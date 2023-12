Luftalarm über weiten Teilen der Ukraine – Russland wehrt Drohnenangriffe ab

Von: Nils Hinsberger

Die ukrainische Armee hat an der östlichen Front mit schwerem Beschuss zu kämpfen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Front im Osten : Russland verstärkt Angriffe auf Awdijiwka

im : Russland verstärkt Angriffe auf Awdijiwka Angriffe auf Russland : Armee von Wladimir Putin wehrt wohl Drohnen ab

auf : Armee von Wladimir Putin wehrt wohl Drohnen ab Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland und Ukraine sowie ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 6. Dezember, 7.00 Uhr: Wie die Kyiv Post berichtete, haben ukrainische Drohnen ein russisches Treibstofflager in der Ostukraine angegriffen. Den unbemannten Flugobjekten sei es demnach gelungen, durch aktives Kriegsgebiet zu navigieren und das Lager im von Russland besetzten Luhansk zu zerstören. Nach der Attacke habe sich die russische Armee im angegriffenen Gebiet neue aufgestellt, um „keine leichte Beute für die Ukraine zu werden“, teilte die ukrainische Armee auf Telegram mit.

Luftalarm über der Ukraine

Update vom 6. Dezember, 6.00 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch herrschte über weiten Teilen der Ukraine wieder Luftalarm. Russland griff nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe erneut mit Kampfdrohnen an. Am Mittwoch ist nach Zählung der ukrainischen Militärs der 651. Tag des Krieges.

Ukrainische Panzersoldaten unweit der Frontlinie in der Region Charkiw (Aufnahme vom November) © ANATOLII STEPANOV / AFP

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe im Osten

Erstmeldung: Kiew – An der Front im Osten der Ukraine gerät die ukrainische Armee durch russische Infanterie, Artillerie und Luftwaffe in Bedrängnis, wie die Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Alleine am Montag soll die ukrainische Armee 61 Angriffe abgewehrt haben, so der Generalstab in Kiew in seinem Abendbericht. Viele Ortschaften an der Front seien ebenfalls von russischen Angriffen betroffen. Gegenreaktionen der Ukraine seien in dem Bericht nicht genannt worden.

Ukraine-News: Russland verstärkt Angriffe auf Awdijiwka

Russland konzentriere sich weiter verstärkt auf die Stadt Awdijiwka im Donbass. „Der Feind unternahm erfolglose Versuche, die ukrainische Verteidigung zu durchbrechen“, so der Generalstab in einem Bericht. Beim Versuch der russischen Armee, die ukrainischen Truppen in der Stadt abzuschneiden, erleide das russische Militär schwere Verluste an Menschen und Material.

Hohe russische Verluste im Ukraine--Krieg

Die kleinen Erfolge an der Front des Ukraine-Kriegs bezahlt Russland aber offenbar mit hohen Verlusten. Allein in den vergangenen 24 Stunden sollen mehr als tausend russische Soldaten gefallen sein. Das zumindest behauptet das ukrainische Verteidigungsministerium. Man habe außerdem zahlreiche Artilleriesysteme der Angreifer vernichten können. Die Zahlen zu Russlands Verlusten im Überblick:

Soldaten : 333.840 (+1030 zum Vortag)

: 333.840 (+1030 zum Vortag) Panzer : 5587 (+7)

: 5587 (+7) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.416 (+15)

: 10.416 (+15) Artilleriesysteme : 7987 (+26)

: 7987 (+26) Mehrfachraketenwerfer : 913

: 913 Luftabwehrgeschütze : 605 (+3)

: 605 (+3) Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 6032 (+15)

: 6032 (+15) Raketen/Marschflugkörper : 1569

: 1569 Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.483(+32)

: 10.483(+32) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 3. Dezember 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg

Ukraine-News: Russland will ukrainische Drohnen abgewehrt haben

22 Drohnen aus der Ukraine habe Russland nach dpa-Informationen abgewehrt. Wie die Regierung in Moskau mitteilte, seien 13 weitere unbemannte Flugkörper über dem Asowschen Meer und der von Russland annektierten Krim-Halbinsel abgefangen worden. Die Meldungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russische Drohnen sollen derweil das ukrainische Gebiet Charkiw attackiert haben und dabei mehrere Brände verursacht haben. Getroffen wurden auch „Objekte der zivilen Infrastruktur“, wie der Gouverneur Oleh Aynjehubow auf Telegram mitteilte. Von Verletzten oder Getöteten sei dabei nicht die Rede gewesen. (mit Nachrichtenagenturmaterial)