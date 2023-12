Explosion im Video: Ukrainische HIMARS-Rakete zerstört russischen Mi-8-Hubschrauber

Von: Christoph Gschoßmann

Drucken Teilen

Die Ukraine jagt mit HIMARS-Raketen wohl einen russischen Transporthubschrauber in die Luft. Ein Video zeigt die Explosion.

Kiew – Spektakulärer Militärschlag gegen Russland im Video: Ein ukrainsiches HIMARS-System soll einen russischen Mi-8-Transporthubschrauber abgeschossen haben. In einem kurzen Clip, den das ukrainische Militär veröffentlicht hatte, erkennt man den Angriff und die Explosion, die auf den Einschlag folgt.

Ukraine bestätigt Abschuss – HIMARS schießt Hubschrauber ab

Kiew bestätigte den Abschuss. Unabhängig bestätigt wurde der Angriff aber bisher nicht. Das HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) ist eines von 39 aus den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystemen auf Lastwagenfahrgestell, das die Ukraine im Angriffskrieg Russlands zur Verteidigung einsetzt. Auch der ukrainische Generalstab berichtete am Folgetag von einem abgeschossenen russischen Hubschrauber.

Laut der Ukraine soll der Hubschrauber am Mittwoch (6. Dezember 2023) in der Nähe der Stadt Lyman in der Region Donezk „funktionell zerstört“ worden sein. Die Frontgebiete, die von Bachmut bis Kupjansk reichen, liegen unweit davon. Im Herbst 2022 hatte die Ukraine die Stadt von Russland zurückerobert. Laut der Ukraine sei der Hubschrauber von Aufklärungsdrohnen entdeckt worden. Die Ukraine entwickelte zuletzt ein gezieltes System mit Drohnenangriffen.

Ukraine-Krieg: Hubschrauber explodiert – zuletzt zerstörte die Ukraine wohl viele davon

In dem Video ist der Hubschrauber wohl vor der mutmaßlichen Explosion in einem Feld zu sehen, er ist wohl gerade gelandet oder wollte gerade starten, denn die Rotorblätter drehen sich. Die eigentliche Explosion ist dann aus weiterer Entfernung zu erkennen.

Kiew habe am vergangenen Tag außerdem ein russisches Flugabwehrraketensystem, zwei Artilleriesysteme und ein Munitionsdepot zerstört, teilte der Generalstab mit. Während sich Russland sich generell nicht zu Verlusten äußert, teilt die Ukraine häufig Videos erfolgreicher Angriffe. Ein Video von Mitte Oktober zeigte ebenfalls eine Zerstörung eines Hubschraubers. Damals behauptete Kiew, mit US-amerikanischen ATACMS (Army Tactical Missile Systems) neun Hubschrauber zerstört zu haben.

Open-Source-Geheimdienstberichte deuteten später darauf hin, dass die Ukraine nach den Angriffen möglicherweise bis zu 21 russische Hubschrauber beschädigt habe. Auch zeigten Videos zuletzt die Zerstörung russischer Haubitzen, sowie eines Drohnen-Abwehrsystems, jeweils durch HIMARS.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukraine bangt um US-Waffen: Republikaner und Demokraten uneins

Ob und wie viele solcher Angriffe mit aus den USA entwickelter Waffen im Krieg noch stattfinden werden, ist derzeit unklar. Die Ukraine bangt aktuell darum, wie und ob es mit den Waffenlieferungen weitergeht. Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten als wichtigster Verbündeter Kiews im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 haben die USA unter Führung des demokratischen Präsidenten Joe Biden militärische Hilfe in Milliardenhöhe bereitgestellt oder zugesagt.

Momentan kann sich der Kongress aber wegen Streitereien zwischen den Demokraten von Biden und den Republikanern nicht auf ein neues Hilfspaket einigen. Nach Berechnungen der US-Regierung werden die bisher vom Parlament bewilligten Mittel für die Ukraine zum Jahresende komplett aufgebraucht sein. (cgsc mit dpa)