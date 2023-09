Raketen auf Nato-Land: Kreml-Propagandist fordert Eskalation im Ukraine-Krieg

Von: Stephanie Munk

Teilen

Putin behauptet: Britische Spezialeinheiten würden ukrainische Soldaten trainieren, um russische Atomkraftwerke zu zerstören. Ein Propagandist fordert Rache.

Moskau – Der russische Staatschef Wladimir Putin hat kürzlich im äußersten Osten Russlands, am Raumfahrtbahnhof in Wladiwostok, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un getroffen. Es ging um Rüstungsabkommen und eindrucksvolle Bilder. Doch Putin äußerte in Wladiwostok auch einen Kommentar, der im russischen Staatsfernsehen nun intensiv debattiert wurde. Ein bekannter Kreml-Hardliner forderte dabei, Russland solle Großbritannien mit Raketen attackieren – ungeachtet des Risikos eines globalen Krieges..

Der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow forderte im russischen Staatsfernsehen einen Angriff auf Großbritannien. © Screenshot Twitter

Putin spricht von angeblichen Plänen Großbritanniens

Was war der Auslöser? Putin hatte laut einem Artikel der Daily Mail während seines Besuchs in Wladiwostok behauptet, dass britische Spezialeinheiten ukrainische Soldaten darauf vorbereiten würden, russische Atomkraftwerke zu zerstören. Ukrainische Truppen hätten mit Unterstützung von Großbritannien bereits mehrfach versucht, Atomstromleitungen in Russland zu sabotieren, soll Putin ohne Vorlage von Beweisen behauptet haben.

Der russische Staatschef versuchte dies offenbar mit der Behauptung zu stützen, der russische Geheimdienst habe ein ukrainisches Team verhört: „Während der Verhöre gaben sie zu, dass sie unter Aufsicht britischer Ausbilder trainiert wurden.“ Putin spekulierte, dass die britischen Spezialeinheiten möglicherweise auf Befehl der USA agierten und der britische Premierminister Rishi Sunak vielleicht gar nichts davon wisse. Er verurteilte die angeblichen Sabotageversuche gleichzeitig scharf und warnte vor schwerwiegenden Konsequenzen. „Diese Art von Dingen“ seien „sehr besorgniserregend“, betonte er.

Kreml-Propagandist fordert im russischen TV Angriffe auf Großbritannien

Ein Diskussionsteilnehmer in der Sendung des bekannten Putin-Propagandisten Wladimir Solowjow im russischen Staatssender Russia-1 wurde deutlicher. Andrej Guruljow, russischer Parlamentsabgeordneter und ehemaliger Militärkommandeur, forderte, Russland solle Großbritannien mit Raketen attackieren. Der BBC-Reporter Francis Starr teilte eine Übersetzung der entsprechenden TV-Szene auf Twitter.

„Sie sind unverschämt geworden“, sagte Gurulyov demnach über die Briten und forderte: „Unsere Antwort sollte völlig klar sein.“ Großbritannien würde mit den angeblichen Trainings ukrainischer Truppen versuchen, in Russland ein „zweites Tschernobyl“ zu provozieren. „Unser Präsident hat immer gesagt, wenn ein Kampf unvermeidlich ist, muss man zuerst zuschlagen“, so der bekannte russische Propagandist weiter. „Ich glaube nicht, dass es in Großbritannien ein Ziel gibt, das unsere Streitkräfte nicht bewältigen könnten.“

Russland solle britische Atomkraftwerke attackieren

Ein Angriff auf Großbritannien sowie deren U-Boote, Marinestützpunkte und Atomkraftwerke sei logischer, als Atomkraftwerke in der Ukraine anzugreifen, so der Ex-Militär. Denn: „Wir werden dort leben müssen“, sagte der Ex-Militär in Bezug auf das Ziel Russlands im Ukraine-Krieg, sich die Ukraine einzuverleiben.

Scharfe Töne in Russlands Staatsfernsehen: „Sunak ist auch ein Ziel“

Selbst den britischen Premier Sunak sah Guruljow als mögliches Angriffsziel – unabhängig davon, ob er über die angeblichen Geheim-Trainings informiert sei oder nicht. Dass Großbritannien Mitglied der Nato ist und ein Angriff auf das Land wahrscheinlich zu einem neuen Weltkrieg führen würde, schien den Duma-Abgeordneten nicht zu beeindrucken. „Warum brauchen wir Sunak oder Großbritannien, wenn er versucht, unsere Kernkraftwerke Kursk oder Nowoworonesch in Verfall zu bringen?“, fragte er.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Duma-Abgeordnete Guruljow drastische Maßnahmen im Ukraine-Krieg fordert: Im russischen Fernsehen sprach er bei einer anderen Gelegenheit auch schon über Atombomben auf Alaska. Und auch gegenüber Polen zeigte der ehemalige Militärkommandeur bereits seine Aggressivität. Unterstützung aus Deutschland erhält die Ukraine im Krieg in Form von Waffenlieferungen - die ukrainische Armee lobte nun eine spezielle Funktion der deutschen Leopard-2-Panzer.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Stephanie Munk sorgfältig überprüft.