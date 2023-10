Kiew meldet Gefangennahme von russischem Kommandeur: Armee veröffentlicht Video

Von: Fabian Müller

Russische Soldaten im September 2023 im Gebiet Saporischschja (Symbolbild). © IMAGO/Pavel Lisitsyn / SNA

Die Ukraine will einen russischen Kommandeur gefangen genommen haben. Das könnte eine wichtige Rolle bei einem künftigen Gefangenenaustausch mit Russland spielen.

Kiew – Die Ukraine will einen russischen Armeekommandanten gefangen genommen haben. Das gab die Militärführung am Montag (9. Oktober) bekannt. Den Angaben aus Kiew zufolge sollen ukrainische Soldaten den Kommandanten im Kampf um die Stadt Bachmut festgenommen haben.

Die 3. ukrainische Sturmbrigade teilte auf ihrem Telegram-Kanal mit, dass ihre Kämpfer den Anführer des russischen Alga-Freiwilligenbataillons gefangen genommen hätten. Das Bataillon ist Teil des 3. Armeekorps. Der Name des russischen Kommandeurs wurde nicht veröffentlicht.

Ukraine meldet Gefangennahme von russischem Kommandeur: Gefangenenaustausch möglich

Bislang konnte die Gefangennahme nicht unabhängig bestätigt werden. In einem dem Telegram-Post angehängten Video, das angeblich den Moment zeigt, in dem der russische Kommandeur gefangen genommen wurde, sind ukrainische Soldaten zu sehen, die den verwundenden Russen in ein zerfallenes Gebäude bringen und ihn mit Wasser versorgen. Laut der Übersetzung des Accounts War Translated auf X, dem ehemaligen Twitter, erzählt der Kommandeur den Kiewer Soldaten, dass er am Morgen mit etwa 120 Männern in die Region vorgedrungen sei.

Auf die Frage nach dem Zustand seines Bataillons sagte der Mann: „Es gibt eine Menge Leute, die hier gestorben sind.“ Die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine befindet sich seit Mai dieses Jahres in der Kontrolle Russlands. In den vergangenen Wochen war erneut ein Kampf um die Region ausgebrochen, im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive gelang es den Soldaten, nördlich und vor allem südlich der Stadt einige Dörfer zu befreien und weiter vorzurücken.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldete etwa am Sonntag, dass die Truppen beim Vormarsch südlich von Bachmut weitere Erfolge erzielen konnten. Russische Gegenwehr konnte außerdem zurückgeschlagen werden, hieß es.

Laut der 3. ukrainischen Sturmbrigade spielt die Festnahme des russischen Kommandeurs eine wichtige Rolle bei künftigen Gefangenenaustauschen. Im August erklärte ein Sprecher des ukrainischen Geheimdiensts, dass die Zahl der russischen Kriegsgefangenen die Zahl von 200 überschritten hätte. „Das bedeutet, dass es einfacher wird, unsere Leute zurückzuholen“, fügte der Sprecher an. (fmü)