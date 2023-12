Russische Streitkräfte marschieren Richtung Marinka – Putin rüstet weiter auf

Von: Tadhg Nagel, Daniel Dillmann

Drucken Teilen

Russland attackiert Awdijiwka und erleidet hohe Verluste. Diese will Putin mit neuen Soldaten ausgleichen. Die News aus dem Ukraine-Krieg.

Offensive im Ukraine-Krieg : Russland zieht Einheiten um Awdijiwka zusammen

: Russland zieht Einheiten um Awdijiwka zusammen Verluste so hoch wie nie: Ukraine gibt aktuelle Zahlen bekannt

so hoch wie nie: Ukraine gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. Dezember, 6.15 Uhr: Die Kontrolle über die ostukrainische Stadt Marinka bleibt weiter unklar. Inoffizielle Berichte deuten darauf hin, dass die russischen Streitkräfte einige Gewinne verzeichnen können. Die ehemals 10.000 Einwohner zählende Stadt wurde in den mehr als ein Jahr andauernden Kämpfen fast vollständig zerstört. Zivilisten befinden sich nicht mehr in der Stadt.

Der ukrainische Generalstab teilt in seinem Abendbericht vom Freitag (1. Dezember) mit, dass die russischen Streitkräfte erfolglos versucht hätten, auf Dörfer in der Nähe von Marinka vorzustoßen. Der ukrainische Militärsprecher Wolodymyr Fitio erwähnt in einer Ansprache im ukrainischen Fernsehen, dass die russischen Streitkräfte in vielen Bereichen der 1.000 km langen Frontlinie Angriffe führen.

Ein ukrainischer Soldat an der Frontlinie in der Nähe der kleinen Stadt Marinka in der Region Donezk. © STR/afp

Russland greift Odessa mit Drohnen an

Update vom 1. Dezember, 22.47 Uhr: Russland hat im Ukraine-Krieg einen Drohnenangriff auf Odessa unternommen. Das melden die ukrainischen Behörden der Stadt. Mehrere Gruppen unbemannter Kampfdrohnen hätten sich über das Schwarze Meer auf die Hafenstadt zubewegt, konnten von der Luftabwehr der Ukraine aber vernichtet werden.

Ukraine-Krieg: Kiew zerstört russische Munitionsdepots

Update vom 1. Dezember, 21.51 Uhr: Die Ukraine feiert einen Teilerfolg im Krieg gegen Russland. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist es den eigenen Truppen gelungen, insgesamt fünf Munitionsdepots der russischen Armee zu zerstören. Außerdem seien drei weitere Stellungen Russlands in der nahe Donezk gelegenen Siedlung Marinka beschädigt worden. Die Angaben der ukrainischen Armee lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom 1. Dezember, 20.44 Uhr: Aufgrund des andauernden Ukraine-Kriegs wird Russland seine Armee erneut vergrößern. Das geht laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus einem Dekret des Kreml hervor. Die Zahl der Soldaten solle auf etwa 1,32 Millionen erhöht werden. Das würde die Rekrutierung von 170.000 neuen Soldaten bedeuten.

Wladimir Putin hatte erst im Sommer 2022 eine Vergrößerung der russischen Armee bekannt gegeben. Eine Mobilisierung lehnt Russlands Präsident aber weiterhin ab.

Russland attackiert die Ukraine mit Drohnen und Artillerie

Update vom 1. Dezember, 20.02 Uhr: Bei russischen Artillerie- und Drohnenangriffen sind am Freitag drei Menschen getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zudem wurden in den ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Cherson eine nicht näher bezeichnete Infrastruktureinrichtung, Stromleitungen und eine Gaspipeline beschädigt.

Update vom 1. Dezember, 18.18 Uhr: Russland nimmt im Ukraine-Krieg die Großstadt Cherson erneut unter Beschuss. Das meldeten örtliche Behörden am Freitagabend. Die Bewohner der Stadt im Süden wurden aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen oder ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Einzelne Gebäude seien von russischen Raketen getroffen worden. Die Angriffe sollen von der etwa 200 Kilometer entfernt liegenden Krim-Halbinsel erfolgt sein, die Russland im Jahr 2014 annektiert hatte.

Russland setzt Offensive rund um Awdijiwka fort

Erstmeldung vom 1. Dezember 2023: Kiew – Im Ukraine-Krieg tobt die Schlacht um Awdijiwka. Russland soll in den vergangenen 24 Stunden weitere Streitkräfte in die Region verlegt haben. Russische Einheiten sollen bereits bis kurz vor die Stadt nördlich von Donezk vorgerückt sein. Das gab der Thinktank Institute for the Studies of War (ISW) in seinem Bericht bekannt. Demnach soll Russland auch im Südwesten von Donezk eine Offensive gestartet haben.

Zerstörte russische Panzer in Kiew: Ukraine freut sich auf Militärparade Fotostrecke ansehen

Die Gefechte konzentrieren sich aktuell laut Angaben des russischen Militärs auf ein Industriegebiet am Stadtrand von Awdijiwka. Ukrainische Einheiten sollen sich dort hinter massiven Verteidigungsanlagen in einer Kohlefabrik verschanzt haben. Auch die ukrainischen Streitkräfte meldeten zahlreiche Angriffe Russlands rund um die umkämpfte Stadt. Der Wintereinbruch und verschlammende Straßen sollen laut ukrainischen Medien aber das Vorrücken mit gepanzerten Fahrzeugen im Süden des Landes erschweren.

Russland startet Offensive im Ukraine-Krieg

Russland, das sich seit wenigen Tagen wieder in der Offensive zu befinden scheint, muss wohl auch deshalb aktuell hohe Verluste im Ukraine-Krieg in Kauf nehmen. In den vergangenen 24 Stunden sollen mehr als 1.200 russische Soldaten gefallen sein. Das meldet das ukrainische Verteidigungsministerium. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht. Laut einer Statistik des Datenforschers Ragnar Gudmundsson aus Norwegen soll Russland allein im November mehr als 28.000 Soldaten verloren haben – so viel wie in keinem anderen Monat während des Ukraine-Kriegs.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg

Soldaten : 330.040 (+1280 zum Vortag)

: 330.040 (+1280 zum Vortag) Panzer : 5564 (+13)

: 5564 (+13) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.372 (+32)

: 10.372 (+32) Artilleriesysteme : 7931 (+22)

: 7931 (+22) Mehrfachraketenwerfer : 912 (+2)

: 912 (+2) Luftabwehrgeschütze : 602 (+2)

: 602 (+2) Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5.976 (+22)

: 5.976 (+22) Raketen/Marschflugkörper : 1567

: 1567 Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.399 (+38)

: 10.399 (+38) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1.137 (+13)

Quelle: ukrainischer Generalstab vom 1. Dezember 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Putin lässt Truppen im Ukraine-Krieg verlagern

Aufgrund der hohen Verluste soll die Militärführung unter Präsident Wladimir Putin wohl eine Truppenverlagerung im Ukraine-Krieg veranlasst haben. Das meldet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Demnach sollen die Angriffe Russlands rund um die nördlich gelegen Stadt Kupiansk deutlich abgenommen haben.

Doch auch die Ukraine konnte zuletzt keine Erfolge an der Front im Ukraine-Krieg vermelden. Unlängst gestand das auch Wolodymyr Selenskyj ein. Man habe mit der Gegenoffensive im Sommer und Herbst nicht „die gewünschten Ergebnisse erzielt“. Der Präsident gab außerdem bekannt, man werde nun mit dem Bau von Verteidigungsanlagen entlang der Front mit Russland beginnen. (Red mit Agenturen)