Moskau abgelehnt, wie Staatsmedien berichteten.

Der 41 Jahre alte Oppositionelle, der international als politischer Gefangener gilt, war im April unter anderem wegen angeblichen Hochverrats zu der langen Straflagerhaft unter besonders harten Bedingungen verurteilt worden. Es war die bisher höchste Haftstrafe gegen einen Regierungskritiker. (mit Nachrichtenagenturmaterial)