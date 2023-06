Ukraine-News: Hauptangriff der Gegenoffensive „steht noch bevor“

Von: Stefan Krieger

Teilen

Kiew will den Gegenschlag ausweiten. Im Süden des Landes läuft die Offensive nach Plan. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Wiederaufbau-Konferenz in London: Wolodymyr Selenskyj erwartet neue Stärkung für Ukraine

in London: Wolodymyr Selenskyj erwartet neue Stärkung für Ukraine Russische Verluste : Kiew gibt neue Zahlen bekannt

: Kiew gibt neue Zahlen bekannt Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 21. Juni, 5.15 Uhr: Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte am Dienstagabend mit, dass die russischen Truppen teils heftigen Widerstand leisteten und Gebiete verminten. Im Süden laufe die Offensive nach Plan, sagte sie. Mit keinen großen, aber überzeugten Schritten gehe es voran.

Zuletzt hatte die Ukraine Geländegewinne verzeichnet und mehrere Dörfer befreit. Maljar sagte, dass einige ukrainischen Kräfte auch in der Defensive und die Russen wiederum in der Offensive seien. Weiter wird Maljar in ukrainischen Medien wie folgt zitiert: „Die Aufgaben, die dem Militär gestellt werden, werden erfüllt, sodass der schrittweise Vormarsch in alle Richtungen stattfindet. Aber der Hauptangriff steht noch bevor.“

Ukraine-News: Wolodymyr Selenskyj mit Videobotschaft

Update vom 20. Juni, 23.05 Uhr: Wolodymyr Selenskyj sieht die am Mittwoch in London beginnende Wiederaufbau-Konferenz als neue Stärkung für die Ukraine. „Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine transformierte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (...) ein Sicherheitsgarant, ein Schutz gegen jedwede Form von russischem Terror“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Bei dem Treffen, das bis Donnerstag dauert, wollen Staaten und große Konzerne Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine ankündigen.

Eine ukrainische Artillerie der 30. Brigade feuert auf eine russische Stellung in der Region Donezk. (Symbolfoto) © Evgeniy Maloletka/dpa

Es gehe bei der Konferenz nicht nur um Bauprojekte, sondern auch um einen Schutz für die Ukraine, sagte der Präsident. Er selbst wolle seine Philosophie von einer ukrainischen Transformation vorstellen, noch Ende des Monats solle dann im Land selbst die „komplette Vision“ präsentiert werden. Details nannte Selenskyj zunächst nicht. In der Videobotschaft sagte er einmal mehr auch, dass die ukrainischen Kämpfer aktiv gegen die russischen Besatzer vorgingen. „Jetzt zerstören unsere Kämpfer den Feind sehr aktiv im Süden und im Osten und reinigen die Ukraine physisch“, sagte Selenskyj. „Das wird in der Zukunft weitergehen.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: Russische Verluste – Kiew veröffentlicht neue Zahlen

Update vom 20. Juni, 8.53 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden binnen eines Tages mehr als 1000 russische Soldaten getötet oder verwundet. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht. Es handelt sich um die Gesamtzahl seit Beginn des Ukraine-Kriegs; in Klammern die Verluste binnen des vergangenen Tages:

Soldaten: 221.460 (+ 1010)

221.460 (+ 1010) Hubschrauber: 306 (+1)

306 (+1) Panzer : 3997 (+8)

: 3997 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7750 (+15)

7750 (+15) Artilleriesysteme: 3888 (+23)

3888 (+23) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6645 (+32)

6645 (+32) Quelle: Generalstab der Ukraine vom 20. Juni 2023.

Ulkraine-News: Russischer Beschuss im Überschwemmungsgebiet

Im Überschwemmungsgebiet bei der südukrainischen Großstadt Cherson sind ukrainischen Angaben zufolge durch russischen Beschuss ein Helfer getötet und acht weitere verletzt worden. Die Männer hätten zum Zeitpunkt des Angriffs die Umgebung, in der das Wasser bereits zurückgegangen sei, von Schlamm gereinigt, teilte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, am Dienstag bei Telegram mit. Die Gebietsverwaltung von Cherson meldete zudem einen toten Zivilisten nach dem Beschuss eines Wohnviertels. (mit Agenturmaterial)