Ukraine-Kommandeur angeblich in Nord-Stream-Explosion verwickelt - der spricht von „Propaganda“

Sprudelndes Gas an der Meeresoberfläche der Ostsee: Schuld ist hier ein Gasleck bei Nord Stream 2. © Swedish Coast Guard/dpa

Recherchen zufolge hat ein hochrangiger Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte eine Schlüsselrolle bei den Nord-Stream-Anschlägen gespielt.

Hamburg - Es ist ein brisanter Vorwurf: Laut Nachforschungen des deutschen Magazins Der Spiegel und der US-amerikanischen Zeitung The Washington Post hat ein hochrangiger Kommandeur der ukrainischen Armee, Roman Tscherwynsky, eine wichtige Rolle bei den Anschlägen auf die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 im September 2022 gespielt.

Nord-Stream-Anschläge: Ukrainischer Kommandeur unter Verdacht

Sowohl ukrainische als auch internationale Sicherheitsbehörden vermuten demnach, dass Tscherwynsky die Sabotageaktionen koordiniert und das entsprechende Kommando unterstützt haben könnte. Der 48-Jährige streitet jedoch jegliche Beteiligung an den Anschlägen ab.

Die Anschläge führten zu vier Explosionen in den Wirtschaftszonen Schwedens und Dänemarks in der Ostsee und verursachten erhebliche Schäden an den Pipelines, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland konzipiert waren. Obwohl die Pipelines zum Zeitpunkt der Explosionen nicht aktiv waren, enthielten sie noch Gas.

Ukrainische Mittäter bei Nord-Stream-Anschlägen? Anzeichen verdichten sich

In den vergangenen Monaten mehren sich die Anzeichen, dass ukrainische Akteure möglicherweise mit hinter diesen Anschlägen stecken. Bereits im Sommer 2022 berichteten mehrere Medien, der niederländische Militärgeheimdienst habe schon im Juni 2022 eine Warnung über mögliche Anschlagspläne an die CIA gesendet.

Laut Berichten des niederländischen Senders NOS soll der ukrainische Kommandeur Waleryj Saluschnyj maßgeblich an der Planung der Aktion beteiligt gewesen sein, ohne dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj darüber informiert wurde. Saluschnyj hat jedoch jegliche Beteiligung in einem Gespräch mit der Washington Post verneint.

Ukraine und Nord Stream: Kommandeur streitet Vorwürfe ab

Tscherwynsky, der nach Kriegsbeginn in einer Freiwilligeneinheit der ukrainischen Spezialkräfte diente, war für heikle Operationen hinter feindlichen Linien verantwortlich und in die militärischen Kommandostrukturen des Landes eingebunden. Er hat lange Zeit für die ukrainischen Geheimdienste SBU und GUR gearbeitet und zeichnete sich durch spektakuläre Aktionen aus.

Aktuell steht Tscherwynsky in Kiew vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, seine Kompetenzen bei dem Versuch, einen russischen Kampfjetpiloten zum Überlaufen zu bewegen, überschritten zu haben. Seine Unterstützer und sein Anwalt sehen das Verfahren als politisch motiviert an, da Tscherwynsky zuvor Kritik an Präsident Selenskyj und dessen Umfeld geübt hatte. Tscherwynsky weist die Behauptung, er sei in die Angriffe auf die Pipelines verwickelt, entschieden zurück. Über seinen Anwalt ließ er verlauten, dass alle Hinweise auf eine mutmaßliche Beteiligung seinerseits lediglich „russische Propaganda“ seien. (AFP/maku)