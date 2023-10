Russland erleidet Verluste: Moskau will Lage in Israel für Ukraine-Krieg nutzen

Von: Daniel Dillmann

Kiew sichert einen Großteil der Front im Westen. Russland attackiert mehrere Städte. Die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Aktuelle Lage an der Front : Ukraine meldet Sicherung der Front im Westen

an der : Ukraine meldet Sicherung der Front im Westen Herbe Verluste im Ukraine-Krieg : Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht.

im : Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 8. Oktober, 11.45 Uhr: Russland wird aus Sicht von US-Experten die Angriffe der islamistischen Hamas gegen Israel auch für seinen Krieg gegen die Ukraine auszunutzen. In einer Informationskampagne werfe der Kreml dem Westen vor, die Konflikte im Nahen Osten zugunsten der Unterstützung für die Ukraine vernachlässigt zu haben, schrieb das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington am Samstag (7. Oktober, Ortszeit) in einer Analyse. Die Experten verwiesen etwa darauf, dass das russische Außenministerium den Westen beschuldigt habe, zuletzt die Bemühungen des Nahost-Quartetts, zu dem neben Russland die USA, die EU und die Vereinten Nationen gehören, blockiert zu haben.

Russische Kommentatoren gingen davon aus, dass der Krieg der Hamas gegen Israel die Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenken werde, weil der Westen nun das „ewige Feuer“ im Nahen Osten löschen wolle. Russische Politiker äußerten indes die Hoffnung, dass etwa die wegen Moskaus Krieg gegen die Ukraine nach Israel geflohenen IT-Spezialisten und andere Experten vor der neuen Gewalt dort fliehen und in ihre Heimat zurückkehren könnten. Israel gehört zu den begehrtesten Auswanderungszielen für Russen mit jüdischen Wurzeln, die dort vergleichsweise leicht die Staatsbürgerschaft bekommen.

Ukraine-Krieg: Kiew erzielt Fortschritte an südlicher Front

Erstmeldung: Kiew – Im Ukraine-Krieg galt zuletzt vor allem der südliche Frontabschnitt als besonders umkämpft. Aus Kiew drangen immer wieder Meldungen durch, dass die ukrainischen Streitkräfte erste Erfolge bei ihren Angriffen auf die Krim-Halbinsel erzielen konnten. Auch die russische Schwarzmeerflotte geriet in den vergangenen Tagen und Wochen zunehmend in die Defensive und musste angeblich sogar eine Basis auf der von Russland besetzten Halbinsel aufgeben.

Nun meldet der britische Geheimdienst, dass die Ukraine auch im Westen des Landes weitere Gebietsgewinne erzielen konnte. Laut dem aktuellen Bericht des Geheimdienstes zum Ukraine-Krieg sei den Streitkräften Kiews gelungen, die Front rund um das Dorf Welyka Nowosilka zu stabilisieren. Das berichtet das Nachrichtenmagazin European Pravda. Noch im Sommer hatten ukrainische Medien von heftigen Kämpfen rund um das Dorf berichtet. Den ukrainischen Streitkräften soll es gelungen sein, mindestens 125 Quadratkilometer Territorium zu sichern.

Russische Soldaten bedienen einen Mörser mitten im Ukraine-Krieg. © IMAGO/Stanislav Krasilnikov

Aktuelle Lage im Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe um Tokmak

Aktuell verlagere sich das Kampfgeschehen am westlichen Frontverlauf des Ukraine-Kriegs auf die Stadt Tokmak. Dort und im Süden des Landes soll die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin weiter herbe Verluste erleiden. Laut Angaben der ukrainischen Streitkräfte sei es ihnen gelungen, alleine 21 Panzer des Feindes innerhalb von 24 Stunden vernichtet zu haben. Außerdem sollen 580 russische Soldaten gefallen sein. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg aber nicht.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg als Liste

Soldaten: 282.280 (+580)

282.280 (+580) Panzer: 4.821 (+21)

4.821 (+21) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9.123 (+21)

9.123 (+21) Artilleriesysteme: 6.705

6.705 Mehrfachraketenwerfer: 808

808 Luftabwehrsysteme: 502

502 Flugzeuge : 315

: 315 Hubschrauber : 315

: 315 Drohnen : 5.190 (+5)

: 5.190 (+5) Langstrecken -Raketen: 1.530

-Raketen: 1.530 Schiffe und Boote : 20

: 20 U-Boote : 1

: 1 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9.111 (+38)

: 9.111 (+38) Spezialfahrzeuge : 959 (+3)

: 959 (+3) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 8. Oktober 2023. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland attackiert mehrere Städte in der Ukraine

Auch Russland hat unterdessen seine Attacken im Ukraine-Krieg in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Sowohl aus den Städten Saporischschja als auch aus Cherson wurden nächtliche Angriffe gemeldet. Laut Informationen der örtlichen Behörden soll es rund um Saporischschja zu mehr als 21 russischen Attacken gekommen sein. Aus Cherson meldeten die ukrainischen Verteidiger russische Angriffe mit Streumunition. In beiden Städten sollen mehrere Zivilisten getötet und weitere Personen verletzt worden sein. (dil/dpa)