Stockt Russland-Vorstoß? Putin ändert Tonlage – und macht aus Offensive nun „aktive Verteidigung“

Kämpfe bei Awdijiwka

Von Christoph Gschoßmann schließen

Schwere Kämpfe in Awdijiwka: Was zunächst nach einer russischen Offensive klang, wird von Wladimir Putin nun als „aktive Verteidigung“ bezeichnet.

Kiew – Russlands Vorstoß in Awdijiwka im Gebiet Donezk gerät wohl ins Stocken. Statt von einer Offensive spricht der russische Machthaber Wladimir Putin nun plötzlich von einer „aktiven Verteidigung“. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen über den Angriffskrieg in der Ukraine, die von Moskau ausgerufene „Spezialoperation“, sprach Putin von einer Defensive der russischen Streitkräfte in Richtung Awdijiwka, Kupjansk und Saporischschja. Russland muss im Krieg aktuell schwere Verluste hinnehmen.

Putin: „Aktive Verteidigung“ entlang der gesamten Kontaktlinie

Im Gespräch mit Kreml-Reporter Pavel Zarubin äußerte Putin: „Was die angeblich, und ins Stocken geratene, Gegenoffensive angeht, so ist sie völlig gescheitert. Wir wissen, dass die gegnerische Seite in einigen Teilen der Kampfhandlungen dennoch von neuen aktiven Offensivoperationen spricht. Wir sehen es, wir wissen es, und wir reagieren auch entsprechend darauf.“

Putin holte weiter aus und erklärte, dass die „aktive Verteidigung“ entlang der gesamten Kontaktlinie geschehe. Russlands Truppen würden ihre Positionen „fast in dem gesamten Gebiet, in einem ziemlich großen Bereich“ verbessern. Dass es sich um aktive Verteidigung handele, verstecke Russland nicht. Zwei Tage vor Putins Interview waren die Gefechte vom russischen UN-Botschafter Wassili Nebenja noch als „aktive Kampfhandlung“ betitelt worden.

Schwere Kämpfe in Awdijiwka halten weiter an

Die schweren Kämpfe um Awdijiwka halten auch laut Einschätzung internationaler Experten weiter an. Den russischen Angreifern sei es wohl gelungen, in den vergangenen Tagen rund 4,5 Quadratkilometer zu besetzen, teilte das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) am Donnerstagabend (12. Oktober) mit. Zugleich wurde in dem Bericht betont: „Den russischen Kräften sind bis zum 12. Oktober keine größeren Durchbrüche bei Awdijiwka gelungen, und es ist unwahrscheinlich, dass sie die ukrainischen Kräfte in der Stadt sofort abschneiden werden.“ Ein Panzervorstoß der russischen Armee in der Region endete indes offenbar in einem Desaster. (cgsc mit dpa)

