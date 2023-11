„Ja, es war unsere Operation“: Ukraine bekennt sich zur Tötung eines pro-russischen Politikers

Von: Tadhg Nagel

Der ukrainische Geheimdienst warf dem ehemaligen Milizenführer Filiponenko Kriegsverbrechen vor und kündigte weitere Operationen an.

Luhansk - Die Ukraine hat sich zu dem Anschlag auf den pro-russischen Politiker und ehemaligen Milizenführer Mikhail Filiponenko bekannt. Filiponenko wurde am Mittwochmorgen (08. November) vor seinem Haus in der Ostukraine Opfer einer Autobombe. In den letzten Monaten sind mehrere kremlnahe Politiker, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg standen, ums Leben gekommen.

Ukrainischer Geheimdeinst bekennt sich zu Anschlag auf pro-russischen Politiker

Wie russische Medien berichteten, wurde Filiponenko getötet, als ein „nicht identifizierter Sprengsatz“ unter seinem Geländewagen detonierte. Auf einem am Mittwoch (08. November) von den russischen Behörden veröffentlichtem Video von den forensischen Untersuchungen vor Ort ist ein dunkler Geländewagen mit blutverschmiertem Fahrersitz zu sehen, der am Straßenrand geparkt ist. Die Behörde erklärte, sie habe eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Das schreibt die unabhängige russische Zeitung The Moscow Times.

Der bei dem Anschlag ums Leben gekommene Mikhail Filiponenko. © IMAGO/Vladimir Gerdo

Der Getötete war Abgeordneter im Regionalparlament von Luhansk und ehemaliger Leiter einer von Moskau unterstützten Separatistenmiliz, die 2014 gegründet wurde, um gegen Kiew zu kämpfen. Von Moskau unterstützte Stellvertreter in den ukrainischen Regionen Luhansk und dem benachbarten Donezk hatten 2014 nach einer pro-europäischen Revolution in Kiew einen Bürgerkrieg begonnen. Letztes Jahr annektiere Russlands Präsident Wladimir Putin per Dekret die Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson, obwohl seine Truppen nicht die volle Kontrolle über die Gebiete hat. Der von Russland eingesetzte Leiter der Region, Leonid Pasechnik, habe Filiponenko als „echten Mann“ gelobt, so die Zeitung. In den sozialen Medien habe er den Tod als „schweren Verlust“ bezeichnet.

„Kriegsgefangene und zivile Geiseln“ gefoltert - Filiponenko soll Kriegsverbrecher gewesen sein

Wenige Stunden nach dem Anschlag veröffentlichte der ukrainische Militärgeheimdienst (GUR) eine Erklärung, in der es hieß, man habe eine „spezielle Operation zur Eliminierung“ Filiponenkos durchgeführt. Dabei habe man „mit Vertretern der Widerstandsbewegung zusammengearbeitet“, so die Moscow Times. Filiponenko wird vom GUR vorgeworfen, „an der Organisation von Folterlagern in den besetzten Gebieten der Region Luhansk beteiligt“ gewesen zu sein. Das schreibt das US-Portal Politico. Dabei seien „Kriegsgefangene und zivile Geiseln auf unmenschliche Weise gefoltert“ worden. Auch der Getötete selbst habe „Menschen brutal gefoltert“, so der ukrainische Geheimdienst weiter.

„Ja, es war unsere Operation“, habe Andriy Cherniak, ein Vertreter des GUR, gegenüber Politico bekräftigt. Man habe die genaue Adresse, an der Filiponenko in Luhansk wohnte, genannt und hinzugefügt, dass die ukrainischen Spione wüssten, wo andere hochrangige Kollaborateure in den besetzten Gebieten wohnten. „Alle Kriegsverbrecher werden bestraft werden“, so der GUR. Man werde weiterhin gegen „Kriegsverbrecher und Kollaborateure“ vorgehen, die mit Russland zusammenarbeiten, so die Moscow Times.

Immer wieder Anschläge auf kremlnahe Politiker als Folge des Ukraine-Kriegs

Seit dem Beginn der russischen Offensive im Februar letzten Jahres wurden mehrere hochrangige Unterstützer des russischen Angriffs auf die Ukraine und von Moskau eingesetzte Beamte angegriffen, obwohl Kiew nur selten die Verantwortung dafür übernimmt.

Letzten Monat überlebte Oleg Zarjow, ein kremlnaher Politiker, den Moskau angeblich für die Führung einer Marionettenregierung in Kiew vorgesehen hatte, eine Schießerei in seinem Hotelkomplex auf der annektierten Halbinsel Krim. Russland behauptete derweil, ukrainische Geheimdienste steckten hinter diesem und mehreren anderen Anschlägen, darunter dem Autobombenanschlag auf die Nationalistin Daria Dugina außerhalb Moskaus im vergangenen Jahr und dem Bombenanschlag auf den Militärblogger Wladlen Tatarski in einem St. Petersburger Café im April. (tpn)