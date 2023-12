Mini-Panzer gegen Putin: Ukraine setzt offenbar auf deutsche Wiesel-Tankette

Von: Daniel Geradtz

Die Ukraine könnte sich mit einem Kleinpanzer aus Bundeswehr-Beständen verstärkt haben. Laut einem Bericht handelt um ein spezielles Fahrzeug.

Kiew - Das ukrainische Militär scheint im Kampf gegen Russland eine entmilitarisierte Wiesel-1-Tankette zu besitzen. Laut einem Bericht von Defense Express wurde kürzlich im Internet ein Video veröffentlicht, das diesen Rückschluss zulässt. Demnach habe wahrscheinlich die 3. Angriffsbrigade das Fahrzeug erworben.

Wiesel-Panzer aus Deutschland können per Fallschirm abgeworfen werden

Beim Wiesel handelt sich um einen sogenannten Kleinpanzer, dessen Vorteile laut Bekanntgabe der Bundeswehr eine hohe Mobilität und eine extreme Wendigkeit sind. Der Name soll an das nachtaktive Raubtier angelehnt sein. Das geringe Gewicht von 3,3 Tonnen ermöglicht einen vergleichsweise unaufwändigen Lufttransport.

Ohne die militärische Ausstattung wiegt der kleine Panzer laut Defense Express gerade einmal 2,9 Tonnen. Demnach kann es per Hubschrauber überführt und mit einem Fallschirm abgeworfen werden. Die Crew besteht aus zwei oder drei Personen.

Wiesel-Panzer werden zur Verteidigung und zum Personentransport eingesetzt

In den Jahren 1989 bis 1992 stellte Rheinmetall Landsysteme rund 350 Wiesel-1-Fahrzeuge in zwei Varianten her. Eine war abgestimmt auf das Panzerabwehrraketensystem TOW. Die zweite Version war etwas größer und für den Personentransport vorgesehen, unter anderem als Sanitätstrupp. Bis heute setzt die Bundeswehr Wiesel-Panzer ein.

Ausgemusterte Fahrzeuge werden vom Militär entmilitarisiert und zum freien Verkauf angeboten. Es können also auch Privatpersonen in den Besitz von nicht mehr einsatztauglichen Panzern gelanden.

Ob das ukrainische Militär tatsächlich Wiesel-Fahrzeuge besitzt, bleibt zunächst unklar. Im Krieg gegen Russland hatte Deutschland bereits Leopard-1-Panzer an die Ukraine geliefert.

Deutsche Unterstützungsleistung im Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Krieg hat Deutschland Kiew mit umfangreichen Waffenlieferungen unterstützt. Beinhaltet waren unter anderem Panzer, Drohnen und ein Radarsystem. Die Versprechungen für weiteres Gerät schienen zum Teil aber etwas ambitioniert. So sollten laut dem Bundesverteidigungsministerium bis zum Jahresende 80 Leopard 1A5 Panzer ausgeliefert werden. Die aktuelle Liste der militärischen Unterstützungsleistungen des Ministeriums mit Stand von 7. Dezember weist allerdings nur 30 Fahrzeuge dieses Typs auf.