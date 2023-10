Schwere Gefechte bei Bachmut: Ukraine nimmt russischen Kommandeur gefangen

Von: Nail Akkoyun

Die ukrainischen Truppen machen Fortschritte in Donezk und nehmen einen Bataillonsführer Russlands gefangen. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Gefangenenaustausch : Gefangener russischer Kommandeur soll vermitteln

: Gefangener russischer Kommandeur soll vermitteln Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew/Moskau – Nach dem vorerst Ruhe um die monatelang umkämpfte Kleinstadt Bachmut eingekehrt war, liefern sich die Ukraine und Russland inzwischen wieder schwere Gefechte in der Region in Donezk. Nun teilte die 3. Separatisten-Brigade am Montag auf ihrem Telegram-Kanal mit, dass ihre Kämpfer den Anführer des russischen Alga-Freiwilligenbataillons gefangen genommen hätten. Der Name des Kommandeurs wurde bislang nicht veröffentlicht.

In einem beigefügten Video, das angeblich den Moment zeigt, in dem der russische Kommandeur gefangen genommen wurde, sind ukrainische Soldaten zu sehen, die den verwundeten Beamten in ein zerfallenes Gebäude bringen und ihn mit Wasser versorgen. Laut auf X (ehemals Twitter) kursierenden Übersetzungen, erzählt der Russe den ukrainischen Streitkräften, dass er am Morgen mit etwa 120 Männern in die Region eingedrungen sei.

Ein ukrainischer Soldat sitzt im Schützengraben an der Frontlinie in der Oblast Donezk. (Archivfoto) © Aziz Karimov/Imago

Russischer Kommandeur soll der Ukraine beim Gefangenenaustausch helfen

„Es gibt eine sch*** Menge Menschen, die hier gestorben sind“, sagte der russische Kommandeur auf die Frage nach dem Zustand seines Bataillons. Die gemeldete Gefangennahme, die nicht unabhängig bestätigt werden konnte, käme zu einem Zeitpunkt, in dem Kiew weitere Fortschritte bei seiner Gegenoffensive macht. Der Gefangene soll jetzt als „Vertreter des Austauschfonds unter den hohen Offizieren der Besatzer“ dienen. Im August erklärte der Sprecher des ukrainischen Geheimdienstes, Andrij Jussow, dass die Zahl der russischen Kriegsgefangenen im Besitz die Zahl 200 überschritten habe, wie unter anderem Interfax-Ukraine berichtete.

Die Industriestadt Bachmut befindet sich nach Monaten voller brutaler Kämpfe seit Mai 2023 in russischer Hand. Traurige Bekanntheit erlitt der Ort aufgrund des riesigen Ausmaßes der Zerstörung und den Aktivitäten der Privatmiliz Wagner. Nach dem Abzug der Söldner gelang es der Ukraine nach und nach, wichtige Dörfer südlich der einst 74.000 Einwohnerinnen und Einwohner großen Stadt zurückzuerobern. (mit Agenturen)