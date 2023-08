Ukraines Panzer-Retter: Teams holen kaputte Waffen von der Front – „Alles wiederverwenden“

Von: Stephanie Munk

Es ist die kleine Armee im Hintergrund: Ukrainische Mechaniker, die Panzer aus dem Westen in Schuss halten. Für den Erfolg der Gegenoffensive riskieren sie teils ihr Leben.

Saporischschja – Not macht erfinderisch: Das scheint auf die Ukraine im Krieg gegen Russland besonders zuzutreffen. Die zahlenmäßig weit unterlegene Armee bäumt sich gegen Russland mit allem auf, was sie hat. Kürzlich sorgten beispielsweise Mini-Drohnen für Aufsehen, die ein Team von Freiwilligen für das Militär zusammenschraubt und die offenbar höchst effizient sind.

Einfallsreich scheint die Ukraine jetzt auch auf die Material-Verluste bei ihrer Gegenoffensive zu reagieren: Viele der vom Westen gelieferten Panzer und gepanzerten Fahrzeuge wurden im Ukraine-Krieg bereits beschädigt oder zerstört. Laut einem Bericht der New York Times hat die ukrainische Armee daraufhin ihre Arbeitsabläufe angepasst: Sie trommelte Mechaniker, Ingenieure und Waffentechniker aus den eigenen Reihen zusammen, zog sie von den Kampfhandlungen an der Front ab und lässt sie nun stattdessen beschädigte Nato-Fahrzeuge, erbeutete russische Panzer und andere Ausrüstung reparieren.

Ukrainische Soldaten reparieren im Donezk ein Armeefahrzeug. © Imago/Kubax

Waffenlieferungen an die Ukraine: Mobile Pannenteams halten nicht nur Panzer funktionstüchtig

„Fahrzeuge werden jetzt an der Front benötigt und auf diese Weise können wir sie schnell wieder an die Front bringen“, wird General Valeriy Shershen, Kommunikationschef des ukrainischen Logistikkommandos, von der US-Zeitung zitiert. Das Reparaturteam der Armee arbeite meist nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt, in eigens errichteten Waldlagern oder stillgelegten Gebäuden. Auch mobile Pannenteams gebe es. Das erspare der ukrainischen Armee, länger als nötig auf ihre lebensnotwendige Ausstattung verzichten zu müssen, wie es bei langen Transporten zu Reparaturzentren der Fall wäre.

Hinter den ukrainischen Truppen ist also auch eine kleinere Armee im Einsatz, die die Panzerflotte und Ausrüstung der Ukraine rund um die Uhr funktionsfähig zu halten versucht. Die Ingenieure und Mechaniker durchstreifen auf der Suche nach liegengebliebene Panzern und anderer Ausrüstung mit ihren Fahrzeugen regelmäßig die Wälder.

Ukraine-Mechaniker reparierten allein acht Panzer in einem Monat

Auch solche, die durch russische Angriffe völlig zerbombt und daher nicht mehr zu reparieren sind, können die Arbeiter gebrauchen: Sie liefern wertvolle Ersatzteile. „Wir versuchen, alles wiederzuverwenden“, zitierte die New York Times einen der Mechaniker. Auf diese Weise sei es seinem Team gelungen, im Juli acht Panzer und 40 gepanzerte Fahrzeuge wieder einsatzbereit zu machen.

Auch liegengebliebene russische Panzer und andere Ausrüstung versuchen die Reparaturteams wieder aufzurüsten oder Teile daraus zu entnehmen. Wie die Deutsche Welle jüngst berichtete, hat die Ukraine seit Kriegsbeginn bis zu 800 Artilleriesysteme und Fahrzeuge von den russischen Angreifern erbeutet. Die Ausbeute reiche von schweren Panzern und Haubitzen bis zu kleineren Waffen. Die Ukrainer reparierten ihre Trophäen, bauten sie um - oder sie gewinnen daraus wichtige Informationen über die Strategien der Russen.

Ukraine-Krieg: Mechaniker riskieren mit Reparatur-Job ihr Leben

Besonders wertvoll seien für die ukrainischen Soldaten aber die vom Westen gelieferten Panzer, sagte einer der Mechaniker dem US-Blatt beim Ortstermin direkt in einer mobilen Werkstatt: Die starke Panzerung der Nato-Modelle rette mehr Leben als die ältere sowjetische Ausrüstung. Trotz herber Verluste bei der Gegenoffensive hätten dadurch viele Soldaten überlebt.

Allerdings sei auch die Arbeit des Teams aus Mechanikern, Ingenieuren und anderen Technikern teils höchst gefährlich, heißt es im Bericht der New York Times. Um an die beschädigen Fahrzeuge zu gelangen, müssten sie sich oft direkt auf die oft verminten Schlachtfelder wagen oder selbst Granatenbeschuss riskieren. In den letzten Monaten seien mindestens sechs Mechaniker bei dieser Arbeit getötet worden, berichtete ein ukrainischer Vize-Kommandeur den US-Journalisten.

Auf einer Rüstungsausstellung nahe Moskau bemüht sich Russland derweil darum, Waffenkäufer aus verschiedenen Ländern der Welt anzusprechen. Präsident Wladimir Putin betonte, sein Land sei offen für militärtechnische Kooperationen mit allen Nationen, die ihre Interessen verteidigen wollen. (smu)