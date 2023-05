Panik bei Russlands Reservisten: Mitten im Ukraine-Krieg beruft der Kreml zur alljährlichen Übung ein

Von: Florian Naumann, Jens Kiffmeier, Daniel Dillmann, Stefan Krieger

Wagner-Chef Prigoschin setzt einen wütenden Telegram-Eintrag ab. Nahe Bachmut wird ein AFP-Journalist getötet. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 10. Mai, 18:06 Uhr: Panik bei Russlands Reservisten: Mitten im Ukraine-Krieg hat der Kreml sie zu alljährlichen Übung einberufen. Ein Erlass verpflichtet sie zur Teilnahme, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Präsident Wladimir Putin soll das Dekret selber unterzeichnet haben, hieß es. Angesichts der Kämpfe in der Ukraine würden aber nun viele Reservisten zweifeln, ob es sich in ihrem Fall nur um Übungen handelt oder ob sie an die Front im Nachbarland geschickt werden sollen. Schon bei den jüngsten Einberufungen von Rekruten hatten es viele junge Männer vorgezogen, ins Ausland zu flüchten. Den Angaben zufolge kämpfen derzeit rund 150.000 Reservisten im Ukraine-Krieg.

Krieg in der Ukraine: Schweiz soll eingezogenes Oligarchen-Geld für Wiederaufbau stellen

Update vom 10. Mai, 17.29 Uhr: Die traditionell neutrale Schweiz hatte kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs beschlossen, sich den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Die Banken im Land sind seitdem verpflichtet, Informationen über von diesen Sanktionen betroffene Menschen oder Unternehmen weiterzugeben. Die Summe dieser gesperrten Gelder und Vermögenswerte beträgt 7,5 Milliarden Franken.

Das Wirtschaftsministerium in Bern erklärte an diesem Mittwoch (10. Mai), in der EU liefen Diskussionen darüber, ob Vermögenswerte der russischen Zentralbank für Investitionen genutzt und deren Erträge für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden sollen. „Die Schweiz verfolgt diese Diskussionen genau“, hieß es dazu.

Ukraine-Krieg: Trauer und Entsetzen nach Tod von Kriegsreporter nahe Bachmut

Update vom 10. Mai, 16.22 Uhr: Mit Trauer und Entsetzen haben Kollegen und Politiker auf den Tod des französischen AFP-Journalisten Arman Soldin reagiert. Soldin starb bei einem Raketenangriff in der Ostukraine. Er wurde nur 32 Jahre alt. Soldin, ein begeisterter Fußballspieler, wurde von Kollegen als „mutig, kreativ und hartnäckig“ beschrieben. Er war Teil eines fünfköpfigen Teams von AFP-Reportern, das ukrainische Soldaten an der Front begleitete.

Arman Soldin, der nun bei einem Raketenangriff starb, im November 2022 in der Ukraine © Bulent Kilic/AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron twitterte: „Mutig war er seit den ersten Stunden des Konflikts an der Front, um die Fakten zu recherchieren, um uns zu informieren.“ Wenig später sprach auch das ukrainische Verteidigungsministerium Soldins Familie und den Kollegen auf Twitter sein „aufrichtiges Beileid“ aus. „Er hat sein Leben dafür geopfert, der Welt die Wahrheit zu berichten.“ US-Außenminister Antony Blinken sagte, er sei angesichts der Todesnachricht „am Boden zerstört“, und weiter:. „Unsere Gedanken sind bei ihnen und der gesamten AFP-Familie.“

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher reagiert auf Tod des Ukraine-Reporters Soldin

Update vom 10. Mai, 14.43 Uhr: Nach dem Tod eines AFP-Journalisten in der Ostukraine hat Moskau sein Bedauern ausgedrückt und eine Untersuchung der Todesumstände gefordert: „Wir müssen die Umstände des Todes des Journalisten verstehen“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Behauptungen der Ukraine, dass Russland für den Tod verantwortlich sei, dürften „nicht für bare Münze“ genommen werden. „In dieser Angelegenheit können wir nur unsere Trauer ausdrücken.“

Ukraine-Krieg: USA bestätigen ukrainischen Abschuss russischer Hyperschallrakete

Update vom 10. Mai, 12.00 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat den ukrainischen Abschuss einer russischen Hyperschallrakete mit dem Patriot-System bestätigt. Die Ukrainer hätten mithilfe des US-Flugabwehrsystems die Rakete abgefangen, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Ryder bestätigte auch die Information der Ukrainer, dass es sich um eine Rakete des Typs Kinschal gehandelt habe. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte diese als „unverwundbar“ gegen westliche Abwehrsysteme gelobt.

Am Samstag hatte die ukrainische Luftwaffe den erfolgreichen Abschuss einer solchen Hyperschallrakete verkündet. Die von Moskau als eine der besten Raketen überhaupt angepriesene Kinschal (Russisch: „Dolch“) war den Angaben zufolge mithilfe des US-Abwehrsystems Patriot über der Region Kiew abgefangen worden. Die extrem schnell und hoch fliegenden und dennoch manövrierfähigen Raketen setzen russischen Streitkräfte mindestens seit März im Krieg in der Ukraine ein, etwa zur Zerstörung von Treibstoff- und Waffenlagern.

Ukraine-Krieg: AFP-Journalist stirbt nach Raketenangriff

Update vom 10. Mai, 10.20 Uhr: Der AFP-Journalist Arman Soldin ist bei einem Raketenangriff im Osten der Ukraine getötet worden. Wie Mitglieder seines Teams berichteten, ereignete sich der tödliche Angriff am Dienstagnachmittag (9. Mai) am Rande von Tschassiw Jar nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut.

Das AFP-Team geriet unter Beschuss, als es mit ukrainischen Soldaten in der Region war. Die übrigen vier Mitglieder des Teams blieben unverletzt. AFP-Reporter sind regelmäßig in der Region, um über die Kämpfe zu berichten.

Generalinspekteur zu Ukraine-Offensive: „Planungen laufen“

Update vom 10. Mai, 8.50 Uhr: Die Ukraine kommt nach Einschätzung von Generalinspekteur Carsten Breuer mit Vorbereitungen für eine Offensive gegen russische Angreifer voran. „Mir wurde erläutert, wie der Kampf an vorderster Linie geführt wird. Der Boden ist immer noch morastig und feucht. Teilweise stehen noch große Seen auf den Feldern. Die Voraussetzungen für eine umfassende Offensive waren in den letzten Wochen noch nicht gegeben“, sagte Breuer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin nach einem Besuch in der Ukraine. „Mir ist in allen Gesprächen aber deutlich geworden, dass Planungen für die ukrainische Offensive laufen.“

Der ranghöchste deutsche Soldat war in der vergangenen Woche in der Ukraine und hatte dort Armeechef Walerij Saluschnyj und den ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow getroffen. Breuer informierte sich über praktische Erfahrungen mit der deutschen Militärhilfe, darunter moderne Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen und auch der Kampfpanzer Leopard 2. Dieser wird demnach inzwischen in Kämpfen eingesetzt. „Was man mir verdeutlichte ist, dass er im Gefecht ist“, sagte Breuer.

Der Generalinspekteur war zuerst in Polen und dann zwei Tage in der Ukraine. Er versicherte danach, die Unterstützung der Ukraine stehe „an vorderer Stelle“. Breuer sagte: „Ich habe nichts von Kriegsmüdigkeit erlebt, sondern einen nahezu schon unbändigen Willen, diesen Krieg nicht nur zu beenden, sondern auch zu gewinnen.“

Ukraine-Krieg: Neue US-Hilfe angekündigt

Update vom 9. Mai, 20.30 Uhr: Die US-Regierung kündigt neue militärische Unterstützungen für die Ukraine an. Geliefert werden sollen unter anderem Luftabwehrsysteme und Artillerie-Munition, teilte Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre mit. Damit werde der Ukraine geholfen, die Russen über einen langen Zeitraum abzuschrecken.

US-Außenminister Anthony Blinken betonte unterdessen, die Ukraine habe, was „sie braucht, um weiterhin erfolgreich bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den vergangenen 14 Monaten gewaltsam besetzt hat“ zu sein. Blinken äußerte sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly - dieser zeigte sich zurückhaltender.

Ukraine-Offensive ohne „Durchbruch“? Just enger Verbündeter bremst nun - „Das ist kein Film“

Update vom 9. Mai, 20.00 Uhr: Großbritanniens Außenminister James Cleverly hat Hoffnungen an die erwartete ukrainische Frühjahrsoffensive gegen Russland gedämpft. Die Ukrainer hätten zwar gezeigt, dass sie ihr Land sehr erfolgreich verteidigen könnten, es werde aber „möglicherweise keinen einfachen, schnellen und entscheidenden Durchbruch geben“, sagte Cleverly bei einem Besuch der US-Denkfabrik Atlantic Council in Washington.

Die Ukrainer hätten immer wieder die Erwartungen an sie übertroffen, sagte Cleverly. Er schränkte jedoch ein: „Wir müssen realistisch sein. Das ist das wahre Leben, kein Hollywoodfilm.“ Cleverly rief die westlichen Verbündeten Kiews zur „Entschlossenheit“ auf, weiter „das Richtige“ zu tun, wie auch immer sich der Krieg entwickle und auch bei einer „verbalen Eskalation“ durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Großbritannien gilt als einer der entschiedendsten Verbündeten der Ukraine.

Update vom 9. Mai, 16.13 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben bei seinen nächtlichen Raketenangriffen den Nachschub des ukrainischen Militärs erfolgreich bekämpft. Die ukrainische Führung hatte zuvor mitgeteilt, dass 23 der 25 russischen Raketen abgefangen worden seien.

Die herabstürzenden Trümmerteile hätten Schäden in der Hauptstadt Kiew sowie in den Gebiet Dniproeptrowsk und Tscherkassy verursacht, teilten die ukrainischen Behörden mit. Über mögliche Opfer gibt es bislang keine Informationen. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien nicht überprüfen.

Ukraine-Krieg: Prigoschin sieht seine Söldner „dreist getäuscht“

Update vom 9. Mai, 14.55 Uhr: Jewgeni Prigoschin klagt in einem Telegram-Post nun in besonders hohen Tönen über Moskau. „Sie haben uns einfach und dreist getäuscht“, übersetzte die Moscow Times seine Mitteilung aus dem Russischen. Die Ukrainska Pravda ergänzte: „Wir wurden betrogen.“

Als Anlass für seine nannte der Wagner-Chef demnach, dass nicht nur die von Russland versprochene Munition ausbleibe, sondern das russische Verteidigungsministerium ihm und seinen Söldnern bei einem etwaigen Abzug aus Bachmut auch mit einer Anklage wegen „Hochverrats“ drohe. Der wahre „Verrat“ geschehe aber im Kreml, deutete Prigoschin an.

Militärparade im Ukraine-Krieg: Scholz wirft Putin „Machtgehabe“ vor

Update vom 9. Mai, 11.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin militärisches „Machtgehabe“ vorgeworfen. Putin lasse an diesem 9. Mai „seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren“, sagte Scholz am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg mit Blick auf die Moskauer Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland 1945. „Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe! Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine“, mahnte Scholz.

In seiner Grundsatzrede zum Europatag warb Scholz für eine „geopolitische Europäische Union“, die es mit Russland, aber auch China aufnehme. Die USA blieben dabei „Europas wichtigster Verbündeter“, betonte der Bundeskanzler. In Bezug auf Peking kritisierte Scholz, „Rivalität und Wettbewerb“ hätten „seitens Chinas ohne jeden Zweifel zugenommen“.

Ukraine-Krieg: Militärparade in Moskau endet ohne Flugshow

Update vom 9. Mai, 10.45 Uhr: Zum 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg ist die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz trotz klaren Himmels ohne Flugshow zu Ende gegangen. An Militärtechnik präsentierte das russische Militär am Dienstag vor allem gepanzerte Radfahrzeuge. Kampfpanzer fehlten, mit Ausnahme des historischen T-34.

Offiziell gab es bis zum Vormittag keine Erklärung für das Fehlen von Kampfpanzern und Flugzeugen. Kampfpanzer sind traditionell Teil der Parade. In den vergangenen Jahren wurde in Moskau vor allem das neueste Panzer-Modell Armata (T-14) präsentiert. Im April hatten russische Medien darüber berichtet, dass der Armata erstmals in Russlands Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werde.

Die Flugshow wurde in den vergangenen Jahren mehrfach wegen schlechten Wetters abgesagt. In diesem Jahr hatten einige Beobachter angesichts von Sicherheitsrisiken schon gar nicht mehr mit ihr gerechnet.

Ukraine-Krieg: Von der Leyen in Kiew eingetroffen

Update vom 9. Mai, 7.45 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Dienstag in Kiew eingetroffen, um dort symbolisch den Europatag zu feiern. Von der Leyen reiste mit einem Nachtzug aus Polen an; später sind Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Es ist bereits ihr fünfter Besuch in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Wagner-Boss erhält Munition für Södnertruppe

Update vom 9. Mai, 6.30 Uhr: Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat drei Tage nach seiner Abzugsdrohung den Erhalt neuer Munitionslieferungen für den Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut gemeldet. In einer am Montag verbreiteten Audiobotschaft sagte der Chef der Söldnertruppe Wagner, „nach vorläufigen Daten“ hätten die Lieferungen für seine Kämpfer begonnen. Am Freitag hatte Prigoschin in Videobotschaften mit dem Abzug seiner Kämpfer aus Bachmut gedroht und Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow mit drastischen Worten vorgeworfen, dringend benötigte Munitionslieferungen zu verzögern.

Prigoschins Angaben in der nun veröffentlichten Audiobotschaft zufolge laufen in Bachmut derzeit „heftige“ Kämpfe, bei denen die Wagner-Kämpfer vorrückten. Die ukrainische Armee kontrolliere noch „rund 2,36 Quadratkilometer“ Gelände in Bachmut.

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive verzögert sich

Update vom 8. Mai, 22.09 Uhr: Neue Regenfälle haben nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden in der Südukraine den Beginn der erwarteten Offensive Kiews verzögert. „Wieder hat instabiles feuchtes Wetter Einzug gehalten. Der Boden muss zehn bis zwölf Zentimeter durchgetrocknet sein, damit die Technik darüber rollen kann“, sagte am Montag der Verwaltungschef des von Moskau kontrollierten Teils von Saporischschja, Jewgeni Balizki, im russischen Fernsehen. Trotzdem könne die Gegenoffensive „jeden Moment beginnen“, warnte er.

Russland startet offenbar Zwangsmobilisierung in besetztem Mariupol

Update vom 8. Mai, 18.26 Uhr: Im von Russland besetzten Mariupol beginnt offenbar die Zwangsmobilisierung der Einwohner. Das berichtet der Kyiv Independent unter Verweis auf die Stadtverwaltung. „Die Einberufungen haben in Mariupol begonnen. Die Besatzer sind bereits auf der Suche nach Bürgern, die ihre ‚Wehrpflicht‘ nicht erfüllt haben. Der Feind plant, die Männer bis August einzuziehen. Russland tötet weiterhin friedliche Ukrainer“, sagte demnach der im Exil lebende Bürgermeister Vadym Boichenko.

Update vom 8. Mai, 15.38 Uhr: „Diese Rekruten werden wahrscheinlich an die Frontabschnitte in der Ukraine geschickt, wo die Verlustzahlen extrem hoch sind“: Moskau lockt Einwanderer aus Zentralasien mit hohem Soldaten-Sold und einem Schnellverfahren zur Einbürgerung – und ist damit zumindest teilweise erfolgreich. Das schätzen britische Geheimdienste in ihrem jüngsten Ukraine-Bericht, den das Verteidigungsministerium in London veröffentlichte.

Anwerber seien in Moscheen und Immigrations-Zentren unterwegs. Angeboten werden demnach Vorab-Prämien von umgerechnet 2165 Euro und eine Besoldung von bis zu 3770 Euro im Monat. Ziel sei es, so 400.000 Freiwillige für den Einsatz im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Warum bemüht sich das russische Verteidigungsministerium derartig? „Die Behörden versuchen ziemlich sicher, jegliche offene Zwangsmobilisierung zu verzögern, solange es geht, um Unzufriedenheit im eigenen Land zu minimieren“, hieß es in der Mitteilung der Briten.

Neue russische Angriffe: Moskau startet weitere Attacken im Ukraine-Krieg

Update vom 8. Mai, 14.11 Uhr: Russland hat am frühen Nachmittag wohl weitere Attacken im Ukraine-Krieg gestartet. Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung in Cherson wurde die Region dabei getroffen. Auch in Stanislaw soll es russische Vorstöße gegeben haben. Mindestens sechs Zivilisten seien zum Teil schwer verletzt worden.

Update vom 8. Mai, 13.10 Uhr: Verschnaufpause im Ukraine-Krieg? Zumindest der Luftalarm wurde in weiten Teilen des Landes wieder beendet – auch in der Hauptstadt Kiew. Einzig für die Gebiete der Krim und Luhansk gilt weiterhin die Warnung vor möglichen russischen Luftangriffen.

Update vom 8. Mai 2023, 12.30 Uhr: Kiew bereitet sich offenbar auf einen neuen Angriff aus Russland vor. Laut Informationen der Ukrainska Pravda heulten um 11.56 Uhr die Sirenen in der Hauptstadt. Die Bevölkerung wurde angewiesen, Luftschutzbunker aufzusuchen. Auch in anderen Städten wurde gegen Mittag Luftalarm ausgelöst. Dies gilt laut dem Nachrichtenportal als Hinweis darauf, dass im Ukraine-Krieg mit neuen Raketenangriffen zu rechnen sei.

Russland attackiert zahlreiche Landesteile der Ukraine

Erstmeldung vom 8. Mai, 2023: Kiew - Russland hat im Ukraine-Krieg erneut Kiew unter Beschuss genommen. Mindestens fünf Menschen seien infolge eines russischen Luftangriffs auf die Hauptstadt verletzt worden. Das meldete Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Montagmorgen (8. Mai). Der Angriff sei zum Teil mit Drohnen durchgeführt worden. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben 30 unbemannte Flugkörper abschießen.

Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine wurden im Krieg mit Russland Luftangriffe gemeldet. Laut den örtlichen Behörden sei dabei in Odessa ein Lebensmittellager in Brand geraten. Die dortige Attacke sei mit einem russischen Marschflugkörper des Typs Ch-22 erfolgt.

Russland fliegt Luftangriff auf Kiew

Insgesamt sollen bei den Angriffen in der Nacht und den frühen Morgenstunden zehn Gebiete in der Ukraine attackiert worden sein. Neben Kiew sollen dabei weitere 126 Städte oder Siedlungen getroffen worden sein. 28 Menschen wurden verletzt und drei getötet. Das meldet das ukrainische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal.

Aufnahmen, die aus Kiew stammen sollen, dokumentieren die massiven Zerstörungen der Stadt im Ukraine-Krieg. Aufnahmen von Susplina, dem öffentlichen-rechtlichen Rundfunks der Ukraine, zeigen ein Hochhaus, bei dem drei Stockwerke getroffen wurden. Der Sender hatte ein Video des Gebäudes auf Twitter veröffentlicht.

Tschechien warnt Kiew

Infolge der Attacken Russlands am Wochenende hatte Petr Pavel am Sonntag (7. Mai) eine eindringliche Warnung in Richtung Kiew geschickt. Laut des tschechischen Präsidenten habe die Ukraine den Überraschungsmoment ihrer Frühjahrsoffensive verloren. Das berichtet die britische Tageszeitung Guardian. Pavel ist General im Ruhestand und war ehemals der wichtigste Militärberater der NATO. Laut des tschechischen Präsidenten und hochdekorierten Kriegshelden fehle es der Ukraine im Kampf gegen Russland trotz westlicher Hilfen nach wie vor an den Mitteln für eine erfolgreiche Gegenoffensive. „Offenbar haben sie immer noch das Gefühl, nicht alle [notwendigen Mittel zu] haben, um eine erfolgreiche Operation zu starten“, so Pavel gegenüber dem Guardian. Kiew müsste sich auf „schreckliche Verluste“ einstellen und könnten sich ein Scheitern er Operation nicht erlauben.

Hauptstadt Kiew: Daten und Fakten

Name Kiew Einwohner 2,884 Millionen Gründung 6. bis 9. Jahrhundert Bürgermeister Vitali Klitschko

Zumindest auf Nachschub können die ukrainischen Truppen und Präsident Wolodymyr Selenskyj aber hoffen. Die EU-Staaten hatten sich ebenfalls am Wochenende darauf geeinigt, weitere Munition nach Kiew in den Ukraine-Krieg zu schicken.

Ebenfalls am Wochenende kam es über dem Schwarzen Meer zum nächsten Zwischenfall mit russischen Kampfflugzeugen. Diesmal meldete eine polnische Maschine im Einsatz für die EU-Behörde Frontex die Annäherung einer Maschine des Typs SU-35. (dil mit Agenturen)