Ukraine-Krieg: Russland meldet Abschuss von Drohnen in Region Moskau

Mehr als 16 Monate dauert der Ukraine-Krieg bereits an. Die Gegenoffensive Kiews läuft, stößt aber auf heftigen Widerstand. Nahe Moskau wurden Drohnen abgeschossen. Der News-Ticker.

Update vom 4. Juli, 7.31 Uhr: Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag (4. Juli) unter Berufung auf Rettungsdienste berichtet, wurden zwei Drohnen über der Region Moskau und eine in der benachbarten Region Kaluga abgefangen.

„Nach vorläufigen Informationen flogen drei Drohnen zu unterschiedlichen Zeiten in Richtung Moskau“, so die TASS. Zwei Drohnen seien im Moskauer Bezirk Nowaja Moskwa und eine in der Region Kaluga, südwestlich von Moskau, abgefangen worden. Die Nachrichtenagentur RIA meldete, die beiden Drohnen seien in der Nähe des Dorfes Valuevo abgeschossen worden. Das Dorf liegt etwa 30 Kilometer südwestlich des Kremls.

Ukraine-Krieg: Selenskyj dankt Deutschland

Update vom 4. Juli, 5.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz für die „sehr kraftvolle“ deutsche Hilfe bei der Flugabwehr gegen russische Angriffe bedankt. „Die brillanten Iris-T-Systeme haben sich als sehr wirksam beim Schutz unseres Luftraums erwiesen“, sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videobotschaft. Zudem habe Deutschland der Ukraine das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot überlassen. „Die Ukraine ist sehr dankbar dafür“, sagte Selenskyj nach einem Telefonat mit Scholz.

Selenskyj zufolge wurden seit Kriegsbeginn mehr als 180 russische Flugzeuge, mehr als 130 Hubschrauber, über 40 Raketen und mehr als 1000 Marschflugkörper sowie über 1600 Drohnen abgeschossen. „All das bedeutet abertausende Leben, die von Ihnen gerettet wurden, hunderte Orte mit wichtiger Infrastruktur, die Ihr geschützt habt.“

Ukraine-Krieg: Russland denkt an „Wahl“-Verschiebung

Update vom 3. Juli, 21.55 Uhr: Die Stadt Rostow hat nun erstmals die Schäden der kurzfristigen Besetzung durch Wagner-Söldner beziffert. Verwaltungschef Alexej Logwinenko nannte laut einem Bericht des Medienprojekts Nexta die Zahl von 92,5 Millionen Rubel - umgerechnet knapp eine Million Euro. Allein an den Straßen seien Arbeiten im Gegenwert von 28,8 Millionen Rubel nötig, sagte der Beamte demnach bei RBC Rostow.

Unterdessen hat eine russische Regierungsmitarbeiterin erstmals öffentlich davon gesprochen, die angedachten „Wahlen“ in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu verschieben. Die Finanzierung sei zwar gesichert, erklärte die Chefin der russischen Wahlkommission, Ella Pamfilowa. Die Situation sei allerdings „wirklich schwierig“ und „alles möglich“. Sollte ein Fall „höherer Gewalt“ eintreten, samt möglicher Lebensgefahr für die Bewohner der Regionen, gebe es die Option, die Wahlen in betroffenen Gebieten zu verschieben.

Prigoschin als „neuer Führer“: Putin-Behörden reagieren

Update vom 3. Juli, 21.00 Uhr: Die russischen Behörden haben mehrere Webseiten, die inoffizielle Wahlwerbung für den Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sendeten, gesperrt. Prigoschin war dort mit Blick auf die Präsidentenwahl 2024 offenbar als der „neue Führer des neuen Russlands“ präsentiert worden. Das berichtet die unabhängige Organisation Roskomswoboda. Es war zunächst unklar, wer die Internetseiten lanciert hatte. „Sei bereit, Prigoschin zu unterstützen, um Russland zu retten“, hieß es auf den in Russland nicht mehr abrufbaren Seiten. Mit ultranationalistischer Rhetorik und dem Slogan „zielsicher schießen, ehrlich arbeiten“ kündigten die unbekannten Autoren dabei den Kampf gegen das alte System an.

Allem Anschein nach wollten Wagner-Söldner mit der Werbung ihren Chef würdigen. Prigoschin betonte in der Vergangenheit stets, dass er keine politischen Ambitionen habe. Das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) machte hingegen im März darauf aufmerksam, dass der Wagner-Chef seinen Einfluss nutzen könnte, um bei der Präsidentenwahl 2024 anzutreten. Bei der Abstimmung im März dürfte einmal mehr Kremlchef Wladimir Putin antreten, der seit mehr als 23 Jahren regiert.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj und Scholz wollen Getreide-Abkommen verlängern

Update vom 3. Juli, 19.51 Uhr: Laut der Nachrichtenagentur Reuters sprechen sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz für die Weiterführung des Schwarzmeer-Getreideabkommen aus. Die beiden Regierungschefs haben ein Telefonat geführt und sich auf diese Position geeinigt, wie ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte.

Das Abkommen wird am 18. Juli auslaufen und ermöglicht bislang den sicheren Export von Getreide und Düngemittel über Schwarzmeerhäfen. Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge „gibt es nicht allzu große Hoffnung“, dass das Abkommen weitergeführt wird.

News im Ukraine-Krieg: Unilever wird als „internationalen Sponsor von Krieg“ benannt

Update vom 3. Juli, 18.51 Uhr: Die ukrainische Regierung hat den Konzern Unilever als „internationalen Sponsor von Krieg“ deklariert. Das berichtet der britische Guardian. Russland habe ein Gesetz erlassen, das alle „großen Unternehmen“ für den Krieg gegen die Ukraine zur Kasse bittet.

Unilever vertreibt der britischen Publikation zufolge weiterhin „unverzichtbare“ Produkte in Russland und hat im vergangenen Jahr 331 Millionen Dollar Steuern vor Ort zahlen müssen. Das neue Gesetz könnte auch zur Folge haben, dass Teile der Mitarbeiter des Unternehmens für Kriegszwecke einberufen werden. Zu Unilever gehören Marken wie Ben & Jerry’s, Axe und Coral-Waschmittel.

Selenskyj unterstreicht Bedeutung der Krim: „Kein Sieg“ ohne ein Ende der Annexion

Update vom 3. Juli, 17.50 Uhr: Ohne die Krim kein ukrainischer Sieg: Diese Position hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim amerikanischen Nachrichtensender CNN unterstrichen: „Wir können uns keine Ukraine ohne die Krim vorstellen. Solange die Krim von Russland besetzt ist, bedeutet dies eine nur Eins: Der Krieg ist noch nicht vorbei.“ Auf die Frage, ob es zu einem Frieden ohne die Krim kommen könne, sagte Selenskyj: „Das würde eine Niederlage für die Ukraine bedeuten“.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt Putins Reaktion auf den Wagner-Putsch „schwach“

Update vom 3. Juli, 16.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Auftreten von Kremlchef Wladimir Putin im Aufstand der Wagner-Söldner erneut als „schwach“ gerügt. Putin verliere zunehmend die Kontrolle in Russland, sagte Selenskyj dem Sender CNN. „Wir sehen Putins Reaktion, es war schwach“, sagte er. Dass Wagner sehr einfach vorgestoßen sei, zeige, dass Putin „die Situation in den Regionen“ nicht unter Kontrolle habe. „Die Vertikale der Macht, die er hatte, bröckelt nun“, unterstrich Selenskyj.

Russland feiert Panzer-Verluste der Ukraine: Alle Leopard aus Polen und Portugal zerstört?

Update vom 3. Juli, 16.05 Uhr: Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu hat das russische Militär etliche Leopard-Panzer zerstört. In den Kampfrichtungen Donezk und Saporischschja habe man bei Gefechten insgesamt 16 Leopard-Panzer ausgeschaltet, sagte Schoigu laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Damit habe die russische Armee alle von Polen und Portugal an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer zerstört, so Schoigu. Zusammen mit Deutschland hatten auch weitere Verbündete der Ukraine Panzer geliefert. Zu Beginn der ukrainischen Gegenoffensive hatte das russische Verteidigungsministerium Aufnahmen der Zerstörung von Leopards veröffentlicht.

Update vom 3. Juli, 13.45 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine kommt bisher nur äußerst schleppend voran. Immerhin aber meldete Präsident Selenskyj jetzt kleine Gewinne. „Die letzte Woche war schwierig, aber wir machen Fortschritte“, schrieb er auf Telegram. „Wir kommen Schritt für Schritt voran.“ Zuvor hatte die Regierung in Kiew genaue Zahlen genannt. Demnach hat die Ukraine in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer von den russischen Streitkräften zurückerobert (s. Update v. 10.00 Uhr).

News zum Ukraine-Krieg: Schriftstellerin Victoria Amelina erliegt Verletzungen

Update vom 3. Juli, 12.40 Uhr: Die Schriftstellerin Victoria Amelina ist an den Verletzungen verstorben, die sie bei einem russischen Raketenangriff auf ein Café im ostukrainischen Kramatorsk in der vergangenen Woche erlitten hatte. Das teilte der ukrainische Schriftstellerverband PEN am Sonntag mit. Damit ist die Zahl der Todesopfer, die der Angriff auf Kramatorsk gefordert hat, auf 13 gestiegen.

Kurz vor dem Raketeneinschlag hatte sich Amelina in dem Café mit drei Vertretern einer kolumbianischen NGO getroffen, die bei dem Angriff leichte Verletzungen erlitten. Die 37-jährige Ukrainerin wurde hingegen mit schweren Schädelverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am Wochenende verstarb.

Update vom 3. Juli, 10.00 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat das ukrainische Militär im Zuge der Offensive im Süden und Osten des Landes in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer der von Russland besetzten Gebiete zurückerobert. Rund um die Stadt Bachmut seien 9 Quadratkilometer befreit worden, an der Südfront 28 Quadratkilometer, schrieb die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag (3. Juli) bei Telegram.

Zur Einordnung: Die nach Angaben Kiews befreiten Gebiete entsprechen etwa einem Viertel der Fläche der Stadt Augsburg.

News zum Ukraine-Krieg: Russischer Geheimdienst nimmt angeblichen Attentäter fest

Update vom 3. Juli, 9.40 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat eigenen Angaben zufolge einen Anschlag auf den von Moskau eingesetzten Chef der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim vereitelt. „Ein von den ukrainischen Geheimdiensten organisierter versuchter Anschlag auf den Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, wurde vereitelt“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Morgen den russischen Geheimdienst. Bei Ermittlungen wurde demzufolge ein Mann festgenommen.

Schwere Verluste für Russland: Kiew nennt aktuelle Zahlen

Update vom 3. Juli, 8.55 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages schätzungsweise 600 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren lassen sich die Angaben nicht. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ukraine-Kriegs getöteten oder verwundeten Soldaten stieg somit auf über 230.000. In Klammern die Verluste beziehungsweise Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: 230.260 (+ 600)

230.260 (+ 600) Panzer : 4057 (+5)

: 4057 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge: 7899 (+11)

7899 (+11) Artilleriesysteme: 4220 (+32)

4220 (+32) Raketensysteme: 641 (+4)

641 (+4) Drohnen und unbemannte Flugkörper: 3573 (+16)

3573 (+16) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 3. Juli 2023.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Odessa

Update vom 3. Juli, 5.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte bei einem Besuch in der Hafenstadt Odessa die geplante Befreiung derzeit besetzter Gebiete im Süden. „Der Feind wird definitiv nicht die Bedingungen im Schwarzen Meer diktieren“, sagte er in einer Videonachricht anlässlich des Tages der ukrainischen Seestreitkräfte.

Auf Telegram veröffentlichte Selenskyj zudem Videos aus Odessa, die ihn bei Treffen mit Kommandeuren sowie einem Besuch bei verwundeten Soldaten in einem Krankenhaus zeigen. „Zusammen werden wir gewinnen“, betonte er. „Die ukrainischen Küsten werden die Besatzer nie tolerieren!“

News zum Ukraine-Krieg: Heftiger russischer Widerstand in Bachmut

Kiew/Moskau – Mit Blick auf die laufende Gegenoffensive hat die Ukraine von schweren Kämpfen an mehreren Frontbereichen, insbesondere im Osten, gesprochen. Russische Truppen griffen bei Awdijiwka, Marjinka und Lyman im Donezker Gebiet an, schrieb die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag auf Telegram. Auch bei Swatowe im angrenzenden Gebiet Luhansk rückten die Besatzer demnach weiter vor. „Dort toben heftige Kämpfe. (...) Die Situation ist ziemlich kompliziert.“

Unweit von Bachmut hingegen sei die ukrainische Armee im Vormarsch und habe „Teilerfolge“ zu verzeichnen, fügte sie hinzu. Auch im Süden der Ukraine rückten die eigenen Truppen in Richtung der Städte Berdjansk und Melitopol „in schweren Kämpfen, aber allmählich“ vor, schrieb Maljar. Sie sprach von „heftigem feindlichen Widerstand“.

Ukraine-News: Explosion unweit von südrussischem Militärflugplatz

Im südrussischen Gebiet Krasnodar hat sich Medienberichten zufolge eine größere Explosion unweit eines Militärflugplatzes ereignet. Im sozialen Netzwerk Telegram wurden am Sonntag Fotos von einem Krater veröffentlicht, der zehn mal vier Meter groß sein soll und angeblich in der Nähe des Flugplatzes der Stadt Primorsko-Achtarsk entstanden ist. Es gab auch Videos von einer hohen Rauchsäule. Der Gouverneur von Krasnodar, Weniamin Kondratjew, teilte mit, der „Vorfall“ werde untersucht. Es gebe keine Opfer, schrieb er. Auch Wohnhäuser und andere Objekte seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht beschädigt worden.

Krasnodar liegt am Asowschen Meer und unweit der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim. Im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kommt es seit Monaten immer wieder auch zu Beschuss auf russische Grenzregionen. Opferzahlen und Schäden stehen dabei allerdings in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine.

Ukraine-News: Wieder russische Angriffe auf Kiew

Erstmals seit knapp zwei Wochen war Kiew am Sonntag (2. Juli) wieder Ziel russischer Luftangriffe. Es seien in der Nacht alle feindlichen Geschosse abgewehrt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Mehrere Häuser im Kiewer Gebiet wurden laut Militärverwaltung durch herabfallende Trümmerteile beschädigt und ein Bewohner verletzt. Landesweit wurden offiziellen Angaben zufolge acht Kampfdrohnen und drei Marschflugkörper zerstört.

Russland hat das Nachbarland Ukraine vor mehr als 16 Monaten überfallen und hält derzeit rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. Auch mit westlicher Militärhilfe will Kiew die okkupierten Gebiete nun befreien. (Mit Agenturen)