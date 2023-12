Ukraine-Krieg: Artillerieangriffe auf Cherson – Awdijiwka trotzt Attacken

Von: Stefan Krieger

Das Winterwetter hat Einfluss auf die Kämpfe in der Ukraine. In Awdijiwka scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Die News aus dem Ukraine-Krieg.

In der Ukraine haben die seit zwei Monaten anhaltenden heftigen Kämpfe um die Stadt Awdijiwka nach Angaben des Bürgermeisters nachgelassen. Es habe in den vergangenen 24 Stunden weniger Angriffe durch russische Bodentruppen gegeben, sagte Bürgermeister Witali Barabasch am Sonntag (3. Dezember) dem ukrainischen Fernsehsender Freedom.

Die russische Armee greift in der Region Cherson weiter an. (Archivbild) © IMAGO/Alexander Polegenko

Ukraine-Krieg: Schwere russische Angriffe auf Cherson

Erstmeldung: Kiew – Bei einer Serie von russischen Artillerieüberfällen auf die südukrainische Stadt Cherson sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere sieben Bewohner wurden nach offiziellen Angaben vom Sonntag schwer verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die russischen Angriffe auf Cherson als „reine Terroranschläge“. „Insgesamt gab es allein an diesem Tag mehr als 20 russische Angriffe in der Region Cherson“, sagte der Selenskyj am Sonntag (3. Dezember) in seiner abendlichen Videoansprache. „Brutale Schläge, in der ganzen Stadt – Häuser, Straßen, Krankenhäuser.“

Nach Angaben von Militärverwalter Roman Mrotschko habe der Angriff auf die Stadtmitte am Sonntag zwei Krankenhäusern gegolten, an denen lediglich leichte Schäden registriert worden seien. Stattdessen sei ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen und schwer beschädigt worden. Cherson sei in den vergangenen Tagen wiederholt Ziel russischer Angriffe aus Rohrartillerie, Granatwerfern und Raketenwerfern gewesen, verlautete aus der Militärverwaltung. Allein seit Samstag sei die Stadt am Dnipro mit knapp 400 Granaten beschossen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine News: Generalstab mit Zahlen zu Russlands Verlusten

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen (Stand: Sonntag, 3. Dezember) zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind in den Gefechten binnen eines Tages 930 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt worden. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht.

Soldaten : 332.040 (+930 zum Vortag)

: 332.040 (+930 zum Vortag) Panzer : 5575 (+4)

: 5575 (+4) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.396 (+11)

: 10.396 (+11) Artilleriesysteme : 7949 (+8)

: 7949 (+8) Mehrfachraketenwerfer : 913

: 913 Luftabwehrgeschütze : 602

: 602 Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5995 (+1)

: 5995 (+1) Raketen/Marschflugkörper : 1569 (+1)

: 1569 (+1) Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.432 (+22)

: 10.432 (+22) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1140 (+2)

Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 3. Dezember 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg

Die ukrainischen Streitkräfte berichteten von wiederholten russischen Angriffen gegen die am linken Ufer des Dnipro bei Cherson erkämpften Brückenköpfe, um diese möglichst einzudrücken. Kampfhandlungen wurden am Sonntag auch von anderen Frontabschnitten gemeldet. „An Dutzenden von Orten entlang der gesamten Frontlinie wird weiterhin heftig gekämpft“, sagte Selenskyj. „Am schwierigsten sind die Gebiete Marijinka, Awdijiwka und Bachmut.“ Details nannte er nicht.

Am Sonntagabend wurde sowohl im Osten als auch im Süden der Ukraine Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Medien berichteten über den Anflug russischer Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion über das Schwarze Meer. Die Flugabwehr in Mykolajiw sei gegen die Drohnen aktiv geworden. (Red mit Agenturmaterial)