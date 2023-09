Ukraine verschiebt Frontverlauf - Russland antwortet mit Raketenangriff

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Russland nimmt die Hafenstadt Odessa unter Raketenbeschuss. Kiew meldet Erfolge an der Ostfront. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg.

Raketenangriff auf Odessa : Ukraine warnt Bevölkerung vor sich nähernden Raketen

auf : Ukraine warnt Bevölkerung vor sich nähernden Raketen Rückschläge im Ukraine-Krieg : Russlands Verluste steigen an

im : Russlands Verluste steigen an Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - Die Ukraine hat den erfolgreichen Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte bestätigt. Ukrainische Streitkräfte hatten zuvor die Gebäude des russischen Kommandostabs in der Stadt Sewastopol auf der besetzten Krim-Halbinsel getroffen. Der britische Nachrichtensender BBC veröffentlichte ein Video, das den Moment des Raketeneinschlags in das Flotten-Hauptquartier zeigen soll. Die Aufnahmen lassen sich aber nicht zweifelsfrei verifizieren.

Laut Angaben der BBC und des ebenfalls britischen Senders Sky News sollen bei dem Angriff auf das Hauptquartier in Sewastopol Raketen des Typs Storm Shadow zum Einsatz gekommen sein. Die Marschflugkörper erhält Kiew aktuell von seinen westlichen Verbündeten, namentlich Großbritannien und Frankreich. Mithilfe der Storm Shadow haben ukrainische Streitkräfte Russland bereits zahlreiche Verluste zufügen können.

Ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte im Einsatz an der Front rund um die Stadt Bachmut. © Alex Babenko/dpa

Russland startet im Ukraine-Krieg Raketenangriff auf Odessa

Russland selbst reagiert auf den Beschuss von Sewastopol offenbar mit eigenen Raketenangriffen. In der Nacht auf Samstag (23.9.) ertönte unter anderem in der Hafenstadt Odessa der Luftalarm. Laut der ukrainischen Luftabwehr seien mehrere Raketen aus Russland auf dem Weg nach Odessa. Die Bewohner der Stadt, gelegen an der Westküste des Schwarzen Meeres, wurden aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen und diese vorerst nicht zu verlassen. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Odessa liegt nur etwa 300 Kilometer entfernt von Sewastopol.

In der zentralukrainischen Stadt Krementschuk wurde mindestens ein Mensch durch einen russischen Luftangriff getötet. Weitere 31 Menschen seien verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Militärgouverneur der Region Poltawa laut der Nachrichtenagentur dpa mit. Nach seinen Angaben hatten die Russen mehrere Raketen auf das südöstlich von Kiew gelegene Krementschuk abgefeuert. Eines der Geschosse konnte die Luftverteidigung demnach abwehren, ein anderes habe ein ziviles Gebäude getroffen.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Derweil steigen die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg weiter an. Laut Angaben aus der Ukraine sollen bereits mehr als 270.000 Soldaten in den Kampfhandlungen getötet worden sein. Die Zahl der vernichteten russischen Panzer soll bei mehr als 4.600 liegen. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben aus der Ukraine über russische Verluste aber nicht.

Russland erleidet hohe Verluste im Ukraine-Krieg

Soldaten: 274.950 (+480 zum Vortag)

274.950 (+480 zum Vortag) Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber: 316

316 Panzer : 4644 (+6)

: 4644 (+6) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8,891 (+8)

: 8,891 (+8) Artilleriesysteme : 6177 (+40)

: 6177 (+40) Flugabwehrgeschütze: 528

528 Mehrfachraketenwerfer: 785 (+4)

785 (+4) Fahrzeuge und Tanklaster : 8690 (+20)

: 8690 (+20) Schiffe und Boote: 20

20 Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4858 (+8)

: 4858 (+8) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 22. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

Russland meldet heftigen Beschuss aus der Stadt Bachmut

Doch nicht nur im Süden der Ukraine wird offenbar heftig gekämpft. Auch im Osten des Landes scheint es den Truppen Kiews zu gelingen, den Frontverlauf allmählich zu verschieben. Aus der Stadt Bachmut wird heftiger Artilleriebeschuss gemeldet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete bereits einen großen Erfolg der Gegenoffensive an und stellte die Rückeroberung von Bachmut in Aussicht. Russland hatte die strategisch wichtige Stadt nach heftigen Kämpfen zu Beginn des Jahres erobert. Ein Frontdurchburch gerade dort wäre neben dem militärischen vor allem ein großer symbolischer Erfolg für Kiew im Ukraine-Krieg. (dil/dpa)